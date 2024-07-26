Народне свято 26 липня — які існують традиції, прикмети що не можна робити

Кішка треться об ноги. Фото: shutterstock.com

У цю п'ятницю, 26 липня, православні віряни вшановують пам'ять мученика Єрмолая, ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина та с вятої преподобної мучениці Параскеви. Народне свято цього дня отримало назви Єрмолай, Мойсей, Параскева, Єрмолаєв день, Мар'єв день.

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Народне свято 26 липня — українські традиції

З самого ранку наші предки у свято йшли збирати лікувальні трави. Вірили, що саме в цю дату на траві з'являється цілюща роса, яка й робить рослини неймовірно корисними.

Обов'язково працювали в полі, адже у цей час необхідно було прибрати сіно. Крім того, жнива підходили до кінця й зібране зерно потрібно було прибрати в сарай, поки не почалися дощі. Щоб після роботи не болів поперек, за пояс встромляли кілька колосків.

Господині 26 липня обов'язково збирали яблука в саду і готували з них консервацію на зиму. Проте, їсти зібрані плоди у жодному разі не можна було. Заборона накладалася аж до Яблучного Спаса. У народі вірили, що поїдання яблук до свята загрожує лихами та бідами. Крім того, якщо їсти фрукти до свята, то померлим родичам на тому світі смаколиків вже не дістанеться.

Ще до цього часу встигає картопля і в суху погоду її вже можна викопувати.

А ще у це народне свято було заведено балувати та гладити кішок, годувати їх ласощами та впускати у ліжко. Вважалося, що так можна привабити у життя щастя та удачу.

Дуже хорошою прикметою вважається, якщо 26 липня кішка буде тертися об ноги або вляжеться на коліна. Вірили, це знак, що увесь рік буде вдалим та щасливим.

Кішка треться об ноги. Фото: google.com

Що не можна робити 26 липня

Вірили, у народне свято 26 липня категорично не можна:

займатися рукоділлям — хто візьме голку в руки, той буде нещасний;

ревнувати — у в стосунках буде серйозний розлад;

виганяти кота з дому — трапиться нещастя;

ображати котів — до великих нещасть;

лінуватися — невиконані завдання почнуть швидко накопичуватися;

рибалити — улову не буде;

йти у ліс по гриби — можна заблукати, а грибочка так і не знайти;

пекти хліб та іншу випічку з торішнього борошна — у життя повернуться старі проблеми;

позичати свої робочі інструменти — це може коштувати вам здоров'я.

Заборони у народне свято 26 липня. Колаж: Новини.LIVE

Народні прикмети 26 липня

За прикметами у свято 26 липня судили про майбутню погоду:

Якщо ранок в цей день холодний, то зима буде ранньою і морозною.

Якщо чуєте зранку як кує зозуля, осінь буде пізньою та теплою.

Якщо цього дня мухи стають настирливими та кусаються, слід чекати дощу.

Якщо жаби стрибають біля водойм по берегу, буде дощ.

Якщо серед дня пропали метелики, бджоли та павуки, а кури ховаються в курник, то скоро піде дощ.

Якщо птахи перестали співати 26 липня, то осінь буде ранньою і прохолодною.

Якщо день теплий, але похмурий, то весь серпень таким буде.

Якщо на верхівці берези пожовкло листя, то осінь буде ранньою.

Якщо дощить цілий день, то в цьому році буде затяжне бабине літо.

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