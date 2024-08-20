Календар державних свят на вересень 2024 — нові дати, вихідні дні

Календар свят на вересень 2024 — коли чекати День танкістів та День вихователів
У вересні на українців чекає багато професійних свят, зокрема свій день відзначатимуть танкісти та розвідники, які продовжують виборювати перемогу для кожного з нас. Також зі святом вітатимемо вихователів, програмістів, рятувальників, винахідників.
Новини.LIVE розповідає, коли та які важливі дати святкуватимемо у вересні 2024 року та скільки буде вихідних.
Вихідні та робочі дні у вересні 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Водночас приватні компанії питання про додаткові вихідні співробітникам вирішують на свій розсуд.
У перший місяць осені 2024 буде 30 календарних днів, з них:
- 21 — робочі дні;
- 9 — офіційні вихідні (субота та неділя).
Вихідними у вересні стануть такі дати:
- 1 вересня;
- 7 та 8 вересня;
- 14 та 15 вересня;
- 21 та 22 вересня;
- 28 та 29 вересня.
Що відзначаємо у вересні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат
- 1 вересня — День знань, День підприємця, Всесвітній день написання листів;
- 2 вересня — День міста Одеса, День нотаріату, День закінчення Другої світової війни, Всесвітній день кокоса;
- 3 вересня — День міста Шостка, День хмарочоса, День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК;
- 4 вересня — Всесвітній день сексуального здоров’я;
- 5 вересня — День запізнень, День піци з сиром, Всесвітній день пиріжків "Самоса", Міжнародний день благодійності;
- 6 вересня — День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні, День кавового морозива, День читання книги;
- 7 вересня — День міста Суми, День воєнної розвідки України, Всесвітній день бороди, Міжнародний день бекону;
- 8 вересня — День пам’яті жертв фашизму, День міста Дніпро, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості, Всесвітній день журавля, День вибачень, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта;
- 9 вересня — Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка;
- 10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров’я, День обміну ідеями;
- 12 вересня — День програміста, Міжнародний день в’язання гачком;
- 13 вересня — День перукаря, День народження пеніциліну, День позитивного мислення;
- 14 вересня — День міста Бахмут, День міста Вінниця, День міста Житомир, День міста Луганськ, День міста Миколаїв, День міста Каховка, День міста Луцьк, День танкових військ, День українського кіно, День фізкультури і спорту, Всесвітній день надання першої медичної допомоги;
- 15 вересня — Міжнародний день демократії, День працівника лісу;
- 16 вересня — Міжнaродний день охорони озонового шару;
- 17 вересня — День рятувальника;
- 18 вересня — День HR-менеджера;
- 20 вересня — День рекрутера;
- 21 вересня — День міста Кропивницький, День міста Прилуки, День міста Херсон, День міста Чернігів, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника, День миру, День хірурга;
- 22 вересня — День партизанської слави, День машинобудівника;
- 27 вересня — День вихователя і всіx дошкільних працівників, День туризму;
- 29 вересня — День міста Мелітополь, День міста Нова Каховка;
- 30 вересня — День всиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнский день бібліотек.
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