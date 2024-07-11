С Днем ангела Ольги 2024 — поздравления с именинами в открытках, стихах и прозе

Ольги празднуют именины 11 июля — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
В этот четверг, 11 июля, почитается память равноапостольной княгини Киевской Ольги, так что все девушки и женщины с этим прекрасным именем празднуют свой День ангела. В праздник принято поздравлять знакомых представительниц прекрасного пола, имеющих это удивительное имя.
Новини.LIVE собрал красивые, искренние и душевные поздравления в прозе, стихах, открытках и видео для Ольг, празднующих сегодня, 11 июля, свои именины.
Поздравления с Днем ангела Ольги в стихах на украинском языке
В прекрасний день княгині Ольги
Бажаю щастя і чудес!
Бо бути Ольгою — це гордість,
Ваш Ангел посланий з небес!
Хай він охороняє душу
Від бід і гіркоти утрат!
І сльози смутку хай підсушить,
Любов і щастя хай іскрять!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай янгол-охоронець дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!
***
Ольга, день сьогодні твій,
Радість буде хай з тобою!
Сліз ніколи ти не лий,
Будь захищена святою —
Хай княгиня береже,
Сповнить мрії всі прекрасні,
Всі хвороби прожене,
Принесе кохання й щастя!
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе тікає,
Друзі нехай не лишають.
І щоб усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
З Днем ангела, Олю!
***
У красуні іменини
Немає від Олі кращої дівчини!
З Днем ангела тебе вітаю,
Великого щастячка бажаю.
***
Для Ольги надішлемо привітання!
І від душі побажаєм добра,
Удачі, кохання та процвітання,
Великого щастя й в родині тепла!
***
Вдалих результатів хай доля дарує,
Кожен твій день ясне сонце малює,
Ангел несе тобі щасливу долю,
А ми привітаємо тебе, мила Олю!
***
Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро — найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу тобі, Олю, я побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Вітаю з Днем Ангела!
Именины Ольги 11 июля — красивые и искренние поздравления в прозе
Оленька, искренне поздравляю тебя сегодня с праздником — твоим Днем ангела! Пусть твои дни будут наполнены счастьем, улыбками, веселыми и теплыми встречами. Будь счастлива и любима!
***
Поздравляю с Днем Ольги. Пусть твоя храбрость, твоя сила, твоя красота, твоя мудрость помогают тебе добиваться больших успехов в жизни. Пусть каждый новый день ведет тебя вслед за мечтой!
***
Поздравляем тебя от всего сердца с Именинами! Оля, ты самый прекрасный человек, так что желаем тебе настоящего счастья и осуществления самых заветных мечтаний!
***
Дорогая Оля, поздравляю тебя с твоим праздником — Днем Ангела. Хочу пожелать тебе ясного неба и яркого солнышка, попутного ветра и иногда теплых капель дождя. Оставайся такой же доброй и милой, красивой и любимой, желанной и счастливой, радостной и очаровательной.
***
Поздравляю с Днем Ольги! Желаю нежности, любви, обаяния, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым.
***
В День равноапостольной княгини Киевской Ольги хочу пожелать тебе, чтобы жизнь дарила только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!
***
Ольга, с Днем твоего ангела! Желаю быть непревзойденной во всем, обрести свое счастье в маленьких радостях. Пусть твоя жизнь будет заполнена приятными сюрпризами и исполнением мечтаний!
***
Поздравляю с Днем Ольги и желаю милости Божией, любви и светлой надежды в жизни, радости в каждый твой новый день. Пусть глаза сияют от счастья, а сердце твое пусть наполняется искренней добротой.
С Днем ангела Ольги 2024 — поздравления в ярких открытках
Видеопоздравления с Днем ангела Ольги 2024 года
Ранее мы писали, какие существуют традиции и обычаи в День равноапостольной княгини Ольги, чем прославилась святая.
Также рекомендуем воспользоваться церковным календарем праздников и памятных дат на июль 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!