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Коли відзначаємо Усікновення голови Івана Предтечі 2024 року — нова дата

9 серпня 2024 06:03
Олена Недоступ - Редактор
Олена Недоступ
Редактор
Коли Усікновення голови Івана Хрестителя 2024 року — нова дата та значення свята
Святий пророк Іван Предтеча. Фото: google.com
Олена Недоступ - Редактор
Олена Недоступ
Редактор

Щороку православні віряни відзначають одне з важливих та великих церковних свят — Усікновення голови Івана Предтечі. Цього дня вшановують Івана Хрестителя, який хрестив Ісуса Христа у річці Йордан, а також дотримуються суворого посту. Проте, у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар, дата вшанування змінилася.

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Коли будемо святкувати Усікновення голови Івана Хрестителя 2024 року за новим календарем та які особливості свята, розповідаємо далі у матеріалі. 

Коли Усікновення голови Івана Хрестителя 2024 року

Раніше Усікновення голови Івана Хрестителя відзначали 11 вересня. Однак з 2024 року парафіяни ПЦУ відзначатимуть це свято раніше — 29 серпня. Дата буде незмінною. 

 

Коли Усікновення голови Івана Хрестителя 2024 року
Ікона Усікновення голови Івана Предтечі. Фото: google.com

Усікновення голови Івана Предтечі — що це за свято та які його особливості 

Цього дня церква згадує страту, смерть та перехід у царство вічне Івана Хрестителя. У Біблії сказано, що за наказом дружини царя Ірода Іродіади святого пророка кинули до в'язниці. Донька ж Іродіади Саломія вмовила царя відрубати голову Предтечі. Голову хрестителя Сина Божого принесли дівчині на тарілці. 

Це свято хоч і не належить до дванадесятих, проте дуже велике. Це не радісна, а скорботна подія. Святом його називають через те, що це "пустий" день, коли заборонено будь-яку роботу.

У цей день треба обов'язкового сходити до церкви на службу, помолитися за здоров'я своє та близьких. З давніх-давен вважалося, що саме у цей день можна вимолити зцілення від головного болю й пияцтва.

На Усікновення треба дотримуватися сурового посту. Церква забороняє їсти цього дня м'ясні та молочні продукти та яйця. Також забороняється їсти будь-які страви чи продукти червоного кольору, тому що вони символізують кров святого. 

 

Раніше ми писали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати. 

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.

свята традиції церква релігія серпень

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