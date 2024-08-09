Коли Усікновення голови Івана Хрестителя 2024 року — нова дата та значення свята

Святий пророк Іван Предтеча. Фото: google.com

Щороку православні віряни відзначають одне з важливих та великих церковних свят — Усікновення голови Івана Предтечі. Цього дня вшановують Івана Хрестителя, який хрестив Ісуса Христа у річці Йордан, а також дотримуються суворого посту. Проте, у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар, дата вшанування змінилася.

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Коли Усікновення голови Івана Хрестителя 2024 року

Раніше Усікновення голови Івана Хрестителя відзначали 11 вересня. Однак з 2024 року парафіяни ПЦУ відзначатимуть це свято раніше — 29 серпня. Дата буде незмінною.

Ікона Усікновення голови Івана Предтечі. Фото: google.com

Усікновення голови Івана Предтечі — що це за свято та які його особливості

Цього дня церква згадує страту, смерть та перехід у царство вічне Івана Хрестителя. У Біблії сказано, що за наказом дружини царя Ірода Іродіади святого пророка кинули до в'язниці. Донька ж Іродіади Саломія вмовила царя відрубати голову Предтечі. Голову хрестителя Сина Божого принесли дівчині на тарілці.

Це свято хоч і не належить до дванадесятих, проте дуже велике. Це не радісна, а скорботна подія. Святом його називають через те, що це "пустий" день, коли заборонено будь-яку роботу.

У цей день треба обов'язкового сходити до церкви на службу, помолитися за здоров'я своє та близьких. З давніх-давен вважалося, що саме у цей день можна вимолити зцілення від головного болю й пияцтва.

На Усікновення треба дотримуватися сурового посту. Церква забороняє їсти цього дня м'ясні та молочні продукти та яйця. Також забороняється їсти будь-які страви чи продукти червоного кольору, тому що вони символізують кров святого.

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