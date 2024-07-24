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Успіння святої Анни 2024 — традиції свята, що не можна робити, чудотворна молитва

24 липня 2024 23:24
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Успіння святої Анни 25 липня 2024 — традиції, молитва, що не можна робити у свято
Успіння святої Анни, матері Богородиці. Колаж: Новини.LIVE
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

За новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла ще у вересні 2023 року, у цей четвер, 25 липня, віряни відзначають велике свято — Успіння праведної Анни, матері Богородиці. Свята вважається покровителькою матерів та жінок. 

Новини.LIVE розповідає, які існують важливі традиції у свято, яку молитву прочитати до святої Анни та що церква забороняє робити у цю дату. 

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Що відомо про життя святої Анни 

За переказами, праведна Анна народилася у I столітті до нашої ери в родині священника. В юності вона вийшла заміж за Іоакима та переїхала разом з чоловіком в Назарет Галілейський. Подружжя не мало дітей. Проте, щодня вони молилися, щоб Господь подарував їм маленьке життя.

Одного разу, побачивши серед гілок лаврового дерева гніздо з маленькими пташенятами, Анна дала обітницю принести в дар Богу дитя, якщо воно у неї народиться. Увечері до жінки з'явився ангел Божий та сповістив, що народиться в неї скоро донька Марія і через неї всі племена світу благословляться. Все сталося, як розповів ангел. 

Анна стримала слово й у трирічному віці Марію привели до храму Господнього, де вона виховувалася аж до свого повноліття. Сама праведна Анна прожила всі ці роки поряд з храмом та померла у віці 79 років, переживши свого чоловіка на 2 роки.

Свято Успіння святої Анни відзначає день, коли вона мирно відійшла до Господа. Свято Успіння святої Анни є нагадуванням про важливість віри та терпіння в житті кожного християнина.

 

Що відомо про життя святої Анни
Праведна Анна із Дівою Марією на руках. Фото: google.com

Успіння праведної Анни 25 липня — традиції дня 

Успіння святої Анни — велике церковне свято, а тому у храмах 25 липня проводяться урочисті богослужіння. Віряни стараються обов'язково відвідати церкву у цю дату. Проте, ті, хто з якихось причин не може цього зробити, моляться святій вдома. 

Оскільки Анна вважається покровителькою матерів та жінок, у святої просять насамперед зцілення від безпліддя, легкої вагітності та пологів, здоров'я для дітей. Також Анна захищає знедолених та скривджених, допомагає у боротьбі з важкими недугами.

Християни мають можливість задуматися про власне життя, зміцнити свою віру і відновити духовні сили, звертаючись до святої з молитвами та проханнями.

Церква закликає у цей день займатися добрими справами, допомагати ближнім. Також у свято варто зібратися усією родиною, приділити час один одному, підтримати добрими словами та справами. Якщо давно не телефонували своїй мамі, зробіть це, подаруйте їй теплі слова та турботу. 

 

Успіння праведної Анни 25 липня — традиції дня
Вірянки у храмі на богослужінні. Фото: google.com

Що не можна робити у свято Успіння праведної Анни 25 липня 

Церква категорично забороняє цього дня: 

  • влаштовувати гучні та веселі гуляння, адже передусім це день пам'яті;
  • лаятися;
  • лихословити;
  • брехати;
  • ображати інших;
  • лінуватися — помірна праця принесе не лише користь, але й задоволення;
  • пліткувати;
  • обмовляти когось;
  • злитися.

Усі ці дії та емоції оскверняють наші душі й віддаляють від Господа та добра. 

 

Що не можна робити у свято Успіння праведної Анни 25 липня
Вірянка у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Молитва на Успіння праведної Анни, яка здатна творити чудеса

У свято варто прочитати цю молитву, яка подарує спокій та мир у душі:

 

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