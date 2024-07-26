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Народный праздник 26 июля — почему кошка трется о ноги и почему нельзя есть яблоки

26 июля 2024 04:15
Елена Недоступ - Редактор
Елена Недоступ
Редактор
Народный праздник 26 июля — какие традиции, приметы, что нельзя делать
Кошка трется о ноги. Фото: shutterstock.com
Елена Недоступ - Редактор
Елена Недоступ
Редактор

В эту пятницу, 26 июля, православные верующие чтят память мученика Ермолая, монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина и святой преподобной мученицы Параскевы. Народный праздник в этот день получил названия Ермолай, Моисей, Параскева, Ермолаев день, Марьев день.

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Народный праздник 26 июля — украинские традиции

С самого утра наши предки в праздник шли собирать лечебные травы. Верили, что именно в эту дату на траве появляется целительная роса, которая и делает растения невероятно полезными.

Обязательно работали в поле, ведь в это время необходимо было убрать сено. Кроме того, жатва подходила к концу и собранное зерно нужно было убрать в сарай, пока не начались дожди. Чтобы после работы не болела поясница, за пояс втыкали несколько колосьев.

Хозяйки 26 июля обязательно собирали яблоки в саду и готовили из них консервацию на зиму. Однако есть собранные плоды ни в коем случае нельзя было. Запрет налагался вплоть до Яблочного Спаса. В народе верили, что поедание яблок до праздника чревато бедами. Кроме того, если есть фрукты к празднику, умершим родственникам на том свете вкусностей уже не достанется.

Еще до этого времени поспевает картофель и в сухую погоду его уже можно выкапывать.

А еще в этот народный праздник было принято баловать и гладить кошек, кормить их лакомством и пускать в постель. Считалось, что можно привлечь в жизнь счастье и удачу.

Очень хорошей приметой считается, если 26 июля кошка будет тереться о ноги или уляжется на колени. Верили, это знак, что весь год будет удачным и счастливым.

 

Народный праздник 26 июля – почему кошка третьется о ногу и почему нельзя есть яблоки
Кошка трется о ноги. Фото: google.com

Что нельзя делать 26 июля

Верили, в народный праздник 26 июля категорически нельзя:

  • заниматься рукоделием — кто возьмет иглу в руки, тот будет несчастен;
  • ревновать — в отношениях будет серьезное расстройство;
  • выгонять кота из дома — случится несчастье;
  • оскорблять кошек — к большому несчастью;
  • лениться — невыполненные задачи начнут быстро накапливаться;
  • рыбачить — улова не будет;
  • идти в лес за грибами — можно заблудиться, а грибочка так и не найдете;
  • печь хлеб и другую выпечку из прошлогодней муки — в жизнь вернутся старые проблемы;
  • одалживать свои рабочие инструменты — это может стоить вам здоровья.

 

Что нельзя делать 26 июля 
Запреты в народний праздник 26 июля. Коллаж: Новини.LIVE

Народные приметы 26 июля

По приметам в праздник 26 июля судили о будущей погоде:

  • В прежние времена заметили, если в этот день теплый снег, то зима будет холодной.
  • Если слышите утром как кует кукушка, осень будет поздней и теплой.
  • Если в этот день мухи становятся назойливыми и кусаются, следует ожидать дождя.
  • Если лягушки прыгают у водоемов по берегу, будет дождь.
  • Если пропали бабочки, пчелы и пауки, а куры прячутся в курятник, то скоро пойдет дождь.
  • Если птицы перестали петь 26 июля, то осень будет ранней и прохладной.
  • Если день теплый, но пасмурный, то весь август таким будет.
  • Если на верхушке березы пожелтели листья, то осень будет ранней.
  • Если дождь целый день, то в этом году будет затяжное бабье лето.

 

Также предлагаем вам ознакомиться с подробным православным календарем праздников и памятных дат на август 2024 года.

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