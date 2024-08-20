Календарь государственных праздников на сентябрь 2024 — новые даты, выходные дни

Украинский военный с ребенком на празднике. Фото: google.com

В сентябре украинцев ждет много профессиональных праздников, в частности свой день отмечают танкисты и разведчики, которые продолжают бороться за победу для каждого из нас. Также с праздником поздравим воспитателей, программистов, спасателей, изобретателей.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие важные даты будем праздновать в сентябре 2024 года и сколько будет выходных.

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В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, а значит, дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В то же время частные компании вопросы о дополнительных выходных сотрудникам решают по своему усмотрению.

В первый месяц осени 2024 года будет 30 календарных дней, из них:

21 — рабочие дни;

9 — официальные выходные (суббота и воскресенье).

Выходными в сентябре станут следующие даты:

1 сентября;

7 и 8 сентября;

14 и 15 сентября;

21 и 22 сентября;

28 и 29 сентября.

Девушка отмечает даты в календаре. Фото: freepik.com

Что отмечаем в сентябре 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

1 сентября — День знаний, День предпринимателя, Всемирный день написания писем;

— День знаний, День предпринимателя, Всемирный день написания писем; 2 сентября — День города Одесса , День нотариата, День окончания Второй мировой войны , Всемирный день кокоса;

— , День нотариата, , Всемирный день кокоса; 3 сентября — День города Шостка, День небоскреба, День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК;

— День города Шостка, День небоскреба, День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК; 4 сентября — Всемирный день сексуального здоровья;

— Всемирный день сексуального здоровья; 5 сентября — День опозданий, День пиццы с сыром, Всемирный день пирожков "Самоса"; Международный день благотворительности;

— День опозданий, День пиццы с сыром, Всемирный день пирожков "Самоса"; Международный день благотворительности; 6 сентября — День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине , День кофейного мороженого, День чтения книги;

— , День кофейного мороженого, День чтения книги; 7 сентября — День города Сумы , День военной разведки Украины , Всемирный день бороды, Международный день бекона;

— , , Всемирный день бороды, Международный день бекона; 8 сентября — День памяти жертв фашизма , День города Днепр , Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Всемирный день журавля, День извинений, Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта;

— , , Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Всемирный день журавля, День извинений, Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта; 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика;

— Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика; 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день макияжа, Международный день гинекологического здоровья, День обмена идеями;

— Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день макияжа, Международный день гинекологического здоровья, День обмена идеями; 12 сентября — День программиста, Международный день вязания крючком;

— День программиста, Международный день вязания крючком; 13 сентября — День парикмахера, День рождения пенициллина, День положительного мышления;

— День парикмахера, День рождения пенициллина, День положительного мышления; 14 сентября — День города Бахмут , День города Винница , День города Житомир , День города Луганск , День города Николаев , День города Каховка , День города Луцк , День танковых войск , День украинского кино, День физкультуры и спорта, Всемирный день предоставления первой медицинской помощи;

— , , , , , , , , День украинского кино, День физкультуры и спорта, Всемирный день предоставления первой медицинской помощи; 15 сентября — Международный день демократии, День работника леса;

— Международный день демократии, День работника леса; 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя;

— Международный день охраны озонового слоя; 17 сентября — День спасателя ;

— ; 18 сентября — День HR-менеджера;

— День HR-менеджера; 20 сентября — День рекрутера;

— День рекрутера; 21 сентября — День города Кропивницкий, День города Прилуки, День города Херсон, День города Чернигов , День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День мира, День хирурга;

— , День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День мира, День хирурга; 22 сентября — День партизанской славы, День машиностроителя;

— День партизанской славы, День машиностроителя; 27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников , День туризма;

— , День туризма; 29 сентября — День города Мелитополь, День города Новая Каховка;

— День города Мелитополь, День города Новая Каховка; 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Ране мы рассказывали, когда будем праздновать Усекновение главы Иоанна Крестителя в 2024 году по новому календарю и какие особенности праздника.