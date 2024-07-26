Народный праздник 26 июля — какие традиции, приметы, что нельзя делать

Народный праздник 26 июля — почему кошка трется о ноги и почему нельзя есть яблоки
В эту пятницу, 26 июля, православные верующие чтят память мученика Ермолая, монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина и святой преподобной мученицы Параскевы. Народный праздник в этот день получил названия Ермолай, Моисей, Параскева, Ермолаев день, Марьев день.
Новини.LIVE рассказывает, какие существуют народные традиции и приметы в праздник 26 июля, что нельзя делать.
Народный праздник 26 июля — украинские традиции
С самого утра наши предки в праздник шли собирать лечебные травы. Верили, что именно в эту дату на траве появляется целительная роса, которая и делает растения невероятно полезными.
Обязательно работали в поле, ведь в это время необходимо было убрать сено. Кроме того, жатва подходила к концу и собранное зерно нужно было убрать в сарай, пока не начались дожди. Чтобы после работы не болела поясница, за пояс втыкали несколько колосьев.
Хозяйки 26 июля обязательно собирали яблоки в саду и готовили из них консервацию на зиму. Однако есть собранные плоды ни в коем случае нельзя было. Запрет налагался вплоть до Яблочного Спаса. В народе верили, что поедание яблок до праздника чревато бедами. Кроме того, если есть фрукты к празднику, умершим родственникам на том свете вкусностей уже не достанется.
Еще до этого времени поспевает картофель и в сухую погоду его уже можно выкапывать.
А еще в этот народный праздник было принято баловать и гладить кошек, кормить их лакомством и пускать в постель. Считалось, что можно привлечь в жизнь счастье и удачу.
Очень хорошей приметой считается, если 26 июля кошка будет тереться о ноги или уляжется на колени. Верили, это знак, что весь год будет удачным и счастливым.
Что нельзя делать 26 июля
Верили, в народный праздник 26 июля категорически нельзя:
- заниматься рукоделием — кто возьмет иглу в руки, тот будет несчастен;
- ревновать — в отношениях будет серьезное расстройство;
- выгонять кота из дома — случится несчастье;
- оскорблять кошек — к большому несчастью;
- лениться — невыполненные задачи начнут быстро накапливаться;
- рыбачить — улова не будет;
- идти в лес за грибами — можно заблудиться, а грибочка так и не найдете;
- печь хлеб и другую выпечку из прошлогодней муки — в жизнь вернутся старые проблемы;
- одалживать свои рабочие инструменты — это может стоить вам здоровья.
Народные приметы 26 июля
По приметам в праздник 26 июля судили о будущей погоде:
- В прежние времена заметили, если в этот день теплый снег, то зима будет холодной.
- Если слышите утром как кует кукушка, осень будет поздней и теплой.
- Если в этот день мухи становятся назойливыми и кусаются, следует ожидать дождя.
- Если лягушки прыгают у водоемов по берегу, будет дождь.
- Если пропали бабочки, пчелы и пауки, а куры прячутся в курятник, то скоро пойдет дождь.
- Если птицы перестали петь 26 июля, то осень будет ранней и прохладной.
- Если день теплый, но пасмурный, то весь август таким будет.
- Если на верхушке березы пожелтели листья, то осень будет ранней.
- Если дождь целый день, то в этом году будет затяжное бабье лето.
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