Какой сегодня праздник 17 июля 2024 — что нельзя делать, народные приметы дня

Исторический наряд Закарпатья в образах современных женщин. Фото: varosh.com.ua

В среду, 17 июля, украинцы отмечают День этнографа. Православные верующие в Украине чтят память великомученицы Марины Антиохийский. До Нового года осталось 167 дней.

Новини.LIVE рассказывает, что еще отметим в этот день, какие существуют народные традиции, приметы и запреты в эту дату.

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Какой сегодня, 17 июля, церковный праздник

По новоюлианскому календарю, на который ПЦУ перешла с 1 сентября 2023 года, верующие чествуют великомученицу Марину (Маргариту) Антиохийскую. О жизни этой святой известно немного.

Она родилась в Антиохии, ее отцом был языческий жрец, а мать умерла во время родов. Ребенка воспитывала няня, которая была тайной христианкой. В юном возрасте Марина приняла крещение и решила отдать свою жизнь служению Господу.

По церковным преданиям, за веру святую Марину бросили в тюрьму, где она отказалась от жертвы идолам. В темнице огромный змей пытался напасть на Марину. Но по ее молитве, змей превратился в черного пса, а затем умер. Впоследствии святая подверглась жестоким пыткам и была приговорена к смертной казни.

Великомученица Марина (Маргарита) Антиохийская. Фото: wikimedia.org

Какой сегодня, 17 июля, день в Украине и мире

В среду, 17 июля, в Украине и мире празднуют следующие интересные и важные события:

День этнографа в Украине . Дату профессионального праздника выбрали неслучайно. Именно в этот день в 1846 году родился выдающийся украинский этнограф и путешественник Николай Миклухо-Маклая. Люди, избравшие эту профессию, делают огромный вклад в сохранение истории и культуры народа.

. Дату профессионального праздника выбрали неслучайно. Именно в этот день в 1846 году родился выдающийся украинский этнограф и путешественник Николай Миклухо-Маклая. Люди, избравшие эту профессию, делают огромный вклад в сохранение истории и культуры народа. Всемирный день международного правосудия . Это международный день, признающий новую систему международного уголовного судопроизводства. Дата избрана в честь принятия Римского устава, который создал Международный уголовный суд.

. Это международный день, признающий новую систему международного уголовного судопроизводства. Дата избрана в честь принятия Римского устава, который создал Международный уголовный суд. Всемирный день Эмоджи. Праздник посвящен популярным в соцсетях смайликам и символам, практически каждый из нас использует в повседневном общении. Кстати, создателем эмоджи стал японец Сигетака Курита. Он разработал систему символов для пейджеров в 1990 году, которую затем переняли компьютеры и телефоны.

Смайлики в социальных сетях. Фото: google.com

Что нельзя делать в этот день, 17 июля

Наши предки в этот день соблюдали как церковные запреты, так и установленные мудрыми людьми на протяжении многих лет. В народе 17 июля называли Марининым днем или Марина Огненная.

В этот праздник нельзя:

злословить;

конфликтовать;

завидовать;

скупиться;

сплетничать;

желать другим зла;

заниматься тяжелым физическим трудом;

ругать детей;

смотреть на молнии, часто появляющиеся без дождя и грома (наши предки считали, что от этого можно ослепнуть);

свататься и жениться.

Девушка в венке со свечой. Фото: pinterest.com

Народные приметы и традиции на 17 июля

По приметам в праздник Маринин день или Марина Огненная хорошо делать генеральную уборку. Также наши предки верили, если не выбрасывать ненужные или лишние вещи, а отдавать их нуждающимся, то можно привлечь в жизнь счастье, а дом никогда не покинет благополучие. Чем больше отдашь, тем больше блага вернется.

В праздник 17 июля часто идут дожди или грозы. По одной народной легенде, Марина, дочь морского царя, убежала от отца в земную жизнь. С тех пор в день ее рождения он сильно сердится и мечет гром и молнии, пытаясь поразить непокорную дочь.

Считается, что особенно опасна молния, которая может попасть в дом и начать пожар. Поэтому наши предки молились Марине, чтобы та защитила дом от огня. Марину также считали покровительницей рыбаков. Поэтому день считается удачным для рыбалки.

Также среди наших предков существовало немало интересных примет:

Какая погода 17 июля, такая же будет и в сентябре.

Если на Марину Огненную гроза, осень будет дождливая, а зима с большим количеством метелей.

Вспышки молний означают, что хорошо уродят орехи.

Если в этот день до обеда жарко, а после прохладнее — ждите солнечную погоду на следующий день.

Если 17 июля заметили в небе белые облака, а потом и дождь пошел — погода будет изменчивой.

Очень жаркий день сегодня — зима будет суровой.

Именины: как назвать родившегося 17 июля ребенка

День ангела сегодня отмечают: Леонид, Петр, Вероника, Марина, Маргарита.

Напомним, 17 июля Марины отмечают именины. Поэтому мы подготовили красивые поздравления и пожелания ко Дню Ангела.

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