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Навлечете страшные неудачи — какой сегодня, 11 июля, праздник и что нельзя делать

11 июля 2024 05:44
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Елена Недоступ
Редактор
Какой праздник 11 июля 2024 года — приметы, традиции и запреты в день святой Ольги
Княгиня Ольга, фотография экспозиции "Украина Русь". Фото: vechirniy.kyiv.ua
a663961c-81eb-4b45-71ef-f6dadf2b8800 - Елена Недоступ
Елена Недоступ
Редактор

В этот четверг, 11 июля, украинцы чтят память святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской. В народе день назвали Ольгин. Также сегодня отмечают несколько международных праздников, вспоминают памятные события. До Нового года осталось 173 дня.

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11 июля 2024 года — какой праздник сегодня по новому церковному календарю

Как известно, 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, поэтому все православные праздники с фиксированной датой отмечаем на 13 дней раньше.

11 июля по новому церковному календарю (24 июля — по старому) День памяти святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской, крещенной в Константинополе под именем Елена.

Она является выдающейся фигурой в истории Украины — первая женщина-правительница государства, реформатор и первая из киевских правителей, проповедовавших христианство.

 

11 июля 2024 года — какой праздник сегодня по новому церковному календарю
Равноапостольная княгиня Ольга. Фото: google.com

Какой сегодня день в Украине и мире — праздники и памятные даты 11 июля

В Украине и мире в этот четверг, 11 июля, отмечают несколько важных праздников:

  • Всемирный день народонаселения. Праздник был основан в память о Дне пяти миллиардов — 11 июля 1987 года. Именно в этот день численность населения Земли превысила 5 млрд человек.
  • Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах (класс психоактивных веществ, которые помогают успокоиться и облегчить засыпание, но вызывают привыкание). Основан активистами, пережившими травмы, связанные с бензодиазепинами.
  • Международный день эфирных масел. Этот праздник посвящен признанию преимуществ и использованию эфирных масел.
  • Всемирный день шоколада. В 1995 году праздник был основан во Франции. Впоследствии этот день начали отмечать в Германии, Италии, Швейцарии и других странах как внутри ЕС, так и за его пределами. В Украине празднование Дня шоколада приобрело наибольшую популярность во Львове.

Также мир сегодня вспоминает трагическое событие — День памяти жертв геноцида жителей Сребреницы в Европейском союзе — геноцид в Сребренице произошел в 1995 году во время распада Югославии, когда боснийские сербы захватили город 11 июля, а в последующие дни убили около 8000 мусульманских мужчин и подростков.

 

Какой сегодня день в Украине и мире — праздники и памятные даты 11 июля
Свеча памяти. Фото: google.com

О чем говорят приметы на 11 июля

В народном календаре 11 июля — праздник Ольгин день. Приметы дня говорят о погоде и урожае:

  • Если 11 июля вы заметили утром росу в огороде, урожай помидоров будет скудным.
  • Если в этот день услышали гром — стоит отправляться на рыбалку, рыба будет цепляться на крючок сама.
  • Если день выдался солнечный, можно ожидать богатый урожай зерновых.
  • Если 11 июля вы заметили много мошек, ждите осенью большой урожай грибов.

 

О чем говорят приметы на 11 июля
Грибы в лесу. Фото: google.com

Что нельзя делать 11 июля

Церковью установлен ряд важных запретов, нарушение которых будет считаться грехом. 11 июля нельзя:

  • злословить;
  • конфликтовать;
  • злиться;
  • завидовать;
  • сплетничать;
  • скупиться;
  • заниматься уборкой;
  • заниматься рукоделием;
  • лениться;
  • давать взаймы что угодно, как вещи, так и деньги.

Также по народной примете, сегодня запрещено хвастаться успехами — наши предки верили, что княгиня Ольга не любила хвастливых людей, а потому их будут ждать страшные неудачи.

 

Что нельзя делать 11 июля
Верующие в церкви ставят свечи. Фото: pomisna.info

11 июля — именины сегодня

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают мужчины, по имени Аркадий, Илларион, Лев, а также женщины с именем Елена, Евфимия, Илона, Ольга.

Ранее мы писали, какие существуют традиции и обычаи в День равноапостольной княгини Ольги, чем прославилась святая.

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