Народне свято 24 липня — прикмети та важливі заборони на Бориса і Гліба

Дівчина у гарному вбранні біля хати. Фото: freepik.com

У цю середу, 24 липня, Православна церква України вшановує пам'ять святих Бориса і Гліба, молодших синів Володимира Великого. У народі ж свято прозвали Борис і Гліб літні, оскільки у святих є ще одна дата шанування — 1 травня.

Новини.LIVE розповідає про народні традиції, прикмети, а також важливі заборони, яких дотримувалися наші прадіди. Зокрема, чому на Бориса і Гліба не можна залишати відкритими вікна та двері.

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До Дня Бориса і Гліба зазвичай достигала пшениця. Тож, у цей період йшли жнива. Проте, саме 24 липня люди не виходили працювати у поле аби виказати святим свою повагу.

Натомість цього дня ходили у ліс по ягоди та черемху. Ягоди в цей день вважаються особливо корисними. Зібрані плоди переробляли та зберігали в сухому і прохолодному місці.

Існувало повір'я, якщо з ягід зробити кремоподібну суміш і нанести на обличчя, а потім змити, то хлопці не зможуть відвести погляд від краси.

Також цього дня заготовляли березові віники для лазні. Ще наші предки проводили різноманітні водні процедури, які у цю дату вважалися особливо корисними: вмивалися джерельною водою, обливалися, купалися в озерах та річках, ходили до лазні.

Дівчина біля криниці. Фото: freepik.com

Що не можна робити 24 липня

У День Бориса і Гліба наші пращури дотримувалися певних заборон, щоб захиститися від бід та нещасть. Вірили, що у свято 24 липня не можна:

залишати відкритими вікна і двері — у будинок проникне нечисть, попсує відносини з рідними та вкраде щастя мир;

працювати в полі — робота пройде невдало, може вдарити блискавка;

жінкам виходити з дому з розпущеним волоссям — можна підчепити нечисту силу та захворіти;

довіряти чужим порадам — вони лише нашкодять;

ображати рідних, провокувати почуття провини, інакше в майбутньому така людина поплатиться за свою поведінку;

сваритися — сварка може затягнутися надовго;

починати нові справи — можуть з'явитися несподівані обставини, які все зіпсують;

рубати дерева та обрізати гілки — до нещасть;

дивитися на блискавку — будуть боліти очі.

Жінка зі свічкою у церкві. фото: freepik.com

Народні прикмети 24 липня

За прикметами судили, якої чекати погоди:

Якщо ягоди калини вже дозріли, то осінь буде ранньою.

Якщо на Бориса і Гліба зранку йшов дощ, то скоро погода буде ясною та спекотною.

Якщо у свято 24 липня до полудня роса є на траві, то варто чекати грози.

Якщо дме південний вітер, скоро погода погіршиться.

Якщо на вулиці не видно комах, то скоро піде дощ.

Якщо у свято Бориса і Гліба мухи з ранку дзижчать, до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.

Якщо курчата до курки тиснуться, до затяжних дощів.

Якщо чайки на воду часто сідають, чекайте дощу.

Раніше ми писали народні прикмети, що допоможуть розпізнати знаки, які залишає вам ангел-охоронець, щоб вберегти та захистити.

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