Когда Усекновение главы Иоанна Крестителя в 2024 году — новая дата, значение праздника

Когда отмечаем Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2024 году — новая дата
Ежегодно православные верующие отмечают один из важных и великих церковных праздников — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день чтят Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа в реке Иордан, а также соблюдают строгий пост. Однако в связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь, дата чествования изменилась.
Когда будем праздновать Усекновение главы Иоанна Крестителя в 2024 году по новому календарю и какие особенности праздника, рассказываем далее в материале.
Когда Усекновение главы Иоанна Крестителя в 2024 году
Ранее Усекновение главы Иоанна Крестителя отмечали 11 сентября. Однако с 2024 года прихожане ПЦУ будут отмечать этот праздник раньше — 29 августа. Дата будет неизменной.
Усекновение главы Иоанна Предтечи — что это за праздник и каковы его особенности
В этот день церковь вспоминает казнь, смерть и переход в царство вечное Иоанна Крестителя. В Библии говорится, что по приказу жены царя Ирода Иродиады святого пророка бросили в тюрьму. Дочь же Иродиады Саломея уговорила царя отрубить голову Предтечи. Голову крестителя Сына Божьего принесли девушке на тарелке.
Этот праздник хоть и не принадлежит к двунадесятым, однако очень большой. Это не радостное, а скорбное событие. Праздником его называют потому, что это "пустой" день, когда запрещена любая работа.
В этот день нужно обязательно сходить в церковь на службу, помолиться за здоровье свое и близких. С давних времен считалось, что именно в этот день можно вымолить исцеление от головной боли и пьянства.
На усекновение нужно соблюдать суровый пост. Церковь запрещает есть в этот день мясные и молочные продукты и яйца. Также запрещается есть какие-либо блюда или продукты красного цвета, потому что они символизируют кровь святого.
Ранее мы писали, когда Ореховый Спас и какие особенности празднования важной даты.
Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2024 года, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.
Читайте Новини.LIVE!