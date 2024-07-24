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Народне свято 24 липня — чому на Бориса і Гліба не можна залишати відкритими вікна

24 липня 2024 04:04
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Народне свято 24 липня — прикмети та важливі заборони на Бориса і Гліба
Дівчина у гарному вбранні біля хати. Фото: freepik.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цю середу, 24 липня, Православна церква України вшановує пам'ять святих Бориса і Гліба, молодших синів Володимира Великого. У народі ж свято прозвали Борис і Гліб літні, оскільки у святих є ще одна дата шанування — 1 травня. 

Новини.LIVE розповідає про народні традиції, прикмети, а також важливі заборони, яких дотримувалися наші прадіди. Зокрема, чому на Бориса і Гліба не можна залишати відкритими вікна та двері.

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Народне свято 24 липня — українські традиції

До Дня Бориса і Гліба зазвичай достигала пшениця. Тож, у цей період йшли жнива. Проте, саме 24 липня люди не виходили працювати у поле аби виказати святим свою повагу. 

Натомість цього дня ходили у ліс по ягоди та черемху. Ягоди в цей день вважаються особливо корисними. Зібрані плоди переробляли та зберігали в сухому і прохолодному місці.

Існувало повір'я, якщо з ягід зробити кремоподібну суміш і нанести на обличчя, а потім змити, то хлопці не зможуть відвести погляд від краси.

Також цього дня заготовляли березові віники для лазні. Ще наші предки проводили різноманітні водні процедури, які у цю дату вважалися особливо корисними: вмивалися джерельною водою, обливалися, купалися в озерах та річках, ходили до лазні. 

 

Народне свято 24 липня — українські традиції
Дівчина біля криниці. Фото: freepik.com

Що не можна робити 24 липня 

У День Бориса і Гліба наші пращури дотримувалися певних заборон, щоб захиститися від бід та нещасть. Вірили, що у свято 24 липня не можна: 

  • залишати відкритими вікна і двері — у будинок проникне нечисть, попсує відносини з рідними та вкраде щастя мир;
  • працювати в полі — робота пройде невдало, може вдарити блискавка;
  • жінкам виходити з дому з розпущеним волоссям — можна підчепити нечисту силу та захворіти;
  • довіряти чужим порадам — вони лише нашкодять;
  • ображати рідних, провокувати почуття провини, інакше в майбутньому така людина поплатиться за свою поведінку;
  • сваритися — сварка може затягнутися надовго;
  • починати нові справи — можуть з'явитися несподівані обставини, які все зіпсують;
  • рубати дерева та обрізати гілки — до нещасть;
  • дивитися на блискавку — будуть боліти очі.

 

Що не можна робити 24 липня
Жінка зі свічкою у церкві. фото: freepik.com

Народні прикмети 24 липня 

За прикметами судили, якої чекати погоди: 

  • Якщо ягоди калини вже дозріли, то осінь буде ранньою.
  • Якщо на Бориса і Гліба зранку йшов дощ, то скоро погода буде ясною та спекотною.
  • Якщо у свято 24 липня до полудня роса є на траві, то варто чекати грози. 
  • Якщо дме південний вітер, скоро погода погіршиться. 
  • Якщо на вулиці не видно комах, то скоро піде дощ.
  • Якщо у свято Бориса і Гліба мухи з ранку дзижчать, до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.
  • Якщо курчата до курки тиснуться, до затяжних дощів.
  • Якщо чайки на воду часто сідають, чекайте дощу.

 

Раніше ми писали народні прикмети, що допоможуть розпізнати знаки, які залишає вам ангел-охоронець, щоб вберегти та захистити.

Також радимо дізнатися про особливості святкування Горіхового Спасу в Україні.  

свята прикмети традиції заборони 24 липня День Бориса і Гліба

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