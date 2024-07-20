Какой сегодня праздник 20 июля 2024 года — приметы, что нельзя делать в День пророка Ильи

Какой сегодня, 20 июля, праздник — приметы, традиции и запреты в День пророка Ильи
В эту субботу, 20 июля, верующие в Украине чтят память святого славного пророка Ильи. Это один из самых почитаемых святых, рядом с Николаем Чудотворцем. Также украинцы сегодня отмечают такие праздники, как День освоения космоса и День шахмат. До Нового года осталось 164 дня.
Новини.LIVE рассказывает, какие еще важные события будем встречать в этот день, какие существуют народные традиции, приметы и запреты 20 июля.
Какой сегодня, 20 июля, церковный праздник
Согласно новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перешла 1 сентября 2023 года, верующие отмечают один из значимых праздников — День памяти святого славного пророка Ильи.
Илья — один из величайших пророков Ветхого Завета. По историческим сведениям, жил в IX веке до нашей эры и был известен как ревностный христианин, посвятил себя Богу, жил в пустыне, молился и постился. Святой активно боролся с идолопоклонством и призывал людей поверить в Единого Бога.
По библейским преданиям именно пророк Илья был взят живым на небо — он отправился к Богу на огненной колеснице, после чего его стали называть не иначе как громовержец.
Какой сегодня, 20 июля, день в Украине и мире
В эту дату мы встречаем международные и профессиональные праздники:
- День освоения космоса. Именно 20 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны. Как известно, астронавтами, которые это совершили, были Нил Армстронг и Базз Олдрин. Этот день призван поощрить людей интересоваться космосом, наукой, вдохновлять молодежь узнавать больше о нашей Вселенной, делать карьеру в области космических наук и исследований.
- Международный день шахмат. Основан 20 июля 1966 года по инициативе Международной шахматной федерации (FIDE). В день шахмат по всему миру проводятся турниры и мастер-классы, а также награждение выдающихся шахматистов. Празднуют эту дату как профессиональные шахматисты, так и любители интеллектуальной игры.
- Всемирный день прыжка (World Jump Day). Праздник начат художником Торстеном Лаушманном в 2006 году. Целью является изменение орбиты Земли путем одновременного прыжка миллионов людей. Хотя доказательств влияния прыжков на орбиту нет, это событие имеет экологическую основу: изменение земной орбиты способствует улучшению климата и борьбе с глобальным потеплением.
- Международный день торта. Этот сладкий праздник посвящен вкусному десерту. Уже девятый год подряд этот день празднуют на международном уровне и он стал символом объединения из-за сладостей.
Народные приметы и традиции на 20 июля
В народном календаре 20 июля — праздник Ильи. Наши предки наделяли Илью чертами бога Перуна, повелителя грома, молнии, дождя и покровителя урожая. Когда в это время шли грозы, говорили, что это Илья грохочет Млечным путем на своей колеснице.
Дождевую воду в День Ильи считали целебной. В старину ее собирали, хранили, ею умывались от разных болезней.
Верующие в этот день обязательно посещают богослужения. Молятся святому Илье, прося здоровья, но не для себя, а для своих близких.
После церкви обязательно собирались в кругу семьи за праздничным столом. Но гостей с порога не прогоняли, а приглашали присоединиться. К празднику пекли пироги и хлеб.
По поверьям, хорошо в этот день играть свадьбу или венчаться — семья будет крепкой и счастливой.
Также по приметам 20 июля судят, какой будет погода и урожай:
- Если в День Ильи раздастся гром, в ближайшее время дождя не будет.
- Если в праздник на улице ливень, в следующем году следует ожидать много пожаров.
- Жаркая погода 20 июля — осень будет сухой.
- Нет дождя на Илью, не следует ждать еще шесть недель.
Что нельзя делать 20 июля
Церковь традиционно выступает против брани, конфликтов, злобы, зависти, алчности, клеветы, сплетен, мести и уныния. Каждый верующий должен отказаться от подобных чувств и поступков, чтобы не осквернять свою душу греховными деяниями и приблизиться к Богу.
По народным приметам в праздник Ильи нельзя:
- тяжело работать, особенно на огороде или в поле;
- отказывать в помощи и подаянии;
- брать или давать деньги взаймы.
Главный запрет этого дня нельзя купаться в водоемах. По поверьям, они кишат нечистью, после такого купания человек может или тяжело заболеть, или злая сила затянет его на дно.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 июля
Сегодня День ангела отмечают:
- Александр;
- Алексей;
- Афанасий;
- Георгий;
- Ефим;
- Иван;
- Илья;
- Константин;
- Николай;
- Петр;
- Сергей;
- Тихон;
- Федор.
Ранее мы писали, когда украинцы отмечают Ореховый Спас в 2024 году.
Также Новини.LIVE подготовили для вас подробный церковный календарь праздников и памятных дат на июль 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!