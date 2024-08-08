Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Українці святкують День апостола Матвія 9 серпня — що не можна робити у свято arrow

Українці святкують День апостола Матвія 9 серпня — що не можна робити у свято

8 серпня 2024 22:40
Олена Недоступ - Редактор
Олена Недоступ
Редактор
День апостола Матвія 9 серпня 2024 — що не можна робити у церковне свято
День апостола Матвія в Україні. Колаж: Новини.LIVE
Олена Недоступ - Редактор
Олена Недоступ
Редактор

За новим церковним календарем, у цю п'ятницю, 9 серпня, українці вшановують пам'ять святого Матвія, який був одним з учнів Ісуса Христа, а згодом став одним з 12 апостолів замість Іуди. За переказами, Матвій проповідував християнство, володів даром зцілення і вмів виганяти бісів.

Читайте також:

Новини.LIVE розповідає про особливості релігійного свята та що категорично не можна робити у цей день. 

Особливості та традиції Дня апостола Матвія — що можна робити у свято

Апостол Матвій вважається небесним покровителем усіх людей, чия діяльність пов'язана з фінансами — економістів, бухгалтерів, службовців податкової інспекції та банкірів. Торговці також молилися святому, щоб той допоміг їм успішно продати свій товар. 

9 серпня часто влаштовували ярмарки та розпродажі, а також призначали великі угоди. Дата вважається вдалою для великих покупок і інвестицій. 

Віряни стараються у свято 9 серпня потрапити до церкви на богослужіння, помолитися апостолу, поставити свічки за своє здоров'я та своїх близьких. 

Господині традиційно у цю дату починали сушити городню зелень на зиму. Уважно ставилися цього дня до корів та кіз, старалися у свято Матвія не випускати тварин на вулицю, адже боялися нападу змій. Щоб у корови не пропало молоко, дійничку в цей день ніколи не ставили ні на стілець, ні на діжку.

Цікаво, що молоко не можна було пити у свято у чистому вигляді. Але на столі був сир, ряжанка, кисле молоко, топлене молоко. У багатьох сім'ях робили оладки, які уособлювали животворяще світло.

 

Особливості та традиції Дня апостола Матвія — що можна робити у свято
Апостол Матвій. Фото: google.com

Що не можна робити 9 серпня

У День святого апостола Матвія було встановлено чимало заборон, яких старалися дотримуватися, щоб не згрішити та не накликати біду. Тож, 9 серпня не можна:

  • лихословити;
  • заздрити;
  • злитися;
  • погано думати про інших;
  • поспішати та підганяти інших — плани можуть не вдатися;
  • потирати руку об руку, інакше на деякий час позбудетеся прибутку;
  • позичати та брати у борг гроші та будь-які речі;
  • випускати худобу на пасовисько;
  • вживати алкоголь;
  • носити металеві прикраси — вони витягають здоров'я з людини;
  • не можна дивитися на місяць, в іншому випадку буде сильно боліти голова.

 

Що не можна робити 9 серпня
Жінка молиться перед іконою. Фото: pomisna.info

Народні прикмети 9 серпня 

Вважалося, що з цього дня закінчується літнє тепло, тому цей день і отримав назву Матвій непогожий. Також у народі свято називали Матвій змієсос. Наші предки вірили, що в цей день змії можуть з корів всю кров висмоктати, тому худобу не виганяли на паству.

Також за прикметами судили про майбутню погоду: 

  • Якщо на свято Матвія дме південний вітер з вихрами, зима буде сніжною. 
  • Рясна роса вранці 9 серпня віщує сонячний і теплий день.
  • Іній рано вранці обіцяє хороший урожай наступного сезону.
  • Якщо в цей день погана погода, то наступний рік буде неврожайним.
  • Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться.
  • Якщо вдень чітко видно місяць, то інші дні серпня будуть спекотними. 

 

Раніше ми писали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати. 

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця. 

свята традиції церква релігія 9 серпня заборони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:38 Речниця Пентагону прокоментувала події у Курській області Росії

23:31 США відправили свої винищувачі на Близький Схід, аби підтримати Ізраїль

23:18 Єрмак поділився деталями переговорів з міністром МЗС Угорщини Сійярто

Оновлено

23:16 Понад п'ять областей охопила повітряна тривога — що загрожує мешканцям

23:15 Нардеп пояснив, коли в Україні почнуть штрафувати ухилянтів за неоновлені дані в ТЦК

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

23:13 Регіони-порушники обмежень електропостачання притягатимуть до відповідальності, — Міненерго

23:10 У Харкові було чутно вибух

23:00 Нардеп заявив, що знімати співробітників ТЦК не заборонено

23:00 Синоптики попередили про грози в частині областей — де в Україні завтра дощитиме

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

23:38 Речниця Пентагону прокоментувала події у Курській області Росії

23:31 США відправили свої винищувачі на Близький Схід, аби підтримати Ізраїль

23:18 Єрмак поділився деталями переговорів з міністром МЗС Угорщини Сійярто

Оновлено

23:16 Понад п'ять областей охопила повітряна тривога — що загрожує мешканцям

23:15 Нардеп пояснив, коли в Україні почнуть штрафувати ухилянтів за неоновлені дані в ТЦК

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

23:13 Регіони-порушники обмежень електропостачання притягатимуть до відповідальності, — Міненерго

23:10 У Харкові було чутно вибух

23:00 Нардеп заявив, що знімати співробітників ТЦК не заборонено

23:00 Синоптики попередили про грози в частині областей — де в Україні завтра дощитиме

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

06:30 ТЦК не зможе подати до суду на ухилянта без цього переліку документів