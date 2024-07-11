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Накличете страшні невдачі — яке сьогодні, 11 липня, свято та що не можна робити

11 липня 2024 05:44
a663961c-81eb-4b45-71ef-f6dadf2b8800 - Олена Недоступ
Олена Недоступ
Редактор
Яке свято 11 липня 2024 — прикмети, традиції та заборони у день святої Ольги
Княгиня Ольга, світлина експозиції "Україна Русь". Фото: vechirniy.kyiv.ua
a663961c-81eb-4b45-71ef-f6dadf2b8800 - Олена Недоступ
Олена Недоступ
Редактор

У цей четвер, 11 липня, українці вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської. У народі день прозвали Ольгин. Також сьогодні відзначають кілька міжнародних свят, згадують пам'ятні події. До Нового року залишилося 173 дні.

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Новини.LIVE розповідає про свята 11 липня, важливі традиції, звичаї, прикмети, а також заборони дня. 

11 липня 2024 року — яке свято сьогодні за новим церковним календарем

Як відомо, 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, тож тепер усі православні свята з фіксованою датою відзначаємо на 13 днів раніше.

11 липня за новим церковним календарем (24 липня — за старим) — День пам'яті святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської, хрещеної в Константинополі під ім’ям Олена. 

Вона є видатною постаттю в історії України — перша жінка-володарка держави, реформаторка та перша з київських правителів, хто проповідував християнство. 

 

11 липня 2024 року — яке свято сьогодні за новим церковним календарем
Рівноапостольна княгиня Ольга. Фото: google.com

Який сьогодні день в Україні та світі — свята та пам'ятні дати 11 липня

В Україні та світі у цей четвер, 11 липня, відзначають кілька важливих свят: 

  • Всесвітній день народонаселення. Свято було започатковане на згадку про День п’яти мільярдів — 11 липня 1987 року. Саме цього дня чисельність населення Землі перевищила 5 млрд осіб.
  • Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни (клас психоактивних речовин, які допомагають заспокоїтися та полегшити засинання, але викликають звикання). Заснований активістами, які пережили травми, пов'язані з бензодіазепінами.
  • Міжнародний день ефірних олій. Це свято присвячене визнанню переваг і використанню ефірних олій.
  • Всесвітній день шоколаду. 1995 року свято започаткували у Франції. Згодом цей день почали відзначати в Німеччині, Італії, Швейцарії та інших країнах як всередині ЄС, так і за його межами. В Україні святкування Дня шоколаду набуло найбільшої популярності у Львові.

Також світ сьогодні згадує про трагічну подію — День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці в Європейському союзі — геноцид у Сребрениці стався 1995 року під час розпаду Югославії, коли боснійські серби захопили місто 11 липня, а в наступні дні вбили близько 8000 мусульманських чоловіків і підлітків.

 

Який сьогодні день в Україні та світі — свята та пам'ятні дати 11 липня
Свічка пам'яті. Фото: google.com

Про що говорять прикмети на 11 липня

У народному календарі 11 липня — свято Ольгин день.  Прикмети дня говорять про погоду та врожай:

  • Якщо 11 липня ви помітили вранці росу на городі, врожай помідорів буде мізерним.
  • Якщо цього дня почули грім — варто вирушати на риболовлю, риба сама чіплятиметься на гачок. 
  • Якщо день видався сонячний, можна чекати на багатий врожай зернових. 
  • Якщо 11 липня ви помітили багато мошок, чекайте восени щедрий врожай грибів. 

 

Про що говорять прикмети на 11 липня
Гриби у лісі. Фото: google.com

Що не можна робити 11 липня

Церквою встановлено ряд важливих заборон, порушення яких вважатиметься гріхом. 11 липня не можна: 

  • лихословити;
  • конфліктувати;
  • злитися;
  • заздрити;
  • пліткувати;
  • скупитися;
  • займатися прибиранням;
  • займатися рукоділлям;
  • лінуватися;
  • давати в борг будь-що, як речі, так і гроші. 

Також за народною прикметою, сьогодні заборонено хвалитися успіхами — наші предки вірили, що княгиня Ольга не любила хвалькуватих людей, а тому на них чекатимуть страшні невдачі. 

 

Що не можна робити 11 липня
Віряни у церкві ставлять свічки. Фото: pomisna.info

11 липня — іменини сьогодні

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають чоловіки, на ім'я Аркадій, Іларіон, Лев, а також жінки з ім'ям Олена, Євфимія, Ілона, Ольга.

Раніше ми писали, які існують традиції та звичаї у День рівноапостольної княгині Ольгичим прославилася свята.

Також радимо вам дізнатися, коли Медовий Спас 2024 року, які існують народні традиції у свято.

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