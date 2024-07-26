Народный праздник 26 июля — какие традиции, приметы, что нельзя делать

Кошка трется о ноги. Фото: shutterstock.com

В эту пятницу, 26 июля, православные верующие чтят память мученика Ермолая, монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина и святой преподобной мученицы Параскевы. Народный праздник в этот день получил названия Ермолай, Моисей, Параскева, Ермолаев день, Марьев день.

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Народный праздник 26 июля — украинские традиции

С самого утра наши предки в праздник шли собирать лечебные травы. Верили, что именно в эту дату на траве появляется целительная роса, которая и делает растения невероятно полезными.

Обязательно работали в поле, ведь в это время необходимо было убрать сено. Кроме того, жатва подходила к концу и собранное зерно нужно было убрать в сарай, пока не начались дожди. Чтобы после работы не болела поясница, за пояс втыкали несколько колосьев.

Хозяйки 26 июля обязательно собирали яблоки в саду и готовили из них консервацию на зиму. Однако есть собранные плоды ни в коем случае нельзя было. Запрет налагался вплоть до Яблочного Спаса. В народе верили, что поедание яблок до праздника чревато бедами. Кроме того, если есть фрукты к празднику, умершим родственникам на том свете вкусностей уже не достанется.

Еще до этого времени поспевает картофель и в сухую погоду его уже можно выкапывать.

А еще в этот народный праздник было принято баловать и гладить кошек, кормить их лакомством и пускать в постель. Считалось, что можно привлечь в жизнь счастье и удачу.

Очень хорошей приметой считается, если 26 июля кошка будет тереться о ноги или уляжется на колени. Верили, это знак, что весь год будет удачным и счастливым.

Кошка трется о ноги. Фото: google.com

Что нельзя делать 26 июля

Верили, в народный праздник 26 июля категорически нельзя:

заниматься рукоделием — кто возьмет иглу в руки, тот будет несчастен;

ревновать — в отношениях будет серьезное расстройство;

выгонять кота из дома — случится несчастье;

оскорблять кошек — к большому несчастью;

лениться — невыполненные задачи начнут быстро накапливаться;

рыбачить — улова не будет;

идти в лес за грибами — можно заблудиться, а грибочка так и не найдете;

печь хлеб и другую выпечку из прошлогодней муки — в жизнь вернутся старые проблемы;

одалживать свои рабочие инструменты — это может стоить вам здоровья.

Запреты в народний праздник 26 июля. Коллаж: Новини.LIVE

Народные приметы 26 июля

По приметам в праздник 26 июля судили о будущей погоде:

В прежние времена заметили, если в этот день теплый снег, то зима будет холодной.

Если слышите утром как кует кукушка, осень будет поздней и теплой.

Если в этот день мухи становятся назойливыми и кусаются, следует ожидать дождя.

Если лягушки прыгают у водоемов по берегу, будет дождь.

Если пропали бабочки, пчелы и пауки, а куры прячутся в курятник, то скоро пойдет дождь.

Если птицы перестали петь 26 июля, то осень будет ранней и прохладной.

Если день теплый, но пасмурный, то весь август таким будет.

Если на верхушке березы пожелтели листья, то осень будет ранней.

Если дождь целый день, то в этом году будет затяжное бабье лето.

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