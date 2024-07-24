Народный праздник 24 июля — приметы и важные запреты на Бориса и Глеба

Народный праздник 24 июля — почему на Бориса и Глеба нельзя оставлять открытыми окна
В эту среду, 24 июля, Православная церковь Украины чтит память святых Бориса и Глеба, младших сыновей Владимира Великого. В народе праздник прозвали Борис и Глеб летние, поскольку у святых еще одна дата почитания — 1 мая.
Новини.LIVE рассказывает о народных традициях, приметах, а также важных запретах, которые соблюдали наши прадеды. В частности, почему на Бориса и Глеба нельзя оставлять открытыми окна и двери.
Народный праздник 24 июля — украинские традиции
Ко Дню Бориса и Глеба обычно спела пшеница. Поэтому в этот период шла жатва. Однако именно 24 июля люди не выходили работать в поле, чтобы выразить святым свое уважение.
В этот день ходили в лес за ягодами и черемухой. Ягоды в этот день считаются особенно полезными. Собранные плоды перерабатывали и хранили в сухом и прохладном месте.
Существовало поверье, если из ягод сделать кремообразную смесь и нанести на лицо, а затем смыть, то мужчины не смогут отвести взор от красоты.
Также в этот день заготавливали березовые веники для бани. Еще наши предки проводили всевозможные водные процедуры, которые в эту дату считались особенно полезными: умывались родниковой водой, обливались, купались в озерах и реках, ходили в баню.
Что нельзя делать 24 июля
Наши предки придерживались определенных запретов, чтобы защититься от бед и несчастий. Верили, что в праздник 24 июля нельзя:
- оставлять открытыми окна и двери — в дом проникнет нечисть, испортит отношения с родными и украдет счастье, мир;
- работать в поле — работа пройдет неудачно, может ударить молния;
- женщинам выходить из дома с распущенными волосами — можно подцепить нечистую силу и заболеть;
- доверять чужим советам — они только навредят;
- оскорблять родных, провоцировать чувство вины, иначе в будущем такой человек поплатится за свое поведение;
- ссориться — ссора может затянуться надолго;
- начинать новые дела — могут появиться неожиданные обстоятельства, которые все испортят;
- рубить деревья и обрезать ветки — к несчастью;
- смотреть на молнию — будут болеть глаза.
Народные приметы 24 июля
По приметам судили, какой ждать погоды:
- Если ягоды калины уже созрели, то осень будет ранней.
- Если на Бориса и Глеба утром шел дождь, то вскоре погода будет ясной и жаркой.
- Если в праздник 24 июля до полудня роса есть на траве, то следует ожидать грозы.
- Если дует южный ветер, скоро погода ухудшится.
- Если на улице не видно насекомых, скоро дождь.
- Если в праздник Бориса и Глеба мухи с утра жужжат, к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь.
- Если цыплята к курице жмутся, к затяжным дождям.
- Если чайки на воду часто садятся, ждите дождя.
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