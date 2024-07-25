З Днем ангела Анни (Ганни) 2024 — привітання у прозі, віршах, листівках 25 липня

Красива дівчина з крилами янгола. Фото: freepik.com

У цей четвер, 25 липня, православні віряни відзначають важливе релігійне свято Успіння святої Анни, матері Богородиці. У цю дату заведено вітати з Днем ангела усіх представниць прекрасної статі, які мають красиве ім'я Анна або Ганна.

Новини.LIVE підготував оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах, листівках та відео для Анн (Ганн), які святкують сьогодні, 25 липня, свої іменини.

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привітання у віршах українською мовою

З Днем Ангела Анну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

Нехай під крилами своїми

Ганнусю ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Анно, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров’я, дорогих людей

Які любов'ю вміють зігрівати.

***

Анну, з днем Ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров'я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Хай Ангел тебе береже й захищає,

І долі щасливої в Бога благає.

Хай радість і усмішки в серці квітують,

А люди хороші — добро хай дарують.

***

Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та Віра у душі живуть.

Сьогодні Ангел в небесах святкує

І ти, Анюто, про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, Надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Анні побажаю я тепла,

Любові та удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для Анни в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Анно, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Анно, вітає!

***

Люба Анютко, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Твоє ім'я, Анюто, найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

Привітання з Днем ангела Анни 25 липня у красивій прозі

Дорога моя Анюто, щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай ангел завжди буде поруч з тобою та оберігає від усіх бід. Бажаю багато сонячних днів та щирих усмішок.

***

Вітаю з Днем ангела! Анютко, хочу побажати миру, радості, достатку і здоров'я, любові, гармонії та щастя. Нехай в житті завжди буде місце для доброї справи та справжнього дива!

***

Ганнусю, з Днем ангела тебе! Бажаю, щоб у серці твоєму завжди квітнули кохання та надія. Нехай кожен день приносить радість.

***

Вітаю тебе Анна з Днем ​​ангела! Бажаю успіхів, здоров'я та щирого кохання. Нехай твій янгол-охоронець буде завжди поруч і направляє на вірний шлях.

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Анна, прийми від нас вітання! Бажаємо тобі усіх земних благ. Щастя, наснаги, вірних друзів, добробуту, кар’єрного росту!

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Ганно, вітаю тебе з іменинами! Нехай все навколо приносить тільки радість, задоволення та інтерес! Посмішок, добра, щедрості, любові, тепла, достатку, фінансової незалежності та людського щастя!

***

Анюто, вітаємо тебе! Нехай життя дарує більше щасливих і радісних моментів. Нехай збудуться твої найсміливіші бажання і заповітні мрії, а для цього бажаємо здоров'я, везіння і достатку!

День ангела Анни 2024 — оригінальні листівки

Привітання з іменинами Анни 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами Анни 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами Анни 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами Анни 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами Анни 2024 року

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