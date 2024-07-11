Какой праздник 11 июля 2024 года — приметы, традиции и запреты в день святой Ольги

Княгиня Ольга, фотография экспозиции "Украина Русь". Фото: vechirniy.kyiv.ua

В этот четверг, 11 июля, украинцы чтят память святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской. В народе день назвали Ольгин. Также сегодня отмечают несколько международных праздников, вспоминают памятные события. До Нового года осталось 173 дня.

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11 июля 2024 года — какой праздник сегодня по новому церковному календарю

Как известно, 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, поэтому все православные праздники с фиксированной датой отмечаем на 13 дней раньше.

11 июля по новому церковному календарю (24 июля — по старому) День памяти святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской, крещенной в Константинополе под именем Елена.

Она является выдающейся фигурой в истории Украины — первая женщина-правительница государства, реформатор и первая из киевских правителей, проповедовавших христианство.

Равноапостольная княгиня Ольга. Фото: google.com

Какой сегодня день в Украине и мире — праздники и памятные даты 11 июля

В Украине и мире в этот четверг, 11 июля, отмечают несколько важных праздников:

Всемирный день народонаселения . Праздник был основан в память о Дне пяти миллиардов — 11 июля 1987 года. Именно в этот день численность населения Земли превысила 5 млрд человек.

. Праздник был основан в память о Дне пяти миллиардов — 11 июля 1987 года. Именно в этот день численность населения Земли превысила 5 млрд человек. Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах (класс психоактивных веществ, которые помогают успокоиться и облегчить засыпание, но вызывают привыкание). Основан активистами, пережившими травмы, связанные с бензодиазепинами.

(класс психоактивных веществ, которые помогают успокоиться и облегчить засыпание, но вызывают привыкание). Основан активистами, пережившими травмы, связанные с бензодиазепинами. Международный день эфирных масел . Этот праздник посвящен признанию преимуществ и использованию эфирных масел.

. Этот праздник посвящен признанию преимуществ и использованию эфирных масел. Всемирный день шоколада. В 1995 году праздник был основан во Франции. Впоследствии этот день начали отмечать в Германии, Италии, Швейцарии и других странах как внутри ЕС, так и за его пределами. В Украине празднование Дня шоколада приобрело наибольшую популярность во Львове.

Также мир сегодня вспоминает трагическое событие — День памяти жертв геноцида жителей Сребреницы в Европейском союзе — геноцид в Сребренице произошел в 1995 году во время распада Югославии, когда боснийские сербы захватили город 11 июля, а в последующие дни убили около 8000 мусульманских мужчин и подростков.

Свеча памяти. Фото: google.com

О чем говорят приметы на 11 июля

В народном календаре 11 июля — праздник Ольгин день. Приметы дня говорят о погоде и урожае:

Если 11 июля вы заметили утром росу в огороде, урожай помидоров будет скудным.

Если в этот день услышали гром — стоит отправляться на рыбалку, рыба будет цепляться на крючок сама.

Если день выдался солнечный, можно ожидать богатый урожай зерновых.

Если 11 июля вы заметили много мошек, ждите осенью большой урожай грибов.

Грибы в лесу. Фото: google.com

Что нельзя делать 11 июля

Церковью установлен ряд важных запретов, нарушение которых будет считаться грехом. 11 июля нельзя:

злословить;

конфликтовать;

злиться;

завидовать;

сплетничать;

скупиться;

заниматься уборкой;

заниматься рукоделием;

лениться;

давать взаймы что угодно, как вещи, так и деньги.

Также по народной примете, сегодня запрещено хвастаться успехами — наши предки верили, что княгиня Ольга не любила хвастливых людей, а потому их будут ждать страшные неудачи.

Верующие в церкви ставят свечи. Фото: pomisna.info

11 июля — именины сегодня

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают мужчины, по имени Аркадий, Илларион, Лев, а также женщины с именем Елена, Евфимия, Илона, Ольга.

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