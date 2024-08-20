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Календарь праздников на сентябрь 2024 — когда День танкистов и День воспитателей

20 августа 2024 20:24
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Календарь государственных праздников на сентябрь 2024 — новые даты, выходные дни
Украинский военный с ребенком на празднике. Фото: google.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В сентябре украинцев ждет много профессиональных праздников, в частности свой день отмечают танкисты и разведчики, которые продолжают бороться за победу для каждого из нас. Также с праздником поздравим воспитателей, программистов, спасателей, изобретателей.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие важные даты будем праздновать в сентябре 2024 года и сколько будет выходных.

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В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, а значит, дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В то же время частные компании вопросы о дополнительных выходных сотрудникам решают по своему усмотрению.

В первый месяц осени 2024 года будет 30 календарных дней, из них:

  • 21 — рабочие дни;
  • 9 — официальные выходные (суббота и воскресенье).

Выходными в сентябре станут следующие даты:

  • 1 сентября;
  • 7 и 8 сентября;
  • 14 и 15 сентября;
  • 21 и 22 сентября;
  • 28 и 29 сентября.

 

Выходные и рабочие дни в сентябре 2024 года - сколько и когда будут отдыхать украинцы
Девушка отмечает даты в календаре. Фото: freepik.com

Что отмечаем в сентябре 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

  • 1 сентября — День знаний, День предпринимателя, Всемирный день написания писем;
  • 2 сентябряДень города Одесса, День нотариата, День окончания Второй мировой войны, Всемирный день кокоса;
  • 3 сентября — День города Шостка, День небоскреба, День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК;
  • 4 сентября — Всемирный день сексуального здоровья;
  • 5 сентября — День опозданий, День пиццы с сыром, Всемирный день пирожков "Самоса"; Международный день благотворительности;
  • 6 сентябряДень администратора Центра предоставления административных услуг в Украине, День кофейного мороженого, День чтения книги;
  • 7 сентябряДень города Сумы, День военной разведки Украины, Всемирный день бороды, Международный день бекона;
  • 8 сентябряДень памяти жертв фашизма, День города Днепр, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Всемирный день журавля, День извинений, Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта;
  • 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика;
  • 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день макияжа, Международный день гинекологического здоровья, День обмена идеями;
  • 12 сентября — День программиста, Международный день вязания крючком;
  • 13 сентября — День парикмахера, День рождения пенициллина, День положительного мышления;
  • 14 сентябряДень города Бахмут, День города Винница, День города Житомир, День города Луганск, День города Николаев, День города Каховка, День города Луцк, День танковых войск, День украинского кино, День физкультуры и спорта, Всемирный день предоставления первой медицинской помощи;
  • 15 сентября — Международный день демократии, День работника леса;
  • 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя;
  • 17 сентябряДень спасателя;
  • 18 сентября — День HR-менеджера;
  • 20 сентября — День рекрутера;
  • 21 сентябряДень города Кропивницкий, День города Прилуки, День города Херсон, День города Чернигов, День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День мира, День хирурга;
  • 22 сентября — День партизанской славы, День машиностроителя;
  • 27 сентябряДень воспитателя и всех дошкольных работников, День туризма;
  • 29 сентября — День города Мелитополь, День города Новая Каховка;
  • 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Ране мы рассказывали, когда будем праздновать Усекновение главы Иоанна Крестителя в 2024 году по новому календарю и какие особенности праздника.

праздники выходные Украина сентябрь календарь День танковых войск

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