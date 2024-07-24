Успіння святої Анни 25 липня 2024 — традиції, молитва, що не можна робити у свято

Успіння святої Анни, матері Богородиці. Колаж: Новини.LIVE

За новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла ще у вересні 2023 року, у цей четвер, 25 липня, віряни відзначають велике свято — Успіння праведної Анни, матері Богородиці. Свята вважається покровителькою матерів та жінок.

Новини.LIVE розповідає, які існують важливі традиції у свято, яку молитву прочитати до святої Анни та що церква забороняє робити у цю дату.

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Що відомо про життя святої Анни

За переказами, праведна Анна народилася у I столітті до нашої ери в родині священника. В юності вона вийшла заміж за Іоакима та переїхала разом з чоловіком в Назарет Галілейський. Подружжя не мало дітей. Проте, щодня вони молилися, щоб Господь подарував їм маленьке життя.

Одного разу, побачивши серед гілок лаврового дерева гніздо з маленькими пташенятами, Анна дала обітницю принести в дар Богу дитя, якщо воно у неї народиться. Увечері до жінки з'явився ангел Божий та сповістив, що народиться в неї скоро донька Марія і через неї всі племена світу благословляться. Все сталося, як розповів ангел.

Анна стримала слово й у трирічному віці Марію привели до храму Господнього, де вона виховувалася аж до свого повноліття. Сама праведна Анна прожила всі ці роки поряд з храмом та померла у віці 79 років, переживши свого чоловіка на 2 роки.

Свято Успіння святої Анни відзначає день, коли вона мирно відійшла до Господа. Свято Успіння святої Анни є нагадуванням про важливість віри та терпіння в житті кожного християнина.

Праведна Анна із Дівою Марією на руках. Фото: google.com

Успіння праведної Анни 25 липня — традиції дня

Успіння святої Анни — велике церковне свято, а тому у храмах 25 липня проводяться урочисті богослужіння. Віряни стараються обов'язково відвідати церкву у цю дату. Проте, ті, хто з якихось причин не може цього зробити, моляться святій вдома.

Оскільки Анна вважається покровителькою матерів та жінок, у святої просять насамперед зцілення від безпліддя, легкої вагітності та пологів, здоров'я для дітей. Також Анна захищає знедолених та скривджених, допомагає у боротьбі з важкими недугами.

Християни мають можливість задуматися про власне життя, зміцнити свою віру і відновити духовні сили, звертаючись до святої з молитвами та проханнями.

Церква закликає у цей день займатися добрими справами, допомагати ближнім. Також у свято варто зібратися усією родиною, приділити час один одному, підтримати добрими словами та справами. Якщо давно не телефонували своїй мамі, зробіть це, подаруйте їй теплі слова та турботу.

Вірянки у храмі на богослужінні. Фото: google.com

Що не можна робити у свято Успіння праведної Анни 25 липня

Церква категорично забороняє цього дня:

влаштовувати гучні та веселі гуляння, адже передусім це день пам'яті;

лаятися;

лихословити;

брехати;

ображати інших;

лінуватися — помірна праця принесе не лише користь, але й задоволення;

пліткувати;

обмовляти когось;

злитися.

Усі ці дії та емоції оскверняють наші душі й віддаляють від Господа та добра.

Вірянка у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Молитва на Успіння праведної Анни, яка здатна творити чудеса

У свято варто прочитати цю молитву, яка подарує спокій та мир у душі:

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