Яке свято 11 липня 2024 — прикмети, традиції та заборони у день святої Ольги

Княгиня Ольга, світлина експозиції "Україна Русь". Фото: vechirniy.kyiv.ua

У цей четвер, 11 липня, українці вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської. У народі день прозвали Ольгин. Також сьогодні відзначають кілька міжнародних свят, згадують пам'ятні події. До Нового року залишилося 173 дні.

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11 липня 2024 року — яке свято сьогодні за новим церковним календарем

Як відомо, 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, тож тепер усі православні свята з фіксованою датою відзначаємо на 13 днів раніше.

11 липня за новим церковним календарем (24 липня — за старим) — День пам'яті святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської, хрещеної в Константинополі під ім’ям Олена.

Вона є видатною постаттю в історії України — перша жінка-володарка держави, реформаторка та перша з київських правителів, хто проповідував християнство.

Рівноапостольна княгиня Ольга. Фото: google.com

Який сьогодні день в Україні та світі — свята та пам'ятні дати 11 липня

В Україні та світі у цей четвер, 11 липня, відзначають кілька важливих свят:

Всесвітній день народонаселення . Свято було започатковане на згадку про День п’яти мільярдів — 11 липня 1987 року. Саме цього дня чисельність населення Землі перевищила 5 млрд осіб.

. Свято було започатковане на згадку про День п’яти мільярдів — 11 липня 1987 року. Саме цього дня чисельність населення Землі перевищила 5 млрд осіб. Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни (клас психоактивних речовин, які допомагають заспокоїтися та полегшити засинання, але викликають звикання). Заснований активістами, які пережили травми, пов'язані з бензодіазепінами.

(клас психоактивних речовин, які допомагають заспокоїтися та полегшити засинання, але викликають звикання). Заснований активістами, які пережили травми, пов'язані з бензодіазепінами. Міжнародний день ефірних олій . Це свято присвячене визнанню переваг і використанню ефірних олій.

. Це свято присвячене визнанню переваг і використанню ефірних олій. Всесвітній день шоколаду. 1995 року свято започаткували у Франції. Згодом цей день почали відзначати в Німеччині, Італії, Швейцарії та інших країнах як всередині ЄС, так і за його межами. В Україні святкування Дня шоколаду набуло найбільшої популярності у Львові.

Також світ сьогодні згадує про трагічну подію — День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці в Європейському союзі — геноцид у Сребрениці стався 1995 року під час розпаду Югославії, коли боснійські серби захопили місто 11 липня, а в наступні дні вбили близько 8000 мусульманських чоловіків і підлітків.

Свічка пам'яті. Фото: google.com

Про що говорять прикмети на 11 липня

У народному календарі 11 липня — свято Ольгин день. Прикмети дня говорять про погоду та врожай:

Якщо 11 липня ви помітили вранці росу на городі, врожай помідорів буде мізерним.

Якщо цього дня почули грім — варто вирушати на риболовлю, риба сама чіплятиметься на гачок.

Якщо день видався сонячний, можна чекати на багатий врожай зернових.

Якщо 11 липня ви помітили багато мошок, чекайте восени щедрий врожай грибів.

Гриби у лісі. Фото: google.com

Що не можна робити 11 липня

Церквою встановлено ряд важливих заборон, порушення яких вважатиметься гріхом. 11 липня не можна:

лихословити;

конфліктувати;

злитися;

заздрити;

пліткувати;

скупитися;

займатися прибиранням;

займатися рукоділлям;

лінуватися;

давати в борг будь-що, як речі, так і гроші.

Також за народною прикметою, сьогодні заборонено хвалитися успіхами — наші предки вірили, що княгиня Ольга не любила хвалькуватих людей, а тому на них чекатимуть страшні невдачі.

Віряни у церкві ставлять свічки. Фото: pomisna.info

11 липня — іменини сьогодні

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають чоловіки, на ім'я Аркадій, Іларіон, Лев, а також жінки з ім'ям Олена, Євфимія, Ілона, Ольга.

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