21 липня 2024 — який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Заборони у церковні та народні свята. Колаж: Новини.LIVE

У цю неділю, 21 липня, в Україні відзначають важливе професійне свято — День металурга. Віряни сьогодні вшановують пам'ять святих преподобних Симеона й Івана. До Нового року залишилося 163 дні.

Новини.LIVE розповість про важливі події дня, традиції та народні прикмети, а також поділиться, що суворо не можна робити у свято 21 липня.

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Яке сьогодні, 21 липня, церковне свято

21 липня в церковному календарі — день пам'яті святих преподобних Симеона й Івана. Преподобний Симеон жив у VI столітті у місті Едессі (сучасна Шанліурфа в Туреччині). Через свій надзвичайний аскетизм його прозвали Симеоном Блаженним або Дивним. Його життя було сповнене чудес, зцілень і духовних прозрінь, що привертало до нього багато людей.

Іван був його учнем і супроводжував його в духовних подвигах. Також дотримувався суворого посту та інших аскетичних практик. Він також мав дар зцілення і прозорливості.

Преподобні Симеон та Іван. Фото: google.com

Також сьогодні, 21 липня, за церковним календарем День пам'яті пророка Єзекіїля. Єзекіїль — старозавітний пророк, жив у VII-VII століттях до нашої ери. Мав дар дивотворення. Після завоювання Єрусалиму Навуходоносором, Єзекіїль п'ять років провів у полоні після чого мав видіння та одкровення — видіння про майбутнє людства та долю єврейського народу. За те, що пророк викрив ідолопоклонство одного єврейського князя, його жорстоко стратили

Пророк Єзекіїль. Фото: google.com

Крім цього, Православна церква України 21 липня за новим стилем вшановує затворника Онисима Києво-Печерського і преподобного Онуфрія Мовчазного.

Який сьогодні, 21 липня, день в Україні та світі

В Україні та світі у цю неділю, 21 липня, відзначають кілька важливих свят:

День металурга в Україні . Професійне свято традиційно відзначають у третю неділю липня. Сьогодні усі працівники металургійної галузі приймають привітання та подяки за свою працю.

. Професійне свято традиційно відзначають у третю неділю липня. Сьогодні усі працівники металургійної галузі приймають привітання та подяки за свою працю. Національний день морозива у США . 1984 року президент Америки Рональд Рейган оголосив третю неділю липня Днем морозива, щоб вшанувати десерт, який споживає понад 90% американців.

. 1984 року президент Америки Рональд Рейган оголосив третю неділю липня Днем морозива, щоб вшанувати десерт, який споживає понад 90% американців. Міжнародний день нездорової їжі . Свято бере свій початок з Національного дня нездорової їжі у США, який так само відзначається 21 липня. Це жартівлива дата присвячена фастфуду та іншій не корисній їжі.

. Свято бере свій початок з Національного дня нездорової їжі у США, який так само відзначається 21 липня. Це жартівлива дата присвячена фастфуду та іншій не корисній їжі. Міжнародний день торта Ламінгтон. Присвячений історії найвідомішої кулінарної ікони Австралії. Ламінгтон зроблений із квадратів масляного або бісквітного торта, покритих зовнішнім шаром шоколадного соусу та кокосовою стружкою.

Народні прикмети та традиції на 21 липня

У народному календарі 21 липня — свято Онуфрій Мовчазний або Мовчальник. За народним звичаєм у цей день належить більше мовчати, ніж говорити.

Також на Онуфрія за старих часів набирали так звану "німу" і непочату воду з джерела — це потрібно було зробити зранку, до сходу сонця і мовчки. Цій воді приписували цілющі властивості.

За народними звичаями сьогодні можна робити прибирання в будинку, наводити лад у шафах, коморах.

Прикмети дня говорять про те, якими будуть урожай, майбутня погода, осінь та зима:

Якщо на свято 21 липня йде рівний дощ, слід чекати щедрого врожаю грибів.

Багато жолудів на дубі — до врожайного року.

Якщо цього дня пішла злива, осінь видасться затяжною.

Стоїть туман у цей день, чекайте на теплу погоду.

Бджоли та комарі стали злішими — до сильної спеки.

Ніч 21 липня видалася холодною, чекайте ранньої зими.

Якщо риба плаває близько до поверхні води, то сонячна погода довго протримається.

Якщо мурахи побудували високі мурашники, то зима буде суворою.

Якщо сороки розкричалися — до теплої зими.

Цілюща вода. Фото: google.com

Що не можна робити 21 липня

Церква наголошує, цього дня дуже важливо не сваритися, не провокувати конфлікти, а провести день мирно. Не варто пліткувати або даремно базікати, великим гріхом є лихослів'я. Також варто відкинути заздрості, жадібність, злість, відчай та образи.

За народними віруваннями у свято 21 липня не можна:

користуватися гострими предметами;

залишати вдома немитий посуд;

розкидати речі — принесете нещастя в будинок;

пускати в дім небажаних гостей — це погана прикмета, яка обіцяє багато клопоту;

купатися в річках і озерах;

лінуватися або байдикувати;

відмовляти в допомозі людині, інакше в майбутньому так само відмовлять вам.

Головна заборона дня — не можна балакати даремно, інакше накличете на себе лише сварки та біди.

День мовчання. Фото: google.com

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 липня

Сьогодні День ангела відзначають:

Георгій;

Євген;

Іван;

Петро;

Роман;

Семен;

Федір;

Ганна.

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