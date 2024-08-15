Что нельзя святить на Ореховый Спас — список запрещенных продуктов и вещей

Верующие в церкви на праздничном богослужении. Фото: pomisna.info

Уже в эту пятницу, 16 августа, мы отметим Третий, Хлебный или Ореховый Спас. Большой церковный праздник установлен в честь перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В эту дату принято ходить в церковь на праздничное богослужение, а также приносить с собой праздничные корзины с цветами, травами и продуктами.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя освящать в церкви на Ореховый Спас, а что наоборот следует положить в праздничную корзину 16 августа.

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Что нельзя святить на Ореховый Спас

Церковью установлены определенные ограничения касательно того, что можно приносить с собой для освящения, а что нет. Как отмечают священнослужители, ни в коем случае нельзя класть в праздничную корзину материальные ценности:

деньги;

кошельки;

украшения;

документы;

ключи от авто или квартиры и т.д.

В случае, если у вас возникло сильное желание освятить драгоценности, с такой целью следует прийти отдельно к священнослужителю, а не делать это в большой праздник, посвященный Иисусу Христу.

Также в Ореховый Спас запрещено освящать алкоголь, кровяную колбасу. Не стоит класть в корзину прошлогодние фрукты, овощи и травы. Необходимо покупать продукты нового урожая.

И, конечно, не стоит святить большое количество еды. Кладите в корзину ровно столько, сколько может съесть ваша семья, приглашенные на праздник родственники и друзья. Ведь выбрасывать продукты из освященной корзины строго запрещено.

Верующие на праздник в церкви. Фото: pomisna.info

Ореховый Спас — что положить в праздничную корзину для освящения

Помимо традиционного освящения разнообразных орехов, в частности грецкого или лесного, в этот день также святят:

яблоки;

груши;

виноград;

сливы;

мед;

воду;

колосья;

травы и цветы;

мука;

выпечку;

свежий хлеб (желательно, который вы выпекали самостоятельно из муки нового урожая);

натуральные ткани (это может быть льняное полотенце, полотенце с хорошей вышивкой, особенно ценно, если вышили вы его самостоятельно).

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