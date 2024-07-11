С Днем ангела Ольги 2024 — поздравления с именинами в открытках, стихах и прозе

Фото с выставки "Славные женщины княжеского столетия". Источник: nlu.org.ua

В этот четверг, 11 июля, почитается память равноапостольной княгини Киевской Ольги, так что все девушки и женщины с этим прекрасным именем празднуют свой День ангела. В праздник принято поздравлять знакомых представительниц прекрасного пола, имеющих это удивительное имя.

Новини.LIVE собрал красивые, искренние и душевные поздравления в прозе, стихах, открытках и видео для Ольг, празднующих сегодня, 11 июля, свои именины.

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Поздравления с Днем ангела Ольги в стихах на украинском языке

В прекрасний день княгині Ольги

Бажаю щастя і чудес!

Бо бути Ольгою — це гордість,

Ваш Ангел посланий з небес!

Хай він охороняє душу

Від бід і гіркоти утрат!

І сльози смутку хай підсушить,

Любов і щастя хай іскрять!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай янгол-охоронець дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!

***

Ольга, день сьогодні твій,

Радість буде хай з тобою!

Сліз ніколи ти не лий,

Будь захищена святою —

Хай княгиня береже,

Сповнить мрії всі прекрасні,

Всі хвороби прожене,

Принесе кохання й щастя!

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе тікає,

Друзі нехай не лишають.

І щоб усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

З Днем ангела, Олю!

***

У красуні іменини

Немає від Олі кращої дівчини!

З Днем ангела тебе вітаю,

Великого щастячка бажаю.

***

Для Ольги надішлемо привітання!

І від душі побажаєм добра,

Удачі, кохання та процвітання,

Великого щастя й в родині тепла!

***

Вдалих результатів хай доля дарує,

Кожен твій день ясне сонце малює,

Ангел несе тобі щасливу долю,

А ми привітаємо тебе, мила Олю!

***

Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро — найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу тобі, Олю, я побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела!

Именины Ольги 11 июля — красивые и искренние поздравления в прозе

Оленька, искренне поздравляю тебя сегодня с праздником — твоим Днем ангела! Пусть твои дни будут наполнены счастьем, улыбками, веселыми и теплыми встречами. Будь счастлива и любима!

***

Поздравляю с Днем Ольги. Пусть твоя храбрость, твоя сила, твоя красота, твоя мудрость помогают тебе добиваться больших успехов в жизни. Пусть каждый новый день ведет тебя вслед за мечтой!

***

Поздравляем тебя от всего сердца с Именинами! Оля, ты самый прекрасный человек, так что желаем тебе настоящего счастья и осуществления самых заветных мечтаний!

***

Дорогая Оля, поздравляю тебя с твоим праздником — Днем Ангела. Хочу пожелать тебе ясного неба и яркого солнышка, попутного ветра и иногда теплых капель дождя. Оставайся такой же доброй и милой, красивой и любимой, желанной и счастливой, радостной и очаровательной.

***

Поздравляю с Днем Ольги! Желаю нежности, любви, обаяния, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым.

***

В День равноапостольной княгини Киевской Ольги хочу пожелать тебе, чтобы жизнь дарила только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!

***

Ольга, с Днем твоего ангела! Желаю быть непревзойденной во всем, обрести свое счастье в маленьких радостях. Пусть твоя жизнь будет заполнена приятными сюрпризами и исполнением мечтаний!

***

Поздравляю с Днем Ольги и желаю милости Божией, любви и светлой надежды в жизни, радости в каждый твой новый день. Пусть глаза сияют от счастья, а сердце твое пусть наполняется искренней добротой.

С Днем ангела Ольги 2024 — поздравления в ярких открытках

Поздравление с Днем ангела Ольги 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Ольги 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Ольги 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Ольги 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Ольги 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Ольги 2024 года

Ранее мы писали, какие существуют традиции и обычаи в День равноапостольной княгини Ольги, чем прославилась святая.

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