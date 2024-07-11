Какой праздник 11 июля 2024 года — приметы, традиции и запреты в день святой Ольги

Навлечете страшные неудачи — какой сегодня, 11 июля, праздник и что нельзя делать
В этот четверг, 11 июля, украинцы чтят память святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской. В народе день назвали Ольгин. Также сегодня отмечают несколько международных праздников, вспоминают памятные события. До Нового года осталось 173 дня.
Новини.LIVE рассказывает о праздниках 11 июля, важных традициях, обычаях, приметах, а также запретах дня.
11 июля 2024 года — какой праздник сегодня по новому церковному календарю
Как известно, 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, поэтому все православные праздники с фиксированной датой отмечаем на 13 дней раньше.
11 июля по новому церковному календарю (24 июля — по старому) День памяти святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской, крещенной в Константинополе под именем Елена.
Она является выдающейся фигурой в истории Украины — первая женщина-правительница государства, реформатор и первая из киевских правителей, проповедовавших христианство.
Какой сегодня день в Украине и мире — праздники и памятные даты 11 июля
В Украине и мире в этот четверг, 11 июля, отмечают несколько важных праздников:
- Всемирный день народонаселения. Праздник был основан в память о Дне пяти миллиардов — 11 июля 1987 года. Именно в этот день численность населения Земли превысила 5 млрд человек.
- Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах (класс психоактивных веществ, которые помогают успокоиться и облегчить засыпание, но вызывают привыкание). Основан активистами, пережившими травмы, связанные с бензодиазепинами.
- Международный день эфирных масел. Этот праздник посвящен признанию преимуществ и использованию эфирных масел.
- Всемирный день шоколада. В 1995 году праздник был основан во Франции. Впоследствии этот день начали отмечать в Германии, Италии, Швейцарии и других странах как внутри ЕС, так и за его пределами. В Украине празднование Дня шоколада приобрело наибольшую популярность во Львове.
Также мир сегодня вспоминает трагическое событие — День памяти жертв геноцида жителей Сребреницы в Европейском союзе — геноцид в Сребренице произошел в 1995 году во время распада Югославии, когда боснийские сербы захватили город 11 июля, а в последующие дни убили около 8000 мусульманских мужчин и подростков.
О чем говорят приметы на 11 июля
В народном календаре 11 июля — праздник Ольгин день. Приметы дня говорят о погоде и урожае:
- Если 11 июля вы заметили утром росу в огороде, урожай помидоров будет скудным.
- Если в этот день услышали гром — стоит отправляться на рыбалку, рыба будет цепляться на крючок сама.
- Если день выдался солнечный, можно ожидать богатый урожай зерновых.
- Если 11 июля вы заметили много мошек, ждите осенью большой урожай грибов.
Что нельзя делать 11 июля
Церковью установлен ряд важных запретов, нарушение которых будет считаться грехом. 11 июля нельзя:
- злословить;
- конфликтовать;
- злиться;
- завидовать;
- сплетничать;
- скупиться;
- заниматься уборкой;
- заниматься рукоделием;
- лениться;
- давать взаймы что угодно, как вещи, так и деньги.
Также по народной примете, сегодня запрещено хвастаться успехами — наши предки верили, что княгиня Ольга не любила хвастливых людей, а потому их будут ждать страшные неудачи.
11 июля — именины сегодня
Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают мужчины, по имени Аркадий, Илларион, Лев, а также женщины с именем Елена, Евфимия, Илона, Ольга.
Ранее мы писали, какие существуют традиции и обычаи в День равноапостольной княгини Ольги, чем прославилась святая.
Также советуем вам узнать, когда Медовый Спас в 2024 году, какие существуют народные традиции в праздник.
Читайте Новини.LIVE!