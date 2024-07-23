23 липня 2024 року — яке сьогодні свято, яке церковне свято, прикмети, заборони

Заборони у церковні та народні свята. Колаж: Новини.LIVE

У цей вівторок, 23 липня, за новим церковним календарем православні віряни в Україні вшановують Почаївську ікону Божої Матері, священномученика Аполлінарія, святих Трохима, Теофіла та інших мучеників. Також цього дня відзначають кілька важливих міжнародних дат. До Нового року залишився 161 день.

Новини.LIVE розповість про особливості цього вівторка, які існують традиції, прикмети та заборони 23 липня 2024 року.

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Яке сьогодні, 23 липня, церковне свято

У вівторок, 23 липня, в церковному календарі — день вшанування пам'яті святих Трохима, Теофіла і з ними тринадцяти мучеників, які постраждали під час гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана (кінця III — початку IV століття). Зневірившись зламати волю християн, язичники їх обезголовили.

Запалює свічку у церкві. Фото: google.com

Також сьогодні віряни вшановують Почаївську ікону Божої Матері. Ця святиня вважається найбільш шанованою серед вірян слов'янського світу. Походження ікони невідомо, проте є припущення, що її створили у Візантії. Вже 400 років чудотворна святиня перебуває в місті Почаїв (Тернопільська область) в Почаївській лаврі. У монастирських книгах зберігаються відомості про дива, які створила ця ікона.

Почаївська ікона Божої Матері. Фото: cerkva.uz.ua

Цього дня православні християни вшановують священномученика Аполлінарія. Він був учнем апостола Петра, який посвятив його в єпископи міста Равенни. Святий мав дар зцілення та присвятив життя проповідництву. Проте, одного разу язичники схопили його і жорстоко побили. Через кілька днів священномученик помер.

Священномученик Аполлінарій. Фото: google.com

Який сьогодні, 23 липня, день в Україні та світі

В Україні та світі у цей вівторок, 23 липня, відзначають кілька подій:

Всесвітній день синдрому Шегрена. Синдром Шегрена був вперше виявлений доктором Генріком Шегреном, шведським офтальмологом, 1933 року. Всесвітній день синдрому Шегрена був заснований Фондом Шегрена з метою підвищення рівня обізнаності про це захворювання. Він відзначається щороку 23 липня, в день народження доктора Генріка Шегрена.

Людина страждає на синдром Шегрена. Фото: shutterstock.com

Всесвітній день китів і дельфінів. Щоб привернути увагу громадськості до проблем цих тварин, кожного року 23 липня відзначається Всесвітній день китів і дельфінів. Т исячі китів та дельфінів щороку гинуть через риболовні сіті й пластикове сміття в океані, а здоров’я тварин підриває забруднення води нафтою та іншими хімічними речовинами.

Десятки китів, що застрягли на мілководді. Фото: Reuters

Народні прикмети та традиції на 23 липня

У народному календарі 23 липня прозвали днем Трохима Безсонника. Така назва пов'язана з тим, що нашим пращурам доводилося цього дня рано прокидатися і пізно лягали спати. Адже було багато роботи в полі, щоб встигнути зробити все до сезону дощів.

Проте, не можна було працювати опівдні, оскільки наші предки вірили, що в цей час дня над полем літають польові духи та викликають сонячний удар.

На Трохима дівчата і жінки збирали калину і заготовляли ягоди на зиму. Калину вважали дуже корисною, ефективною проти будь-якої хвороби. Дівчата навіть намагалися вмитися калиновим соком, щоб їхня краса не в'янула.

За прикметами судили, якого чекати врожаю та погоди:

Якщо на Трохима на небі багато зірок, то вже через кілька днів піде дощ.

Якщо ввечері у свято стелиться туман, чекайте наступного дня спеки.

У свято 23 липня гучно кричить сич — буде похолодання.

Якщо цього дня з'їсти сиру ягоду калини — до невдачі в любові.

А з'їсти сиру ягоду малини 23 липня — до великого взаємного почуття.

Якщо у ніч з 22 на 23 липня вам наснився хліб — чекайте сварки.

Ягоди калини та варення. Фото: depositphotos.com

Що не можна робити цього дня, 23 липня — традиції та заборони

Головна заборона дня — не можна довго спати, інакше від вас відвернеться успіх на увесь рік.

Наші пращури вірили, що на Трохима самотнім хлопцям не можна ходити в ліс, адже цього дня русалки там водять хороводи, тому якщо потрапити їм на очі, то лоскотатимуть до смерті або напустять лихоманку.

Також 23 липня не можна:

лихословити;

сваритися;

сумувати;

скупитися (не тільки на гроші чи речі, а й на добре слово та пораду);

ледарювати — не встигнете зробити, що запланували;

рубати гілки калини — це призведе до величезного нещастя;

їсти сиру калину — можете захворіти;

перегріватися, приймати сауну або лазню — можете захворіти.

Жінка зі свічкою у церкві. Фото: freepik.com

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Іменини цього дня відзначають:

Трохим;

Трохим; Андрій;

Федір.

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