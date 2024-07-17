Яке сьогодні свято 17 липня 2024 — що не можна робити, народні прикмети дня

Історичне вбрання Закарпаття в образах сучасних жінок. Фото: varosh.com.ua

У цю середу, 17 липня, українці відзначають День етнографа. Православні віряни в Україні вшановують пам'ять великомучениці Марини Антіохійської. До Нового року залишилося 167 днів.

Новини.LIVE розповідає, що ще відзначатимемо цього дня, які існують народні традиції, прикмети та заборони у цю дату.

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Яке сьогодні, 17 липня, церковне свято

За новоюліанським календарем, на який ПЦУ перейшла з 1 вересня 2023 року, віряни вшановують великомученицю Марину (Маргариту) Антіохійську. Про життя цієї святої відомо не багато.

Вона народилася в Антіохії, її батьком був язичницький жрець, а мати померла під час пологів. Дитину виховувала няня, яка була таємною християнкою. В юному віці Марина прийняла хрещення і вирішила віддати своє життя служінню Господу.

За церковними переказами, за віру святу Марину кинули до в’язниці, де вона відмовилася від жертви ідолам. У темниці величезний змій намагався напасти на Марину. Але за її молитвою, змій перетворився на чорного пса, а потім помер. Згодом святу піддали жорстоким катуванням та засудили до смертної кари.

Великомучениця Марина (Маргарита) Антіохійська. Фото: wikimedia.org

Який сьогодні, 17 липня, день в Україні та світі

У середу, 17 липня, в Україні та світі святкують такі цікаві та важливі події:

День етнографа в Україні . Дату професійного свята обрали не випадково. Саме цього дня 1846 року народився видатний український етнограф та мандрівник Микола Миклухо-Маклая. Люди, які обрали цю професію роблять величезний вклад у збереження історії та культури народу.

. Дату професійного свята обрали не випадково. Саме цього дня 1846 року народився видатний український етнограф та мандрівник Микола Миклухо-Маклая. Люди, які обрали цю професію роблять величезний вклад у збереження історії та культури народу. Всесвітній день міжнародного правосуддя . Це міжнародний день, який визнає нову систему міжнародного кримінального судочинства. Дату обрано на честь прийняття Римського статуту, який створив Міжнародний кримінальний суд.

. Це міжнародний день, який визнає нову систему міжнародного кримінального судочинства. Дату обрано на честь прийняття Римського статуту, який створив Міжнародний кримінальний суд. Всесвітній день Емоджі. Свято присвячене популярним в соцмережах смайликам та символам, які практично кожен з нас використовує в повсякденному спілкуванні. До речі, творцем емоджі став японець Сігетака Куріта. Він розробив систему символів для пейджерів 1990 року, яку потім перейняли комп’ютери та телефони.

Смайлики у соціальних мережах. Фото: google.com

Що не можна робити в цей день, 17 липня

Наші предки цього дня дотримувалися як церковних заборон, так і тих, що були встановлені мудрими людьми протягом багатьох років. В народі 17 липня називали Марининим днем або Марина Вогняна.

Тож у це свято не можна:

лихословити;

конфліктувати;

заздрити;

скупитися;

пліткувати;

бажати іншим зла;

займатися важкою фізичною працею;

лаяти дітей;

дивитися на блискавки, які часто з'являються без дощу і грому (наші предки вважали, що від цього можна осліпнути);

свататися та одружуватися.

Дівчина у вінку зі свічкою. Фото: pinterest.com

Народні прикмети та традиції на 17 липня

За прикметами у свято Маринин день або Марина Вогняна добре робити генеральне прибирання. Також наші предки вірили, якщо не викидати не потрібні або зайві речі, а віддавати їх тим, хто потребує, то можна залучити у життя щастя, а оселю ніколи не покине добробут. Що більше віддаси — то більше блага повернеться.

У свято 17 липня часто йдуть дощі чи грози. За однією народною легендою, Марина, дочка морського царя, втекла від батька в земне життя. Відтоді в день її народження він сильно гнівається і метає грім і блискавки, намагаючись вразити непокірну дочку.

Вважається, що особливо небезпечною є блискавка, яка може влучити в будинок і почати пожежу. Тому наші предки молилися Марині, щоб та захистила оселю від вогню. Марину також вважали покровителькою рибалок. Тому день вважається вдалим для риболовлі.

Також серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Яка погода 17 липня — така ж буде й у вересні.

Якщо на Марину Вогняну гроза, осінь буде дощова, а зима з великою кількістю заметіль.

Спалахи блискавиць означають, що добре вродять горіхи.

Якщо цього дня до обіду спекотно, а після холоднішає — чекайте на сонячну погоду наступного дня.

Якщо 17 липня помітили у небі білі хмари, а згодом ще й дощ пішов — погода буде мінливою.

Дуже спекотний день сьогодні — зима буде суворою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 липня

День ангела сьогодні відзначають: Леонід, Петро, Вероніка, Марина, Маргарита.

Нагадаємо, 17 липня Марини відзначають іменини. Тому ми підготували красиві привітання та побажання до свята Дня ангела.

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