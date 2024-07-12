Собор архангела Гавриила 2024 — что строго нельзя делать, традиции дня

Праздник Собор Архангела Гавриила в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

В эту субботу, 13 июля, украинские православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила — праздник, посвященный одному из семи Архангелов Христа, служителю чудес и тайн Божьих.

Новини.LIVE рассказывает о важных традициях и приметах праздника, а также что категорически нельзя делать в этот день.

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В Библии Архангел Гавриил выступает Божьим посланником, извещающим людей о важных событиях:

открыл пророку Моисею тайну сотворения мира и помог написать Книгу Бытия;

рассказал святой Анне, что ее дочь станет Богородицей;

Деве Марии возвестил о рождении Иисуса Христа;

предупредил Иосифа, мужа Анны, что Ирод намерен убить всех младенцев, спас таким образом маленького Иисуса, Богородицу и Иосифа.

Кроме этого, Архангела Гавриила считают защитником, направляющим верующих на праведный путь. Его изображают как юношу, держащего в руке цветущую райскую ветвь или белую лилию. На некоторых иконах Гавриила изображают с копьем и сферическим зеркалом или со свечой внутри светильника.

Архангел Гавриил. Коллаж: Новини.LIVE

Что нужно делать в Собор Архангела Гавриила — традиции

Это большой праздник, а потому в храмах проходят праздничные богослужения. Верующие читают молитвы к архистратигу, просят защиты и благословения. Священники советуют в этот день обратиться к библейским текстам, рассказывающим о деяниях архангела Гавриила.

Следует также делать добрые дела и помогать нуждающимся. В праздник Собора Архангела Гавриила существует давняя традиция — выпекать пироги, хлеб и раздать их как милостыню. Считается, что такое благое дело привлечет в жизнь изобилие и подарит счастье.

Человек раздает хлеб бедным. Фото: depositphotos.com

Собор Архангела Гавриила 2024 — что нельзя делать

В праздник, 13 июля, категорически нельзя:

врать;

ругаться — иначе беды будут преследовать в течение 4 месяцев;

лениться;

бездельничать;

выбрасывать хлеб — год будет голодным;

быть жадным;

отказывать просящим о помощи;

злоупотреблять алкоголем.

Молитва к Архангелу Гавриилу

На Собор Архангела Гавриила можно прочесть молитву или попросить архистратига о защите и покровительстве своими словами. Главное — делать это искренне, с открытой душой и сердцем.

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