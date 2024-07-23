23 июля 2024 года — какой сегодня праздник, какой церковный праздник, приметы, запреты

Запреты на церковные и народные праздники. Коллаж: Новини.LIVE

В этот вторник, 23 июля, по новому церковному календарю православные верующие в Украине чествуют Почаевскую икону Божией Матери, священномученика Аполлинария, святых Трофима, Теофила и других мучеников. Также в этот день отмечается несколько важных международных дат. До Нового года остался 161 день.

Новини.LIVE расскажет об особенностях этого вторника, какие существуют традиции, приметы и запреты 23 июля 2024 года.

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Какой сегодня, 23 июля, церковный праздник

Во вторник, 23 июля, в церковном календаре — день памяти святых Трофима, Теофила и с ними тринадцати мучеников, пострадавших во время гонений на христиан во времена императора Диоклетиана (конца III — начала IV века). Отчаявшись сломить волю христиан, язычники их обезглавили.

Зажигает свечу в церкви. Фото: google.com

Также сегодня верующие чтят Почаевскую икону Божией Матери. Эта святыня считается наиболее почитаемой среди верующих славянского мира. Происхождение иконы неизвестно, однако есть предположение, что создана она в Византии. Уже 400 лет чудотворная святыня находится в Почаеве (Тернопольская область) в Почаевской лавре. В монастырских книгах хранятся сведения о чудесах, которые создала эта икона.

Почаевская икона Божией Матери. Фото: cerkva.uz.ua

В этот день православные христиане почитают священномученика Аполлинария. Он был учеником апостола Петра, который посвятил его в епископы города Равенны. У Святого был дар исцеления, а также он посвятил жизнь проповедничеству. Однако язычники схватили его и жестоко избили. Через несколько дней священномученик умер.

Священномученик Аполлинарий. Фото: google.com

Какой сегодня, 23 июля, день в Украине и мире

В Украине и мире в этот вторник, 23 июля, отмечают несколько событий:

Всемирный день синдрома Шегрена. Синдром Шегрена был впервые обнаружен доктором Генриком Шегреном, шведским офтальмологом в 1933 году. Всемирный день синдрома Шегрена был основан Фондом Шегрена с целью повышения осведомленности об этом заболевании. Он отмечается ежегодно 23 июля, в день рождения доктора Генрика Шегрена.

Человек страдает синдромом Шегрена. Фото: shutterstock.com

Всемирный день китов и дельфинов. Чтобы привлечь внимание общественности к этим животным, каждый год 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Т ысячи китов и дельфинов ежегодно погибают из-за рыболовных сетей и пластикового мусора в океане, а здоровье животных подрывает загрязнение воды нефтью и другими химическими веществами.

Десятки китов, застрявших на мелководье. Фото: Reuters

Народные приметы и традиции на 23 июля

В народном календаре 23 июля прозвали днем Трофима Бессонника. Такое название связано с тем, что нашим предкам приходилось в этот день рано просыпаться и поздно ложились спать. Ведь было много работы в поле, чтобы успеть сделать все до сезона дождей.

Однако нельзя было работать в полдень, наши предки верили, что в это время над полем летают полевые духи и вызывают солнечный удар.

На Трохима девушки и женщины собирали калину и заготавливали ягоды на зиму. Калину считали очень полезной, эффективной против любой болезни. Девушки даже пытались умыться калиновым соком, чтобы их красота не увядала.

По приметам судили, какого ждать урожая и погоды:

Если на Трофима на небе много звезд, то через несколько дней пойдет дождь.

Если вечером в праздник стелется туман, ждите на следующий день жары.

В праздник 23 июля громко кричит сыч — будет похолодание.

Если в этот день съесть сырую ягоду калины — к неудаче в любви.

А съесть сырую ягоду малины 23 июля — к большому взаимному чувству.

Если в ночь с 22 на 23 июля вам приснился хлеб — ждите ссоры.

Ягоды калины и варенье. Фото: depositphotos.com

Что нельзя делать в этот день, 23 июля — традиции и запреты

Главный запрет дня — нельзя долго спать, иначе от вас отвернется успех на весь год.

Наши предки верили, что на Трофима одиноким ребятам нельзя ходить в лес, ведь в этот день русалки там водят хороводы, поэтому если попасть им на глаза, то будут щекотать до смерти или напустят лихорадку.

Также 23 июля нельзя:

злословить;

ссориться;

унывать;

скупиться (не только на деньги или вещи, но и на доброе слово и совет);

бездельничать — не успеете сделать, что запланировали;

рубить ветви калины — это приведет к огромному несчастью;

есть сырую калину — можете заболеть;

перегреваться, принимать сауну или баню – можете заболеть.

Женщина со свечой в церкви. Фото: freepik.com

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Именины в этот день отмечают:

Трофим;

Трофим; Андрей;

Федор.

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