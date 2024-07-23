23 июля 2024 года — какой сегодня праздник, какой церковный праздник, приметы, запреты

Отвернете успех на весь год — какой сегодня праздник 23 июля, что нельзя делать
В этот вторник, 23 июля, по новому церковному календарю православные верующие в Украине чествуют Почаевскую икону Божией Матери, священномученика Аполлинария, святых Трофима, Теофила и других мучеников. Также в этот день отмечается несколько важных международных дат. До Нового года остался 161 день.
Новини.LIVE расскажет об особенностях этого вторника, какие существуют традиции, приметы и запреты 23 июля 2024 года.
Какой сегодня, 23 июля, церковный праздник
Во вторник, 23 июля, в церковном календаре — день памяти святых Трофима, Теофила и с ними тринадцати мучеников, пострадавших во время гонений на христиан во времена императора Диоклетиана (конца III — начала IV века). Отчаявшись сломить волю христиан, язычники их обезглавили.
Также сегодня верующие чтят Почаевскую икону Божией Матери. Эта святыня считается наиболее почитаемой среди верующих славянского мира. Происхождение иконы неизвестно, однако есть предположение, что создана она в Византии. Уже 400 лет чудотворная святыня находится в Почаеве (Тернопольская область) в Почаевской лавре. В монастырских книгах хранятся сведения о чудесах, которые создала эта икона.
В этот день православные христиане почитают священномученика Аполлинария. Он был учеником апостола Петра, который посвятил его в епископы города Равенны. У Святого был дар исцеления, а также он посвятил жизнь проповедничеству. Однако язычники схватили его и жестоко избили. Через несколько дней священномученик умер.
Какой сегодня, 23 июля, день в Украине и мире
В Украине и мире в этот вторник, 23 июля, отмечают несколько событий:
- Всемирный день синдрома Шегрена. Синдром Шегрена был впервые обнаружен доктором Генриком Шегреном, шведским офтальмологом в 1933 году. Всемирный день синдрома Шегрена был основан Фондом Шегрена с целью повышения осведомленности об этом заболевании. Он отмечается ежегодно 23 июля, в день рождения доктора Генрика Шегрена.
- Всемирный день китов и дельфинов. Чтобы привлечь внимание общественности к этим животным, каждый год 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Тысячи китов и дельфинов ежегодно погибают из-за рыболовных сетей и пластикового мусора в океане, а здоровье животных подрывает загрязнение воды нефтью и другими химическими веществами.
Народные приметы и традиции на 23 июля
В народном календаре 23 июля прозвали днем Трофима Бессонника. Такое название связано с тем, что нашим предкам приходилось в этот день рано просыпаться и поздно ложились спать. Ведь было много работы в поле, чтобы успеть сделать все до сезона дождей.
Однако нельзя было работать в полдень, наши предки верили, что в это время над полем летают полевые духи и вызывают солнечный удар.
На Трохима девушки и женщины собирали калину и заготавливали ягоды на зиму. Калину считали очень полезной, эффективной против любой болезни. Девушки даже пытались умыться калиновым соком, чтобы их красота не увядала.
По приметам судили, какого ждать урожая и погоды:
- Если на Трофима на небе много звезд, то через несколько дней пойдет дождь.
- Если вечером в праздник стелется туман, ждите на следующий день жары.
- В праздник 23 июля громко кричит сыч — будет похолодание.
- Если в этот день съесть сырую ягоду калины — к неудаче в любви.
- А съесть сырую ягоду малины 23 июля — к большому взаимному чувству.
- Если в ночь с 22 на 23 июля вам приснился хлеб — ждите ссоры.
Что нельзя делать в этот день, 23 июля — традиции и запреты
Главный запрет дня — нельзя долго спать, иначе от вас отвернется успех на весь год.
Наши предки верили, что на Трофима одиноким ребятам нельзя ходить в лес, ведь в этот день русалки там водят хороводы, поэтому если попасть им на глаза, то будут щекотать до смерти или напустят лихорадку.
Также 23 июля нельзя:
- злословить;
- ссориться;
- унывать;
- скупиться (не только на деньги или вещи, но и на доброе слово и совет);
- бездельничать — не успеете сделать, что запланировали;
- рубить ветви калины — это приведет к огромному несчастью;
- есть сырую калину — можете заболеть;
- перегреваться, принимать сауну или баню – можете заболеть.
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Именины в этот день отмечают:
- Трофим;
- Андрей;
- Федор.
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