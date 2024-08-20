Календар державних свят на вересень 2024 — нові дати, вихідні дні

Український військовий з дитиною на святі. Фото: google.com

У вересні на українців чекає багато професійних свят, зокрема свій день відзначатимуть танкісти та розвідники, які продовжують виборювати перемогу для кожного з нас. Також зі святом вітатимемо вихователів, програмістів, рятувальників, винахідників.

Новини.LIVE розповідає, коли та які важливі дати святкуватимемо у вересні 2024 року та скільки буде вихідних.

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В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Водночас приватні компанії питання про додаткові вихідні співробітникам вирішують на свій розсуд.

У перший місяць осені 2024 буде 30 календарних днів, з них:

21 — робочі дні;

9 — офіційні вихідні (субота та неділя).

Вихідними у вересні стануть такі дати:

1 вересня;

7 та 8 вересня;

14 та 15 вересня;

21 та 22 вересня;

28 та 29 вересня.

Дівчина відмічає дати у календарі. Фото: freepik.com

Що відзначаємо у вересні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат

1 вересня — День знань, День підприємця, Всесвітній день написання листів;

— День знань, День підприємця, Всесвітній день написання листів; 2 вересня — День міста Одеса , День нотаріату, День закінчення Другої світової війни , Всесвітній день кокоса;

— , День нотаріату, , Всесвітній день кокоса; 3 вересня — День міста Шостка, День хмарочоса, День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК;

— День міста Шостка, День хмарочоса, День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК; 4 вересня — Всесвітній день сексуального здоров’я;

— Всесвітній день сексуального здоров’я; 5 вересня — День запізнень, День піци з сиром, Всесвітній день пиріжків "Самоса", Міжнародний день благодійності;

— День запізнень, День піци з сиром, Всесвітній день пиріжків "Самоса", Міжнародний день благодійності; 6 вересня — День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні , День кавового морозива, День читання книги;

— , День кавового морозива, День читання книги; 7 вересня — День міста Суми , День воєнної розвідки України , Всесвітній день бороди, Міжнародний день бекону;

— , , Всесвітній день бороди, Міжнародний день бекону; 8 вересня — День пам’яті жертв фашизму , День міста Дніпро , Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості, Всесвітній день журавля, День вибачень, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта;

— , , Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості, Всесвітній день журавля, День вибачень, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта; 9 вересня — Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка;

— Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка; 10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров’я, День обміну ідеями;

— Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров’я, День обміну ідеями; 12 вересня — День програміста, Міжнародний день в’язання гачком;

— День програміста, Міжнародний день в’язання гачком; 13 вересня — День перукаря, День народження пеніциліну, День позитивного мислення;

— День перукаря, День народження пеніциліну, День позитивного мислення; 14 вересня — День міста Бахмут , День міста Вінниця , День міста Житомир , День міста Луганськ , День міста Миколаїв , День міста Каховка , День міста Луцьк , День танкових військ , День українського кіно, День фізкультури і спорту, Всесвітній день надання першої медичної допомоги;

— , , , , , , , , День українського кіно, День фізкультури і спорту, Всесвітній день надання першої медичної допомоги; 15 вересня — Міжнародний день демократії, День працівника лісу;

— Міжнародний день демократії, День працівника лісу; 16 вересня — Міжнaродний день охорони озонового шару;

— Міжнaродний день охорони озонового шару; 17 вересня — День рятувальника ;

— ; 18 вересня — День HR-менеджера;

— День HR-менеджера; 20 вересня — День рекрутера;

— День рекрутера; 21 вересня — День міста Кропивницький, День міста Прилуки, День міста Херсон, День міста Чернігів , День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника, День миру, День хірурга;

— , День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника, День миру, День хірурга; 22 вересня — День партизанської слави, День машинобудівника;

— День партизанської слави, День машинобудівника; 27 вересня — День вихователя і всіx дошкільних працівників , День туризму;

— , День туризму; 29 вересня — День міста Мелітополь, День міста Нова Каховка;

— День міста Мелітополь, День міста Нова Каховка; 30 вересня — День всиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнский день бібліотек.

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