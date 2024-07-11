З Днем ангела Ольги 2024 — привітання з іменинами у листівках, віршах і прозі

Ольги святкують іменини 11 липня — щирі привітання у прозі, віршах та листівках
У цей четвер, 11 липня, вшановується пам'ять рівноапостольної княгині Київської Ольги, тож всі дівчата та жінки з цим прекрасним іменем святкують свій День ангела. У свято заведено вітати знайомих представниць прекрасної статі, які мають це дивовижне ім'я.
Новини.LIVE зібрав красиві, щирі та душевні привітання у прозі, віршах, листівках та відео для Ольг, які святкують сьогодні, 11 липня, свої іменини.
Привітання з Днем ангела Ольги у віршах українською мовою
В прекрасний день княгині Ольги
Бажаю щастя і чудес!
Бо бути Ольгою — це гордість,
Ваш Ангел посланий з небес!
Хай він охороняє душу
Від бід і гіркоти утрат!
І сльози смутку хай підсушить,
Любов і щастя хай іскрять!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай янгол-охоронець дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!
***
Ольга, день сьогодні твій,
Радість буде хай з тобою!
Сліз ніколи ти не лий,
Будь захищена святою —
Хай княгиня береже,
Сповнить мрії всі прекрасні,
Всі хвороби прожене,
Принесе кохання й щастя!
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе тікає,
Друзі нехай не лишають.
І щоб усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
З Днем ангела, Олю!
***
У красуні іменини
Немає від Олі кращої дівчини!
З Днем ангела тебе вітаю,
Великого щастячка бажаю.
***
Для Ольги надішлемо привітання!
І від душі побажаєм добра,
Удачі, кохання та процвітання,
Великого щастя й в родині тепла!
***
Вдалих результатів хай доля дарує,
Кожен твій день ясне сонце малює,
Ангел несе тобі щасливу долю,
А ми привітаємо тебе, мила Олю!
***
Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро — найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу тобі, Олю, я побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Вітаю з Днем Ангела!
Іменини Ольги 11 липня — красиві та щирі привітання у прозі
Оленько, щиро вітаю тебе сьогодні зі святом — твоїм Днем ангела! Нехай твої дні будуть наповнені щастям, посмішками, веселими та теплими зустрічами. Будь щасливою та коханою!
***
Вітаю з Днем Ольги. Нехай твоя хоробрість, твоя сила, твоя краса, твоя мудрість допомагають тобі досягати великих успіхів у житті. Нехай кожен новий день веде тебе слідом за мрією!
***
Вітаємо тебе від щирого серця з Іменинами! Олю, ти найпрекрасніша людина, тож бажаємо тобі справжнього щастя та здійснення найзаповітніших мрій!
***
Люба Олю, вітаю тебе з твоїм святом — Днем Ангела. Хочу побажати тобі ясного неба та яскравого сонечка, попутного вітру й іноді — теплих крапель дощу. Залишайся такою ж доброю і милою, гарною і коханою, бажаною і щасливою, радісною і чарівною.
***
Вітаю з Днем Ольги! Бажаю ніжності, любові, чарівності, трепету душі, безмежної доброти та неземної краси. Нехай цей світ для тебе буде барвистим, цікавим, відкритим.
***
У День рівноапостольної княгині Київської Ольги хочу побажати тобі, щоб життя дарувало тільки щасливі моменти, щирі посмішки та великі можливості!
***
Ольго, з Днем твого ангела! Бажаю бути неперевершеною в усьому, знайти своє щастя у маленьких радощах. Нехай твоє життя буде заповнено приємними сюрпризами та здійсненням мрій!
***
Вітаю з Днем Ольги та бажаю милості Божої, любові та світлої надії в житті, радості в кожен твій новий день. Нехай твої очі сяють від щастя, а серце твоє нехай наповнюється щирою добротою.
З Днем ангела Ольги 2024 — привітання у яскравих листівках
Відеопривітання з Днем ангела Ольги 2024 року
Раніше ми писали, які існують традиції та звичаї у День рівноапостольної княгині Ольги, чим прославилася свята.
Також радимо вам скористатися церковним календарем свят та пам'ятних дат на липень 2024 року.
Читайте Новини.LIVE!