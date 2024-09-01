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С первым днем осени 2024 — лучшие открытки и поздравления с приходом золотой поры

1 сентября 2024 06:00
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С первым днем осени 1 сентября 2024 — красивые открытки и душевные пожелания
Улыбающаяся девушка с желтым листом. Фото: freepik.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Вот и пролетело лето как одно мгновение. Украинцы встречают первый день осени. Но это не повод унывать, ведь эта золотая пора дарит нам прохладу, вдохновение, романтику, гармонию и уют. В этот радостный и теплый день стоит поздравить близких, друзей и знакомых с первым днем осени и пожелать им мира, добра и счастливых мгновений.

Новини.LIVE предлагает красивые, искренние и трогательные поздравления с 1 сентября в прозе стихах и открытках.

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С первым днем осени — искренние поздравления в прозе

Сегодня мы встречаем первый день осени. Но не унывай, я верю, что она будет красочной и незабываемой. Желаю, чтобы в сердце твоем поселились прекрасные чувства любви и вдохновения, свободы и легкости.

***

Поздравляю с Первым днем осени! Желаю теплых и уютных вечеров, ароматного чая, интересных книг и историй, вдохновения и гармонии.

***

Поздравляю с первым днем осени! Пусть 1 сентября подарит тепло, ласковое солнце, аромат цветов и отличное настроение.

***

Поздравляю с первым днем осени! Пусть яркое теплое солнышко согревает сердце надеждами. Пусть осенние краски наполняют душу вдохновением. Пусть каждый новый день дарит отличные прогулки. Пусть эта осень будет просто волшебной и незабываемой.

***

Желаю эту осень начать с чистого листа. Пусть сердце твое наполнится счастьем и вдохновением. С 1 сентября!

***

Пусть первый день осени станет первым кирпичом в построении чудесной жизни! Дождливые дни — не повод скучать! Уюта тебе и тепла, искренности и любви, вдохновения и чудес!

***

Я поздравляю с началом осени и желаю ярких красок, уверенности и любви. Пусть душа наполняется осенним спокойствием, звуками шороха листьев и светлыми надеждами.

***

Поздравляю с первым днем осени! Пусть эта осень принесет тебе яркие впечатления, изобилие, семейное благополучие и душевное спокойствие. Пусть она радует тебя своими дарами, будет гармоничной и теплой.

Красивые поздравления с первым днем осени в стихах на украинском языке

Ось осінь першим вітром залітає,
У двері наші входить вже вона,
Новий сезон всім людям відкриває,
І затишок несе, що восени бува.
Нехай приємною всім буде прохолода,
Нехай дощі співають про любов,
Хай око тішить золота природа,
Осяявши рух всіх світобудов.
Хай не засмучують ані моква, ні хмари,
Вам парасоля буде вірний друг,
Бажаю відкривати вам осінні чари
І закохатися в красу навкруг.

***

Пролетіло дуже швидко літо,
Але ми не будем горювать,
Бо ж літнім сонцем все ще ми зігріті,
І будем осінь радо зустрічать!
Я вам бажаю теплих днів осінніх,
Хоч восени дощі йдуть повсякчас,
Радій життю серед моментів плинних,
Щоб ощасливила мінлива осінь вас.

***

Нині осінь нас чарує,
Неповторна, чарівна,
Різні барви нам дарує
І дивує нас вона.
Виглядає так казково
Восени і парк, і гай,
Розмаїттям кольоровим
Прикрашає осінь край!

***

Вже осінь. Холодніші ранки
І морозець на трави ліг.
А довгі, затяжні світанки
Скупий промінчик шлють до ніг.
А він ледь-ледь повітря гріє,
Ще довго паморозь лежить.
Та тільки сонце заясніє,
Мороз росою стане вмить.
І діамантами заграє,
То райдугою спалахне.
Осіннє листя запалає…
Але, як вітерець дихне,
То листячко з дерев здійметься
І під мелодію п'янку
На хвилях вітру підійметься
І закружляє у танку.

***

Сьогодні нас усіх стрічає осінь —
Красива, фантастична, золота!
І вересневі ранки — теплі, босі,
І вечори, й холодна ніч густа...
І кава ароматна на світанні,
І неба ясно-синя височінь...
Нехай ця осінь втілює бажання,
Тож відпускайте мрії в далечінь!

***

В повітрі павутиння прозоро зависа,
Летить тонке, задумливо і легко.
А осені вогонь горить і не згаса
І відліта кудись, немов лелека.
Легенько обліта кульбабкою земля,
І золоті дими струмують від оселі.
А листя кружеля, а листя кружеля,
Неначе малюки на каруселі.

***

А осінь вже ступає на поріг
І квіти пожовтіли неозоро...
Хай буде у твоїм серці назавжди
Дорога встелена лиш теплою росою!

***

Ось осінь першим вітром залітає,
У двері наші входить вже вона,
Новий сезон всім людям відкриває,
І затишок несе, що восени бува.
Нехай приємною всім буде прохолода,
Нехай дощі співають про любов,
Хай око тішить золота природа,
Осяявши рух всіх світобудов.
Хай не засмучують ані моква, ні хмари,
Вам парасоля буде вірний друг,
Бажаю відкривати вам осінні чари
І закохатися в красу навкруг.

Первый день осени — яркие открытки с 1 сентября

С первым днем осени – искренние поздравления
Поздравление с первым днем осени 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С первым днем осени 2024 — поздравления
Поздравление с первым днем осени 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С первым днем осени 2024 года — открытки.
Поздравление с первым днем осени 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Первый день осени – яркие открытки с 1 сентября.
Поздравление с первым днем осени 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С первым днем осени 1 сентября 2024 года — красивые открытки.
Поздравление с первым днем осени 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с первым днем осени 2024 года

 

 

 

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных и международных праздников на сентябрь 2024 года.

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06:10 Как узнать размер своей будущей пенсии — алгоритм действий

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06:01 Ощадбанк отдал другой особе чужие 45,9 тыс. долларов — что решил суд

05:56 Украинцы с оккупированных территорий не хотят воевать за РФ — агрессор провалил мобилизацию

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