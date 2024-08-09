Когда Усекновение главы Иоанна Крестителя в 2024 году — новая дата, значение праздника

Святой пророк Иоанн Предтеча. Фото: google.com

Ежегодно православные верующие отмечают один из важных и великих церковных праздников — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день чтят Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа в реке Иордан, а также соблюдают строгий пост. Однако в связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь, дата чествования изменилась.

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Когда Усекновение главы Иоанна Крестителя в 2024 году

Ранее Усекновение главы Иоанна Крестителя отмечали 11 сентября. Однако с 2024 года прихожане ПЦУ будут отмечать этот праздник раньше — 29 августа. Дата будет неизменной.

Икона Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фото: google.com

Усекновение главы Иоанна Предтечи — что это за праздник и каковы его особенности

В этот день церковь вспоминает казнь, смерть и переход в царство вечное Иоанна Крестителя. В Библии говорится, что по приказу жены царя Ирода Иродиады святого пророка бросили в тюрьму. Дочь же Иродиады Саломея уговорила царя отрубить голову Предтечи. Голову крестителя Сына Божьего принесли девушке на тарелке.

Этот праздник хоть и не принадлежит к двунадесятым, однако очень большой. Это не радостное, а скорбное событие. Праздником его называют потому, что это "пустой" день, когда запрещена любая работа.

В этот день нужно обязательно сходить в церковь на службу, помолиться за здоровье свое и близких. С давних времен считалось, что именно в этот день можно вымолить исцеление от головной боли и пьянства.

На усекновение нужно соблюдать суровый пост. Церковь запрещает есть в этот день мясные и молочные продукты и яйца. Также запрещается есть какие-либо блюда или продукты красного цвета, потому что они символизируют кровь святого.

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