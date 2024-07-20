Яке сьогодні свято 20 липня 2024 — прикмети, що не можна робити у День пророка Іллі

День пророка Іллі в Україні. Колаж: Новини.LIVE

У цю суботу, 20 липня, віряни в Україні вшановують пам'ять святого славного пророка Іллі. Це один з найшанованіших святих, поряд із Миколаєм Чудотворцем. Також українці сьогодні відзначають такі свята як День освоєння космосу та День шахів. До Нового року залишилося 164 дні.

Новини.LIVE розповідає, які є ще важливі події зустрічатимемо цього дня, які існують народні традиції, прикмети та заборони 20 липня.

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Яке сьогодні, 20 липня, церковне свято

За новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, віряни відзначають одне зі значущих свят — День пам’яті святого славного пророка Іллі.

Ілля — один із найбільших пророків Старого Завіту. За історичними відомостями, жив у IX столітті до нашої ери та був відомий як ревний християнин, присвятив себе Богові, жив у пустелі, молився та постився. Святий активно боровся з ідолопоклонством та закликав людей повірити в Єдиного Бога.

За біблійними переказами, саме пророк Ілля був узятий живим на небо — він вирушив до Бога на вогненній колісниці, після чого його стали називати не інакше як громовержець.

Пророк Ілля у золотій колісниці. Фото: kyiv-pravosl.info

Який сьогодні, 20 липня, день в Україні та світі

У цю дату ми зустрічаємо міжнародні та професійні свята:

День освоєння космосу . Саме 20 липня 1969 року людина вперше ступила на поверхню Місяця. Як відомо, астронавтами, які це зробили були Ніл Армстронг і Базз Олдрін. Цей день покликаний заохотити людей цікавитися космосом, наукою, надихати молодь дізнаватися більше про наш Всесвіт, робити кар'єру в галузі космічних наук і досліджень.

. Саме 20 липня 1969 року людина вперше ступила на поверхню Місяця. Як відомо, астронавтами, які це зробили були Ніл Армстронг і Базз Олдрін. Цей день покликаний заохотити людей цікавитися космосом, наукою, надихати молодь дізнаватися більше про наш Всесвіт, робити кар'єру в галузі космічних наук і досліджень. Міжнародний день шахів . Заснований 20 липня 1966 року з ініціативи Міжнародної шахової федерації (FIDE). У день шахів по всьому світу проводять турніри та майстер-класи, а також нагородження видатних шахістів. Святкують цю дату як професійні шахісти, так і любителі інтелектуальної гри.

. Заснований 20 липня 1966 року з ініціативи Міжнародної шахової федерації (FIDE). У день шахів по всьому світу проводять турніри та майстер-класи, а також нагородження видатних шахістів. Святкують цю дату як професійні шахісти, так і любителі інтелектуальної гри. Всесвітній день стрибка (World Jump Day). Свято започатковане художником Торстеном Лаушманном 2006 року. Метою є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Хоча доказів впливу стрибків на орбіту немає, ця подія має екологічне підґрунтя: змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату та боротьбі з глобальним потеплінням.

(World Jump Day). Свято започатковане художником Торстеном Лаушманном 2006 року. Метою є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Хоча доказів впливу стрибків на орбіту немає, ця подія має екологічне підґрунтя: змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату та боротьбі з глобальним потеплінням. Міжнародний день торта. Це солодке свято присвячене смачному десерту. Вже дев’ятий рік поспіль цей день святкують на міжнародному рівні, і він став символом об’єднання через солодощі.

Народні прикмети та традиції на 20 липня

У народному календарі 20 липня — свято Іллі. Наші предки наділяли Іллю рисами бога Перуна, повелителя грому, блискавки, дощу і покровителя врожаю. Тож, коли в цей час йшли грози, казали, що це Ілля гуркоче Чумацьким шляхом на своїй колісниці.

Дощову воду у День Іллі вважали цілющою. За старих часів її збирали, зберігали, нею вмивалися від різних хвороб.

Віряни цього дня обов'язково відвідують богослужіння. Моляться святому Іллі, просячи здоров'я, але не для себе, а для своїх близьких.

Після церкви обов'язково збиралися у родинному колі за святковим столом. Але й гостей з порогу не проганяли, а запрошували приєднатися. До свята пекли пироги та хліб.

За повір'ями, добре в цей день грати весілля або вінчатися — сім'я буде міцною і щасливою.

Також за прикметами 20 липня судять, якою буде погода та врожай:

Якщо у День Іллі почути грім, найближчим часом дощу не буде.

Якщо у свято на вулиці злива, наступного року слід чекати багато пожеж.

Спекотна погода 20 липня — осінь буде сухою.

Немає дощу на Іллю, не слід чекати ще шість тижнів.

Гроза влітку у полі. Фото: pixabay.com

Що не можна робити 20 липня

Церква традиційно виступає проти лайки, конфліктів, злості, заздрості, жадібності, наклепу, пліток, помсти та зневіри. Кожен вірянин має відмовитися від подібних почуттів та вчинків, щоб не оскверняти свою душу гріховними діяннями та наблизитися до Бога.

За народними прикметами у свято Іллі не можна:

тяжко працювати, особливо на городі або в полі;

відмовляти в допомозі та милостині;

брати або давати гроші у борг.

Головна заборона цього дня — не можна купатися у водоймах. За повір'ями, вони кишать нечистю, після такого купання людина може або тяжко захворіти або ж зла сила затягне її на дно.

Вірянка у церкві. Фото: pomisna.info

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 липня

Сьогодні День ангела відзначають:

Олександр;

Олексій;

Опанас;

Георгій;

Юхим;

Іван;

Ілля;

Костянтин;

Микола;

Петро;

Сергій;

Тихон;

Федір.

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