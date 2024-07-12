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Собор Архангела Гавриїла 2024 — як привабити достаток і що не можна робити

12 липня 2024 20:54
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Собор архангела Гавриїла 2024 — що суворо не можна робити, традиції дня
Свято Собор Архангела Гавриїла в Україні. Колаж: Новини.LIVE
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цю суботу, 13 липня, українські православні віряни відзначають Собор Архангела Гавриїла — свято, присвячене одному з семи Архангелів Христа, служителю чудес і таємниць Божих.

Новини.LIVE розповідає про важливі традиції та прикмети свята, а також що категорично не можна робити у цей день. 

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Хто такий Архангел Гавриїл — у чому допомагає

У Біблії Архангел Гавриїл виступає Божим посланцем, який сповіщає людей про важливі події:

  • відкрив пророку Мойсею таємницю створення світу і допоміг написати Книгу Буття;
  • розповів святій Анні, що її донька стане Богородицею;
  • Діві Марії сповістив про народження Ісуса Христа;
  • попередив Йосипа, чоловіка Анни, що Ірод має намір вбити всіх немовлят, врятувавши маленького Ісуса, Богородицю і Йосипа.

Крім цього, Архангела Гавриїла вважають захисником, який направляє вірян на праведний шлях. Його зображають як юнака, який тримає в руці квітучу райську гілку або білу лілію. На деяких іконах Гавриїла зображають зі списом та сферичним дзеркалом або зі свічкою всередині світильника.

 

Хто такий Архангел Гавриїл — у чому допомагає
Архангел Гавриїл. Колаж: Новини.LIVE 

Що потрібно робити на Собор Архангела Гавриїла — традиції 

Це велике свято, а тому у храмах відбуваються святкові богослужіння. Віряни читають молитви до архистратига, просять захисту та благословення. Священники радять цього дня звернутися до біблійних текстів, які розповідають про діяння архангела Гавриїла.

Варто також робити добрі справи й допомагати тим, хто потребує підтримки. У свято Собор Архангела Гавриїла існує давня традиція — випікати пироги, хліб та роздати їх як милостиню. Вважається, що така блага справа привабить у життя достаток та подарує щастя. 

 

Що потрібно робити на Собор Архангела Гавриїла — традиції
Чоловік роздає хліб бідним. Фото: depositphotos.com

Собор Архангела Гавриїла 2024 — що не можна робити

У свято, 13 липня, категорично не можна:

  • брехати;
  • лаятися — інакше лиха будуть переслідувати протягом 4 місяців;
  • лінуватися;
  • байдикувати;
  • викидати хліб — рік буде голодним;
  • бути жадібним;
  • відмовляти тим, хто просить про допомогу;
  • зловживати алкоголем.

Молитва до Архангела Гавриїла

На Собор Архангела Гавриїла можна прочитати молитву або попросити архистратига про захист та заступництво своїми словами. Головне — робити це щиро, з відкритою душею та серцем. 

 

Раніше ми розповідали, коли Медовий Спас 2024 року, які існують народні традиції у свято, що святити у церкві та що категорично не можна робити.

Нагадаємо, ми писали, коли українці святкуватимуть Яблучний Спас або Преображення Господнє 2024 року. 

Також радимо вам скористатися церковним календарем свят та пам'ятних дат на липень 2024 року. 

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