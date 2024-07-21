21 июля 2024 — какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Запреты в церковных и народных праздниках. Коллаж: Новини.LIVE

В это воскресенье, 21 июля, в Украине отмечают важный профессиональный праздник — День металлурга. Верующие сегодня чтят память святых преподобных Симеона и Ивана. До Нового года осталось 163 дня.

Новини.LIVE расскажет о важных событиях дня, традициях и народных приметах, а также поделится, что строго нельзя делать в праздник 21 июля.

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Какой сегодня, 21 июля, церковный праздник

21 июля в церковном календаре — день памяти святых преподобных Симеона и Иоанна. Преподобный Симеон жил в VI веке в городе Эдессе (современная Шанлиурфа в Турции). Из-за своего чрезвычайного аскетизма его прозвали Симеоном Блаженным или Странным. Его жизнь была полна чудес, исцелений и духовных прозрений, что привлекало к нему много людей.

Иван был его учеником и сопровождал его в духовных подвигах. Также придерживался строгого поста и других аскетических практик. Он также обладал даром исцеления и прозорливости.

Преподобные Симеон и Иоанн. Фото: google.com

Также сегодня, 21 июля, по церковному календарю День памяти пророка Иезекииля. Иезекииль — ветхозаветный пророк, жил в VII-VII веках до нашей эры. Имел дар чудотворения. После завоевания Иерусалима Навуходоносором, Иезекииль пять лет провел в плену, после чего имел видение и откровение — видение о будущем человечества и судьбе еврейского народа. За то, что пророк разоблачил идолопоклонство одного еврейского князя, его жестоко казнили

Пророк Иезекииль. Фото: google.com

Кроме этого, Православная церковь Украины 21 июля по новому стилю чествует затворника Онисима Киево-Печерского и преподобного Онуфрия Молчаливого.

Какой сегодня, 21 июля, день в Украине и мире

В Украине и мире в это воскресенье, 21 июля, отмечают несколько важных праздников:

День металлурга в Украине . Профессиональный праздник традиционно отмечается в третье воскресенье июля. Сегодня все работники металлургической отрасли принимают поздравления и благодарности за свой труд.

. Профессиональный праздник традиционно отмечается в третье воскресенье июля. Сегодня все работники металлургической отрасли принимают поздравления и благодарности за свой труд. Национальный день мороженого в США . В 1984 году президент Америки Рональд Рейган объявил третье воскресенье июля Днем мороженого, чтобы почтить десерт, который потребляет более 90% американцев.

. В 1984 году президент Америки Рональд Рейган объявил третье воскресенье июля Днем мороженого, чтобы почтить десерт, который потребляет более 90% американцев. Международный день нездоровой пищи . Праздник берет свое начало с Национального дня нездоровой пищи в США, который также отмечается 21 июля. Это шутливая дата посвященная фастфуду и другой неполезной пище.

. Праздник берет свое начало с Национального дня нездоровой пищи в США, который также отмечается 21 июля. Это шутливая дата посвященная фастфуду и другой неполезной пище. Международный день торта Ламингтон. Посвящен истории известнейшей кулинарной иконы Австралии. Ламингтон изготовлен из квадратов масляного или бисквитного торта, покрытых наружным слоем шоколадного соуса и кокосовой стружкой.

Народные приметы и традиции на 21 июля

В народном календаре 21 июля — праздник Онуфрий Молчаливый или Молчальник. По народному обычаю в этот день следует больше молчать, чем говорить.

Также на Онуфрия в старину набирали так называемую "немую" и непочатую воду из источника — это нужно было сделать утром, до восхода солнца и молча. Этой воде приписывали целебные свойства.

По народным обычаям сегодня можно убирать в доме, наводить порядок в шкафах, кладовых.

Приметы дня говорят о том, какими будут урожай, будущая погода, осень и зима:

Если в праздник 21 июля идет ровный дождь, следует ожидать щедрого урожая грибов.

Много желудей на дубе — к урожайному году.

Если в этот день пошел ливень, осень будет затяжной.

Стоит туман в этот день, ждите теплую погоду.

Пчелы и комары стали злее — к сильной жаре.

Ночь 21 июля оказалась холодной, ждите ранней зимы.

Если рыба плавает близко к поверхности воды, солнечная погода долго продержится.

Если муравьи построили высокие муравейники, то зима будет суровой.

Если сороки разорались — к теплой зиме.

Целебная вода. Фото: google.com

Что нельзя делать 21 июля

Церковь отмечает, что в этот день очень важно не ссориться, не провоцировать конфликты, а провести день мирно. Не стоит сплетничать или зря болтать, большим грехом есть злословие. Также следует отвергнуть зависть, жадность, злобу, отчаяние и обиды.

По народным верованиям в праздник 21 июля нельзя:

пользоваться острыми предметами;

оставлять дома немытую посуду;

разбрасывать вещи — принесете несчастье в дом;

пускать в дом нежелательных гостей — это плохая примета, обещающая много хлопот;

купаться в реках и озерах;

лениться или бездельничать;

отказывать в помощи человеку, иначе в будущем так же откажут вам.

Главный запрет дня — нельзя говорить бесполезно, иначе навлечете на себя только ссоры и беды.

День молчания. Фото: google.com

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Сегодня День ангела отмечают:

Георгий;

Евгений;

Иван;

Петр;

Роман;

Семен;

Федор;

Анна.

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