День апостола Матвія 9 серпня 2024 — що не можна робити у церковне свято

Українці святкують День апостола Матвія 9 серпня — що не можна робити у свято
За новим церковним календарем, у цю п'ятницю, 9 серпня, українці вшановують пам'ять святого Матвія, який був одним з учнів Ісуса Христа, а згодом став одним з 12 апостолів замість Іуди. За переказами, Матвій проповідував християнство, володів даром зцілення і вмів виганяти бісів.
Новини.LIVE розповідає про особливості релігійного свята та що категорично не можна робити у цей день.
Особливості та традиції Дня апостола Матвія — що можна робити у свято
Апостол Матвій вважається небесним покровителем усіх людей, чия діяльність пов'язана з фінансами — економістів, бухгалтерів, службовців податкової інспекції та банкірів. Торговці також молилися святому, щоб той допоміг їм успішно продати свій товар.
9 серпня часто влаштовували ярмарки та розпродажі, а також призначали великі угоди. Дата вважається вдалою для великих покупок і інвестицій.
Віряни стараються у свято 9 серпня потрапити до церкви на богослужіння, помолитися апостолу, поставити свічки за своє здоров'я та своїх близьких.
Господині традиційно у цю дату починали сушити городню зелень на зиму. Уважно ставилися цього дня до корів та кіз, старалися у свято Матвія не випускати тварин на вулицю, адже боялися нападу змій. Щоб у корови не пропало молоко, дійничку в цей день ніколи не ставили ні на стілець, ні на діжку.
Цікаво, що молоко не можна було пити у свято у чистому вигляді. Але на столі був сир, ряжанка, кисле молоко, топлене молоко. У багатьох сім'ях робили оладки, які уособлювали животворяще світло.
Що не можна робити 9 серпня
У День святого апостола Матвія було встановлено чимало заборон, яких старалися дотримуватися, щоб не згрішити та не накликати біду. Тож, 9 серпня не можна:
- лихословити;
- заздрити;
- злитися;
- погано думати про інших;
- поспішати та підганяти інших — плани можуть не вдатися;
- потирати руку об руку, інакше на деякий час позбудетеся прибутку;
- позичати та брати у борг гроші та будь-які речі;
- випускати худобу на пасовисько;
- вживати алкоголь;
- носити металеві прикраси — вони витягають здоров'я з людини;
- не можна дивитися на місяць, в іншому випадку буде сильно боліти голова.
Народні прикмети 9 серпня
Вважалося, що з цього дня закінчується літнє тепло, тому цей день і отримав назву Матвій непогожий. Також у народі свято називали Матвій змієсос. Наші предки вірили, що в цей день змії можуть з корів всю кров висмоктати, тому худобу не виганяли на паству.
Також за прикметами судили про майбутню погоду:
- Якщо на свято Матвія дме південний вітер з вихрами, зима буде сніжною.
- Рясна роса вранці 9 серпня віщує сонячний і теплий день.
- Іній рано вранці обіцяє хороший урожай наступного сезону.
- Якщо в цей день погана погода, то наступний рік буде неврожайним.
- Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться.
- Якщо вдень чітко видно місяць, то інші дні серпня будуть спекотними.
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