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Собор Архангела Гавриила 2024 — как привлечь достаток и что нельзя делать

12 июля 2024 20:54
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Собор архангела Гавриила 2024 — что строго нельзя делать, традиции дня
Праздник Собор Архангела Гавриила в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В эту субботу, 13 июля, украинские православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила — праздник, посвященный одному из семи Архангелов Христа, служителю чудес и тайн Божьих.

Новини.LIVE рассказывает о важных традициях и приметах праздника, а также что категорически нельзя делать в этот день.

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Кто такой Архангел Гавриил — в чем помогает

В Библии Архангел Гавриил выступает Божьим посланником, извещающим людей о важных событиях:

  • открыл пророку Моисею тайну сотворения мира и помог написать Книгу Бытия;
  • рассказал святой Анне, что ее дочь станет Богородицей;
  • Деве Марии возвестил о рождении Иисуса Христа;
  • предупредил Иосифа, мужа Анны, что Ирод намерен убить всех младенцев, спас таким образом маленького Иисуса, Богородицу и Иосифа.

Кроме этого, Архангела Гавриила считают защитником, направляющим верующих на праведный путь. Его изображают как юношу, держащего в руке цветущую райскую ветвь или белую лилию. На некоторых иконах Гавриила изображают с копьем и сферическим зеркалом или со свечой внутри светильника.

 

Кто такой Архангел Гавриил – в чем помогает
Архангел Гавриил. Коллаж: Новини.LIVE

Что нужно делать в Собор Архангела Гавриила — традиции

Это большой праздник, а потому в храмах проходят праздничные богослужения. Верующие читают молитвы к архистратигу, просят защиты и благословения. Священники советуют в этот день обратиться к библейским текстам, рассказывающим о деяниях архангела Гавриила.

Следует также делать добрые дела и помогать нуждающимся. В праздник Собора Архангела Гавриила существует давняя традиция — выпекать пироги, хлеб и раздать их как милостыню. Считается, что такое благое дело привлечет в жизнь изобилие и подарит счастье.

 

Что нужно делать на Собор Архангела Гавриила — традиции
Человек раздает хлеб бедным. Фото: depositphotos.com

Собор Архангела Гавриила 2024 — что нельзя делать

В праздник, 13 июля, категорически нельзя:

  • врать;
  • ругаться — иначе беды будут преследовать в течение 4 месяцев;
  • лениться;
  • бездельничать;
  • выбрасывать хлеб — год будет голодным;
  • быть жадным;
  • отказывать просящим о помощи;
  • злоупотреблять алкоголем.

Молитва к Архангелу Гавриилу

На Собор Архангела Гавриила можно прочесть молитву или попросить архистратига о защите и покровительстве своими словами. Главное — делать это искренне, с открытой душой и сердцем.

 

Ранее мы рассказывали, когда Медовый Спас в 2024 году, какие существуют народные традиции в праздник, что святить в церкви и категорически нельзя делать.

Напомним, мы писали, когда украинцы будут праздновать Яблочный Спас или Преображение Господне в 2024 году.

Также советуем воспользоваться церковным календарем праздников и памятных дат на июль 2024 года.

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