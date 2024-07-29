День сил спецопераций ВСУ 2024 — искренние поздравления, картинки и открытки

Бойцы Сил спецопераций ВСУ. Фото: facebook.com/usofcom

В понедельник, 29 июля, в Украине отмечают важный праздник День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Бойцы ССО выполняют самую опасную и тяжелую работу — занимаются разведкой, организуют диверсии в тылу противника, руководят партизанами, осуществляют военную поддержку выполнения спецзадач. Они — военная элита страны, которая уничтожает врага и приближает нашу победу. Девиз ССО Украины — "Йду на Ви!".

Новини.LIVE подготовил искренние поздравления с Днем Сил спецопераций ВСУ 2024 в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте отважных и сильных защитников, которые каждый день ценой своей жизни защищающих нас и наше государство.

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С Днем Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины 2024 — стихи на украинском языке

Сьогодні день ССО, вітаю,

Кар'єрного росту тобі щиро бажаю,

Завжди будь у відмінній формі,

Нехай в родині все буде в нормі.

Бажаю життя довгого та удачі,

І везіння простого на додачу.

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом —

З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України!

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я — як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди — спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир —

Могутній, нездоланний, вмілий!

З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, синку милий!

***

Ви ризикуєте життям в ім'я спокою країни,

Ви надійні і вірні сини України,

Нехай легкою буде служба завжди,

Всіх благ вам, сімейної гармонії та теплоти.

Искренние поздравления с Днем Сил спецопераций ВСУ в прозе

Благодарю тебя за защиту Украины! Желаю казацкого мужества, мощной силы воли и веры в собственные силы. С Днем Сил спецопераций ВСУ!

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В День ССО ВСУ от всего сердца желаю тебе стальных нервов, неистощимых сил, несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд!

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Поздравляю с Днем ССО ВСУ! Желаю тебе отличного здоровья, настоящей мужской дружбы, семейного тепла и счастья!

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Прими мои поздравления и пожелания успехов в твоей непростой и опасной работе. Пусть хранит тебя ангел-хранитель, пусть будет меньше боевых тревог! С Днем Сил спецопераций ВСУ!

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Я искренне поздравляю тебя с Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины! Пусть каждый ваш шаг будет уверен, а каждая миссия успешна. Спасибо за службу и вклад в мирное будущее нашей страны.

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Дорогой наш защитник, поздравляем тебя с праздником — Днем Сил специальных операций ВСУ! Ты наша гордость, а для других пример отваги и самопожертвования. Желаем безопасности, здоровья и всегда возвращаться домой. Любим и верим в тебя всем сердцем!

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Дорогой, поздравляю с Днем Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины! Ценю твою отвагу и готовность рисковать ради нашего будущего. Желаю крепкого здоровья, несгибаемого духа и новых свершений!

День сил спецопераций ВСУ 2024 — открытки к празднику 29 июля

Поздравление с Днем сил спецопераций ВСУ 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем сил спецопераций ВСУ 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем сил спецопераций ВСУ 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем сил спецопераций ВСУ 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем сил спецопераций ВСУ 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Сил спецопераций ВСУ

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