Календарь государственных праздников на сентябрь 2024 — новые даты, выходные дни

Календарь праздников на сентябрь 2024 — когда День танкистов и День воспитателей
В сентябре украинцев ждет много профессиональных праздников, в частности свой день отмечают танкисты и разведчики, которые продолжают бороться за победу для каждого из нас. Также с праздником поздравим воспитателей, программистов, спасателей, изобретателей.
Новини.LIVE рассказывает, когда и какие важные даты будем праздновать в сентябре 2024 года и сколько будет выходных.
Выходные и рабочие дни в сентябре 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, а значит, дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В то же время частные компании вопросы о дополнительных выходных сотрудникам решают по своему усмотрению.
В первый месяц осени 2024 года будет 30 календарных дней, из них:
- 21 — рабочие дни;
- 9 — официальные выходные (суббота и воскресенье).
Выходными в сентябре станут следующие даты:
- 1 сентября;
- 7 и 8 сентября;
- 14 и 15 сентября;
- 21 и 22 сентября;
- 28 и 29 сентября.
Что отмечаем в сентябре 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат
- 1 сентября — День знаний, День предпринимателя, Всемирный день написания писем;
- 2 сентября — День города Одесса, День нотариата, День окончания Второй мировой войны, Всемирный день кокоса;
- 3 сентября — День города Шостка, День небоскреба, День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК;
- 4 сентября — Всемирный день сексуального здоровья;
- 5 сентября — День опозданий, День пиццы с сыром, Всемирный день пирожков "Самоса"; Международный день благотворительности;
- 6 сентября — День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине, День кофейного мороженого, День чтения книги;
- 7 сентября — День города Сумы, День военной разведки Украины, Всемирный день бороды, Международный день бекона;
- 8 сентября — День памяти жертв фашизма, День города Днепр, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Всемирный день журавля, День извинений, Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта;
- 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика;
- 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день макияжа, Международный день гинекологического здоровья, День обмена идеями;
- 12 сентября — День программиста, Международный день вязания крючком;
- 13 сентября — День парикмахера, День рождения пенициллина, День положительного мышления;
- 14 сентября — День города Бахмут, День города Винница, День города Житомир, День города Луганск, День города Николаев, День города Каховка, День города Луцк, День танковых войск, День украинского кино, День физкультуры и спорта, Всемирный день предоставления первой медицинской помощи;
- 15 сентября — Международный день демократии, День работника леса;
- 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя;
- 17 сентября — День спасателя;
- 18 сентября — День HR-менеджера;
- 20 сентября — День рекрутера;
- 21 сентября — День города Кропивницкий, День города Прилуки, День города Херсон, День города Чернигов, День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День мира, День хирурга;
- 22 сентября — День партизанской славы, День машиностроителя;
- 27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников, День туризма;
- 29 сентября — День города Мелитополь, День города Новая Каховка;
- 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.
Ране мы рассказывали, когда будем праздновать Усекновение главы Иоанна Крестителя в 2024 году по новому календарю и какие особенности праздника.
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