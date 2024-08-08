День апостола Матфея 9 августа 2024 года — что нельзя делать в церковный праздник

Украинцы празднуют День апостола Матвея 9 августа — что нельзя делать в праздник
По новому церковному календарю, в эту пятницу, 9 августа, украинцы чтят память святого Матфея, который был одним из учеников Иисуса Христа, а впоследствии стал одним из 12 апостолов вместо Иуды. По преданию, Матфей проповедовал христианство, обладал даром исцеления и умел изгонять бесов.
Новини.LIVE рассказывает об особенностях религиозного праздника и что категорически нельзя делать в этот день.
Особенности и традиции Дня апостола Матфея — что можно делать в праздник
Апостол Матфей считается небесным покровителем всех людей, деятельность которых связана с финансами — экономистов, бухгалтеров, служащих налоговой инспекции и банкиров. Торговцы также молились святому, чтобы тот помог им продать свой товар.
9 августа часто устраивали ярмарки и распродажи, а также назначали большие сделки. Дата считается удачной для крупных покупок и инвестиций.
Верующие стараются в праздник 9 августа попасть в церковь на богослужение, помолиться апостолу, поставить свечи за свое здоровье и своих близких.
Хозяйки традиционно в эту дату начинали сушить огородную зелень на зиму. Внимательно относились в этот день к коровам и козам, старались в праздник Матфея не выпускать животных на улицу, ведь боялись нападения змей. Чтобы у коровы не пропало молоко, подойник в этот день никогда не ставили ни на стул, ни на бочку.
Любопытно, что молоко нельзя было пить в праздник в чистом виде. Но на столе был сыр, ряженка, простокваша, топленое молоко. Во многих семьях делали оладьи, олицетворяющие животворящий свет.
Что нельзя делать 9 августа
В День святого апостола Матфея было установлено немало запретов, которые старались соблюдать, чтобы не согрешить и не навлечь беду. Итак, 9 августа нельзя:
- злословить;
- завидовать;
- злиться;
- плохо думать о других;
- спешить и подгонять других — планы могут не удаться;
- потирать руку об руку, иначе на время избавитесь от прибыли;
- одалживать и брать взаймы деньги и любые вещи;
- выпускать скот на пастбище;
- употреблять алкоголь;
- носить металлические украшения — они вытягивают здоровье из человека;
- нельзя смотреть на луну, в противном случае будет сильно болеть голова.
Народные приметы 9 августа
Считалось, что с этого дня заканчивается летнее тепло, поэтому этот день и получил название Матфей ненастный. Также в народе праздник называли Матвей змеесос. Наши предки верили, что в этот день змеи могут из коров всю кровь высосать, поэтому скот не выгоняли на паству.
Также по приметам судили о будущей погоде:
- Если в праздник Матфея дует южный ветер с вихрями, зима будет снежной.
- Обильная роса утром 9 августа предвещает солнечный и теплый день.
- Иней рано утром обещает хороший урожай в следующем сезоне.
- Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.
- Если на Матфея устанавливается жаркая погода или идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется.
- Если днем ясно видно Луну, то другие дни августа будут жаркими.
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