Що не можна святити на Горіховий Спас — перелік заборонених продуктів та речей

Віряни у церкві на святковому богослужінні. Фото: pomisna.info

Вже у цю п'ятницю, 16 серпня, ми відзначатимемо Третій, Хлібний або Горіховий Спас. Велике церковне свято встановлено на честь перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. У цю дату заведено ходити до церкви на святкове богослужіння, а також приносити з собою святкові кошики з квітами, травами та продуктами.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна освячувати у церкві на Горіховий Спас, а що навпаки слід покласти у святковий кошик 16 серпня.

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Що не можна святити на Горіховий Спас

Церквою встановлені певні обмеження щодо того, що можна приносити з собою для освячення, а що ні. Як наголошують священнослужителі, у жодному разі не можна класти у святковий кошик матеріальні цінності:

гроші;

гаманці;

прикраси;

документи;

ключі від авто чи квартири тощо.

У разі, якщо у вас виникло сильне бажання освятити коштовності, з такою метою варто прийти окремо до священнослужителя, а не робити це у велике свято, яке присвячено Ісусу Христу.

Також у Горіховий Спас заборонено освячувати алкоголь, кров'яну ковбасу. Не варто класти у кошик торішні садовину, городину та трави. Необхідно брати продукти нового врожаю.

І, звичайно, не варто святити велику кількість їжі. Кладіть до кошика рівно стільки, скільки може з'їсти ваша сім'я, запрошені на свято родичі та друзі. Адже викидати продукти з освяченого кошика суворо заборонено.

Віряни на свято у церкві. Фото: pomisna.info

Горіховий Спас — що покласти у святковий кошик для освячення

Крім традиційного освячення різноманітних горіхів, зокрема волоського або лісового, у цей день також святять:

яблука;

груші;

виноград;

сливи;

мед;

воду;

колоски;

трави та квіти;

борошно;

випічку;

свіжий хліб (бажано, який ви випікали самостійно з борошна нового врожаю);

натуральні тканини (це може бути лляний рушник, рушник із гарною вишивкою, особливо цінно, якщо вишили ви його самостійно).

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