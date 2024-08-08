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Украинцы празднуют День апостола Матвея 9 августа — что нельзя делать в праздник

8 августа 2024 22:40
Елена Недоступ - Редактор
Елена Недоступ
Редактор
День апостола Матфея 9 августа 2024 года — что нельзя делать в церковный праздник
День апостола Матфея в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Елена Недоступ - Редактор
Елена Недоступ
Редактор

По новому церковному календарю, в эту пятницу, 9 августа, украинцы чтят память святого Матфея, который был одним из учеников Иисуса Христа, а впоследствии стал одним из 12 апостолов вместо Иуды. По преданию, Матфей проповедовал христианство, обладал даром исцеления и умел изгонять бесов.

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Новини.LIVE рассказывает об особенностях религиозного праздника и что категорически нельзя делать в этот день.

Особенности и традиции Дня апостола Матфея — что можно делать в праздник

Апостол Матфей считается небесным покровителем всех людей, деятельность которых связана с финансами — экономистов, бухгалтеров, служащих налоговой инспекции и банкиров. Торговцы также молились святому, чтобы тот помог им продать свой товар.

9 августа часто устраивали ярмарки и распродажи, а также назначали большие сделки. Дата считается удачной для крупных покупок и инвестиций.

Верующие стараются в праздник 9 августа попасть в церковь на богослужение, помолиться апостолу, поставить свечи за свое здоровье и своих близких.

Хозяйки традиционно в эту дату начинали сушить огородную зелень на зиму. Внимательно относились в этот день к коровам и козам, старались в праздник Матфея не выпускать животных на улицу, ведь боялись нападения змей. Чтобы у коровы не пропало молоко, подойник в этот день никогда не ставили ни на стул, ни на бочку.

Любопытно, что молоко нельзя было пить в праздник в чистом виде. Но на столе был сыр, ряженка, простокваша, топленое молоко. Во многих семьях делали оладьи, олицетворяющие животворящий свет.

 

Особенности и традиции Дня апостола Матфея — что можно делать в праздник
Апостол Матфей. Фото: google.com

Что нельзя делать 9 августа

В День святого апостола Матфея было установлено немало запретов, которые старались соблюдать, чтобы не согрешить и не навлечь беду. Итак, 9 августа нельзя:

  • злословить;
  • завидовать;
  • злиться;
  • плохо думать о других;
  • спешить и подгонять других — планы могут не удаться;
  • потирать руку об руку, иначе на время избавитесь от прибыли;
  • одалживать и брать взаймы деньги и любые вещи;
  • выпускать скот на пастбище;
  • употреблять алкоголь;
  • носить металлические украшения — они вытягивают здоровье из человека;
  • нельзя смотреть на луну, в противном случае будет сильно болеть голова.

 

Что нельзя делать 9 августа
Женщина молится перед иконой. Фото: pomisna.info

Народные приметы 9 августа

Считалось, что с этого дня заканчивается летнее тепло, поэтому этот день и получил название Матфей ненастный. Также в народе праздник называли Матвей змеесос. Наши предки верили, что в этот день змеи могут из коров всю кровь высосать, поэтому скот не выгоняли на паству.

Также по приметам судили о будущей погоде:

  • Если в праздник Матфея дует южный ветер с вихрями, зима будет снежной.
  • Обильная роса утром 9 августа предвещает солнечный и теплый день.
  • Иней рано утром обещает хороший урожай в следующем сезоне.
  • Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.
  • Если на Матфея устанавливается жаркая погода или идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется.
  • Если днем ясно видно Луну, то другие дни августа будут жаркими.

 

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Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

праздники традиции церковь религия 9 августа запреты

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