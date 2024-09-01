З першим днем осені 1 вересня 2024 — гарні листівки та душевні побажання

Усміхнена дівчина з жовтим листком. Фото: freepik.com

Ось і промайнуло літо, як одна мить. Українці зустрічають перший день осені. Але це не привід сумувати, адже ця золота пора дарує нам прохолоду, натхнення, романтику, гармонію та затишок. У цей привітний та теплий день варто привітати близьких, друзів та знайомих з першим днем осені та побажати їм миру, злагоди та щасливих митей.

Новини.LIVE пропонує красиві, щирі та зворушливі привітання з першим вересня у прозі віршах та листівках.

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З першим днем осені — щирі привітання у прозі

Сьогодні ми зустрічаємо перший день осені. Але не сумуй, я вірю, що вона буде барвистою і незабутньою. Бажаю, щоб у твоєму серці оселилися прекрасні почуття любові та натхнення, свободи та легкості.

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Вітаю з Першим днем осені! Бажаю теплих та затишних вечорів, ароматного чаю, цікавих книг та історій, натхнення та гармонії.

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Щиро вітаю з першим днем осені! Нехай 1 вересня подарує тепло, лагідне сонце, аромат квітів та чудовий настрій.

***

Вітаю з першим днем осені! Нехай яскраве тепле сонечко зігріває серце надіями. Нехай осінні фарби наповнюють душу натхненням. Нехай кожен новий день дарує чудові прогулянки. Нехай ця осінь буде просто чарівною і незабутньою.

***

Бажаю цю осінь почати з чистого аркуша. Нехай твоє серце наповниться щастям та натхненням. З 1 вересня!

***

Нехай перший день осені стане першим цеглинкою в побудові чудесного життя! Дощові дні — не привід сумувати! Затишку тобі та тепла, щирості та любові, натхнення і чудес!

***

Я вітаю з початком осені й бажаю яскравих фарб, впевненості та кохання. Нехай душа наповнюється осіннім спокоєм, звуками м'якого шурхоту листя та світлими надіями.

***

Вітаю з першим днем осені! Нехай ця осінь принесе тобі яскраві враження, достаток, сімейний добробут й душевний спокій. Нехай вона тішить тебе своїми дарами, буде гармонійною та теплою.

Красиві привітання з першим днем осені у віршах українською мовою

Ось осінь першим вітром залітає,

У двері наші входить вже вона,

Новий сезон всім людям відкриває,

І затишок несе, що восени бува.

Нехай приємною всім буде прохолода,

Нехай дощі співають про любов,

Хай око тішить золота природа,

Осяявши рух всіх світобудов.

Хай не засмучують ані моква, ні хмари,

Вам парасоля буде вірний друг,

Бажаю відкривати вам осінні чари

І закохатися в красу навкруг.

***

Пролетіло дуже швидко літо,

Але ми не будем горювать,

Бо ж літнім сонцем все ще ми зігріті,

І будем осінь радо зустрічать!

Я вам бажаю теплих днів осінніх,

Хоч восени дощі йдуть повсякчас,

Радій життю серед моментів плинних,

Щоб ощасливила мінлива осінь вас.

***

Нині осінь нас чарує,

Неповторна, чарівна,

Різні барви нам дарує

І дивує нас вона.

Виглядає так казково

Восени і парк, і гай,

Розмаїттям кольоровим

Прикрашає осінь край!

***

Вже осінь. Холодніші ранки

І морозець на трави ліг.

А довгі, затяжні світанки

Скупий промінчик шлють до ніг.

А він ледь-ледь повітря гріє,

Ще довго паморозь лежить.

Та тільки сонце заясніє,

Мороз росою стане вмить.

І діамантами заграє,

То райдугою спалахне.

Осіннє листя запалає…

Але, як вітерець дихне,

То листячко з дерев здійметься

І під мелодію п'янку

На хвилях вітру підійметься

І закружляє у танку.

***

Сьогодні нас усіх стрічає осінь —

Красива, фантастична, золота!

І вересневі ранки — теплі, босі,

І вечори, й холодна ніч густа...

І кава ароматна на світанні,

І неба ясно-синя височінь...

Нехай ця осінь втілює бажання,

Тож відпускайте мрії в далечінь!

***

В повітрі павутиння прозоро зависа,

Летить тонке, задумливо і легко.

А осені вогонь горить і не згаса

І відліта кудись, немов лелека.

Легенько обліта кульбабкою земля,

І золоті дими струмують від оселі.

А листя кружеля, а листя кружеля,

Неначе малюки на каруселі.

***

А осінь вже ступає на поріг

І квіти пожовтіли неозоро...

Хай буде у твоїм серці назавжди

Дорога встелена лиш теплою росою!

***

Ось осінь першим вітром залітає,

У двері наші входить вже вона,

Новий сезон всім людям відкриває,

І затишок несе, що восени бува.

Нехай приємною всім буде прохолода,

Нехай дощі співають про любов,

Хай око тішить золота природа,

Осяявши рух всіх світобудов.

Хай не засмучують ані моква, ні хмари,

Вам парасоля буде вірний друг,

Бажаю відкривати вам осінні чари

І закохатися в красу навкруг.

Перший день осені — яскраві листівки з 1 вересня

Привітання з першим днем осені 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим днем осені 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим днем осені 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим днем осені 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим днем осені 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з першим днем осені 2024 року

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