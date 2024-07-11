З Днем ангела Ольги 2024 — привітання з іменинами у листівках, віршах і прозі

Фото з виставки "Славетні жінки княжої доби". Джерело: nlu.org.ua

У цей четвер, 11 липня, вшановується пам'ять рівноапостольної княгині Київської Ольги, тож всі дівчата та жінки з цим прекрасним іменем святкують свій День ангела. У свято заведено вітати знайомих представниць прекрасної статі, які мають це дивовижне ім'я.

Новини.LIVE зібрав красиві, щирі та душевні привітання у прозі, віршах, листівках та відео для Ольг, які святкують сьогодні, 11 липня, свої іменини.

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Привітання з Днем ангела Ольги у віршах українською мовою

В прекрасний день княгині Ольги

Бажаю щастя і чудес!

Бо бути Ольгою — це гордість,

Ваш Ангел посланий з небес!

Хай він охороняє душу

Від бід і гіркоти утрат!

І сльози смутку хай підсушить,

Любов і щастя хай іскрять!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай янгол-охоронець дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!

***

Ольга, день сьогодні твій,

Радість буде хай з тобою!

Сліз ніколи ти не лий,

Будь захищена святою —

Хай княгиня береже,

Сповнить мрії всі прекрасні,

Всі хвороби прожене,

Принесе кохання й щастя!

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе тікає,

Друзі нехай не лишають.

І щоб усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

З Днем ангела, Олю!

***

У красуні іменини

Немає від Олі кращої дівчини!

З Днем ангела тебе вітаю,

Великого щастячка бажаю.

***

Для Ольги надішлемо привітання!

І від душі побажаєм добра,

Удачі, кохання та процвітання,

Великого щастя й в родині тепла!

***

Вдалих результатів хай доля дарує,

Кожен твій день ясне сонце малює,

Ангел несе тобі щасливу долю,

А ми привітаємо тебе, мила Олю!

***

Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро — найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу тобі, Олю, я побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела!

Іменини Ольги 11 липня — красиві та щирі привітання у прозі

Оленько, щиро вітаю тебе сьогодні зі святом — твоїм Днем ангела! Нехай твої дні будуть наповнені щастям, посмішками, веселими та теплими зустрічами. Будь щасливою та коханою!

***

Вітаю з Днем Ольги. Нехай твоя хоробрість, твоя сила, твоя краса, твоя мудрість допомагають тобі досягати великих успіхів у житті. Нехай кожен новий день веде тебе слідом за мрією!

***

Вітаємо тебе від щирого серця з Іменинами! Олю, ти найпрекрасніша людина, тож бажаємо тобі справжнього щастя та здійснення найзаповітніших мрій!

***

Люба Олю, вітаю тебе з твоїм святом — Днем Ангела. Хочу побажати тобі ясного неба та яскравого сонечка, попутного вітру й іноді — теплих крапель дощу. Залишайся такою ж доброю і милою, гарною і коханою, бажаною і щасливою, радісною і чарівною.

***

Вітаю з Днем Ольги! Бажаю ніжності, любові, чарівності, трепету душі, безмежної доброти та неземної краси. Нехай цей світ для тебе буде барвистим, цікавим, відкритим.

***

У День рівноапостольної княгині Київської Ольги хочу побажати тобі, щоб життя дарувало тільки щасливі моменти, щирі посмішки та великі можливості!

***

Ольго, з Днем твого ангела! Бажаю бути неперевершеною в усьому, знайти своє щастя у маленьких радощах. Нехай твоє життя буде заповнено приємними сюрпризами та здійсненням мрій!

***

Вітаю з Днем Ольги та бажаю милості Божої, любові та світлої надії в житті, радості в кожен твій новий день. Нехай твої очі сяють від щастя, а серце твоє нехай наповнюється щирою добротою.

З Днем ангела Ольги 2024 — привітання у яскравих листівках

Привітання з Днем ангела Ольги 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ольги 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ольги 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ольги 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ольги 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Ольги 2024 року

Раніше ми писали, які існують традиції та звичаї у День рівноапостольної княгині Ольги, чим прославилася свята.

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