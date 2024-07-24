Народный праздник 24 июля — приметы и важные запреты на Бориса и Глеба

Девушка в красивом наряде возле дома. Фото: freepik.com

В эту среду, 24 июля, Православная церковь Украины чтит память святых Бориса и Глеба, младших сыновей Владимира Великого. В народе праздник прозвали Борис и Глеб летние, поскольку у святых еще одна дата почитания — 1 мая.

Новини.LIVE рассказывает о народных традициях, приметах, а также важных запретах, которые соблюдали наши прадеды. В частности, почему на Бориса и Глеба нельзя оставлять открытыми окна и двери.

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Ко Дню Бориса и Глеба обычно спела пшеница. Поэтому в этот период шла жатва. Однако именно 24 июля люди не выходили работать в поле, чтобы выразить святым свое уважение.

В этот день ходили в лес за ягодами и черемухой. Ягоды в этот день считаются особенно полезными. Собранные плоды перерабатывали и хранили в сухом и прохладном месте.

Существовало поверье, если из ягод сделать кремообразную смесь и нанести на лицо, а затем смыть, то мужчины не смогут отвести взор от красоты.

Также в этот день заготавливали березовые веники для бани. Еще наши предки проводили всевозможные водные процедуры, которые в эту дату считались особенно полезными: умывались родниковой водой, обливались, купались в озерах и реках, ходили в баню.

Девушка возле колодца. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 24 июля

Наши предки придерживались определенных запретов, чтобы защититься от бед и несчастий. Верили, что в праздник 24 июля нельзя:

оставлять открытыми окна и двери — в дом проникнет нечисть, испортит отношения с родными и украдет счастье, мир;

работать в поле — работа пройдет неудачно, может ударить молния;

женщинам выходить из дома с распущенными волосами — можно подцепить нечистую силу и заболеть;

доверять чужим советам — они только навредят;

оскорблять родных, провоцировать чувство вины, иначе в будущем такой человек поплатится за свое поведение;

ссориться — ссора может затянуться надолго;

начинать новые дела — могут появиться неожиданные обстоятельства, которые все испортят;

рубить деревья и обрезать ветки — к несчастью;

смотреть на молнию — будут болеть глаза.

Женщина со свечой в церкви. фото: freepik.com

Народные приметы 24 июля

По приметам судили, какой ждать погоды:

Если ягоды калины уже созрели, то осень будет ранней.

Если на Бориса и Глеба утром шел дождь, то вскоре погода будет ясной и жаркой.

Если в праздник 24 июля до полудня роса есть на траве, то следует ожидать грозы.

Если дует южный ветер, скоро погода ухудшится.

Если на улице не видно насекомых, скоро дождь.

Если в праздник Бориса и Глеба мухи с утра жужжат, к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь.

Если цыплята к курице жмутся, к затяжным дождям.

Если чайки на воду часто садятся, ждите дождя.

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