З Днем ангела Анни (Ганни) 2024 — привітання у прозі, віршах, листівках 25 липня

День ангела Анни 2024 — щирі привітання у прозі, віршах та листівках з іменинами
У цей четвер, 25 липня, православні віряни відзначають важливе релігійне свято Успіння святої Анни, матері Богородиці. У цю дату заведено вітати з Днем ангела усіх представниць прекрасної статі, які мають красиве ім'я Анна або Ганна.
Новини.LIVE підготував оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах, листівках та відео для Анн (Ганн), які святкують сьогодні, 25 липня, свої іменини.
З Днем ангела Анни (Ганни) 2024 —
привітання у віршах українською мовою
З Днем Ангела Анну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!
***
Нехай під крилами своїми
Ганнусю ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
***
Анно, в цей чудовий, гарний день
Так хочеться багато побажати:
Добра, здоров’я, дорогих людей
Які любов'ю вміють зігрівати.
***
Анну, з днем Ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров'я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!
Хай Ангел тебе береже й захищає,
І долі щасливої в Бога благає.
Хай радість і усмішки в серці квітують,
А люди хороші — добро хай дарують.
***
Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Анюто, про свято не забудь.
Хай Ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові та удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для Анни в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Анно, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Анно, вітає!
***
Люба Анютко, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Твоє ім'я, Анюто, найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
Привітання з Днем ангела Анни 25 липня у красивій прозі
Дорога моя Анюто, щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай ангел завжди буде поруч з тобою та оберігає від усіх бід. Бажаю багато сонячних днів та щирих усмішок.
***
Вітаю з Днем ангела! Анютко, хочу побажати миру, радості, достатку і здоров'я, любові, гармонії та щастя. Нехай в житті завжди буде місце для доброї справи та справжнього дива!
***
Ганнусю, з Днем ангела тебе! Бажаю, щоб у серці твоєму завжди квітнули кохання та надія. Нехай кожен день приносить радість.
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Вітаю тебе Анна з Днем ангела! Бажаю успіхів, здоров'я та щирого кохання. Нехай твій янгол-охоронець буде завжди поруч і направляє на вірний шлях.
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Анна, прийми від нас вітання! Бажаємо тобі усіх земних благ. Щастя, наснаги, вірних друзів, добробуту, кар’єрного росту!
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Ганно, вітаю тебе з іменинами! Нехай все навколо приносить тільки радість, задоволення та інтерес! Посмішок, добра, щедрості, любові, тепла, достатку, фінансової незалежності та людського щастя!
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Анюто, вітаємо тебе! Нехай життя дарує більше щасливих і радісних моментів. Нехай збудуться твої найсміливіші бажання і заповітні мрії, а для цього бажаємо здоров'я, везіння і достатку!
День ангела Анни 2024 — оригінальні листівки
Відеопривітання з іменинами Анни 2024 року
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