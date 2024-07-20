Какой сегодня праздник 20 июля 2024 года — приметы, что нельзя делать в День пророка Ильи

День пророка Ильи в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

В эту субботу, 20 июля, верующие в Украине чтят память святого славного пророка Ильи. Это один из самых почитаемых святых, рядом с Николаем Чудотворцем. Также украинцы сегодня отмечают такие праздники, как День освоения космоса и День шахмат. До Нового года осталось 164 дня.

Новини.LIVE рассказывает, какие еще важные события будем встречать в этот день, какие существуют народные традиции, приметы и запреты 20 июля.

Читайте также:

Какой сегодня, 20 июля, церковный праздник

Согласно новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перешла 1 сентября 2023 года, верующие отмечают один из значимых праздников — День памяти святого славного пророка Ильи.

Илья — один из величайших пророков Ветхого Завета. По историческим сведениям, жил в IX веке до нашей эры и был известен как ревностный христианин, посвятил себя Богу, жил в пустыне, молился и постился. Святой активно боролся с идолопоклонством и призывал людей поверить в Единого Бога.

По библейским преданиям именно пророк Илья был взят живым на небо — он отправился к Богу на огненной колеснице, после чего его стали называть не иначе как громовержец.

Пророк Илья в золотой колеснице. Фото: kyiv-pravosl.info

Какой сегодня, 20 июля, день в Украине и мире

В эту дату мы встречаем международные и профессиональные праздники:

День освоения космоса . Именно 20 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны. Как известно, астронавтами, которые это совершили, были Нил Армстронг и Базз Олдрин. Этот день призван поощрить людей интересоваться космосом, наукой, вдохновлять молодежь узнавать больше о нашей Вселенной, делать карьеру в области космических наук и исследований.

. Именно 20 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны. Как известно, астронавтами, которые это совершили, были Нил Армстронг и Базз Олдрин. Этот день призван поощрить людей интересоваться космосом, наукой, вдохновлять молодежь узнавать больше о нашей Вселенной, делать карьеру в области космических наук и исследований. Международный день шахмат . Основан 20 июля 1966 года по инициативе Международной шахматной федерации (FIDE). В день шахмат по всему миру проводятся турниры и мастер-классы, а также награждение выдающихся шахматистов. Празднуют эту дату как профессиональные шахматисты, так и любители интеллектуальной игры.

. Основан 20 июля 1966 года по инициативе Международной шахматной федерации (FIDE). В день шахмат по всему миру проводятся турниры и мастер-классы, а также награждение выдающихся шахматистов. Празднуют эту дату как профессиональные шахматисты, так и любители интеллектуальной игры. Всемирный день прыжка (World Jump Day). Праздник начат художником Торстеном Лаушманном в 2006 году. Целью является изменение орбиты Земли путем одновременного прыжка миллионов людей. Хотя доказательств влияния прыжков на орбиту нет, это событие имеет экологическую основу: изменение земной орбиты способствует улучшению климата и борьбе с глобальным потеплением.

(World Jump Day). Праздник начат художником Торстеном Лаушманном в 2006 году. Целью является изменение орбиты Земли путем одновременного прыжка миллионов людей. Хотя доказательств влияния прыжков на орбиту нет, это событие имеет экологическую основу: изменение земной орбиты способствует улучшению климата и борьбе с глобальным потеплением. Международный день торта. Этот сладкий праздник посвящен вкусному десерту. Уже девятый год подряд этот день празднуют на международном уровне и он стал символом объединения из-за сладостей.

Народные приметы и традиции на 20 июля

В народном календаре 20 июля — праздник Ильи. Наши предки наделяли Илью чертами бога Перуна, повелителя грома, молнии, дождя и покровителя урожая. Когда в это время шли грозы, говорили, что это Илья грохочет Млечным путем на своей колеснице.

Дождевую воду в День Ильи считали целебной. В старину ее собирали, хранили, ею умывались от разных болезней.

Верующие в этот день обязательно посещают богослужения. Молятся святому Илье, прося здоровья, но не для себя, а для своих близких.

После церкви обязательно собирались в кругу семьи за праздничным столом. Но гостей с порога не прогоняли, а приглашали присоединиться. К празднику пекли пироги и хлеб.

По поверьям, хорошо в этот день играть свадьбу или венчаться — семья будет крепкой и счастливой.

Также по приметам 20 июля судят, какой будет погода и урожай:

Если в День Ильи раздастся гром, в ближайшее время дождя не будет.

Если в праздник на улице ливень, в следующем году следует ожидать много пожаров.

Жаркая погода 20 июля — осень будет сухой.

Нет дождя на Илью, не следует ждать еще шесть недель.

Гроза летом в поле. Фото: pixabay.com

Что нельзя делать 20 июля

Церковь традиционно выступает против брани, конфликтов, злобы, зависти, алчности, клеветы, сплетен, мести и уныния. Каждый верующий должен отказаться от подобных чувств и поступков, чтобы не осквернять свою душу греховными деяниями и приблизиться к Богу.

По народным приметам в праздник Ильи нельзя:

тяжело работать, особенно на огороде или в поле;

отказывать в помощи и подаянии;

брать или давать деньги взаймы.

Главный запрет этого дня нельзя купаться в водоемах. По поверьям, они кишат нечистью, после такого купания человек может или тяжело заболеть, или злая сила затянет его на дно.

Верующая в церкви. Фото: pomisna.info

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 июля

Сегодня День ангела отмечают:

Александр;

Алексей;

Афанасий;

Георгий;

Ефим;

Иван;

Илья;

Константин;

Николай;

Петр;

Сергей;

Тихон;

Федор.

Ранее мы писали, когда украинцы отмечают Ореховый Спас в 2024 году.

Также Новини.LIVE подготовили для вас подробный церковный календарь праздников и памятных дат на июль 2024 года.