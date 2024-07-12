Собор архангела Гавриила 2024 — что строго нельзя делать, традиции дня

Собор Архангела Гавриила 2024 — как привлечь достаток и что нельзя делать
В эту субботу, 13 июля, украинские православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила — праздник, посвященный одному из семи Архангелов Христа, служителю чудес и тайн Божьих.
Новини.LIVE рассказывает о важных традициях и приметах праздника, а также что категорически нельзя делать в этот день.
Кто такой Архангел Гавриил — в чем помогает
В Библии Архангел Гавриил выступает Божьим посланником, извещающим людей о важных событиях:
- открыл пророку Моисею тайну сотворения мира и помог написать Книгу Бытия;
- рассказал святой Анне, что ее дочь станет Богородицей;
- Деве Марии возвестил о рождении Иисуса Христа;
- предупредил Иосифа, мужа Анны, что Ирод намерен убить всех младенцев, спас таким образом маленького Иисуса, Богородицу и Иосифа.
Кроме этого, Архангела Гавриила считают защитником, направляющим верующих на праведный путь. Его изображают как юношу, держащего в руке цветущую райскую ветвь или белую лилию. На некоторых иконах Гавриила изображают с копьем и сферическим зеркалом или со свечой внутри светильника.
Что нужно делать в Собор Архангела Гавриила — традиции
Это большой праздник, а потому в храмах проходят праздничные богослужения. Верующие читают молитвы к архистратигу, просят защиты и благословения. Священники советуют в этот день обратиться к библейским текстам, рассказывающим о деяниях архангела Гавриила.
Следует также делать добрые дела и помогать нуждающимся. В праздник Собора Архангела Гавриила существует давняя традиция — выпекать пироги, хлеб и раздать их как милостыню. Считается, что такое благое дело привлечет в жизнь изобилие и подарит счастье.
Собор Архангела Гавриила 2024 — что нельзя делать
В праздник, 13 июля, категорически нельзя:
- врать;
- ругаться — иначе беды будут преследовать в течение 4 месяцев;
- лениться;
- бездельничать;
- выбрасывать хлеб — год будет голодным;
- быть жадным;
- отказывать просящим о помощи;
- злоупотреблять алкоголем.
Молитва к Архангелу Гавриилу
На Собор Архангела Гавриила можно прочесть молитву или попросить архистратига о защите и покровительстве своими словами. Главное — делать это искренне, с открытой душой и сердцем.
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