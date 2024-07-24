Успение святой Анны 25 июля 2024 — традиции, молитва, что нельзя делать в праздник

Успение святой Анны, матери Богородицы. Коллаж: Новини.LIVE

По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перешла еще в сентябре 2023 года, в этот четверг, 25 июля, верующие отмечают большой праздник — Успение праведной Анны, матери Богородицы. Святая считается покровительницей матерей и женщин.

Новини.LIVE рассказывает, какие существуют важные традиции в праздник, какую молитву прочесть к святой Анне и что церковь запрещает делать в эту дату.

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Что известно о жизни святой Анны

По преданию, праведная Анна родилась в I веке до нашей эры в семье священника. В юности она вышла замуж за Иоакима и переехала вместе с мужем в Назарет Галилейский. У супругов не было детей. Однако каждый день они молились, чтобы Господь подарил им маленькую жизнь.

Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева гнездо с маленькими птенцами, Анна дала обет принести в дар Богу ребенка, если он у нее родится. Вечером к женщине явился ангел Божий и возвестил, что родится у нее скоро дочь Мария и через нее все племена мира благословятся. Все произошло, как поведал ангел.

Анна сдержала слово и в трехлетнем возрасте Марию привели в храм Господень, где она воспитывалась до своего совершеннолетия. Сама праведная Анна прожила все эти годы рядом с храмом и умерла в возрасте 79 лет, пережив своего мужа на 2 года.

Праздник Успения святой Анны отмечает день, когда она мирно отошла к Господу. Праздник Успения святой Анны напоминает о важности веры и терпения в жизни каждого христианина.

Праведная Анна с Девой Марией на руках. Фото: google.com

Успение праведной Анны 25 июля — традиции дня

Успение святой Анны — большой церковный праздник, поэтому в храмах 25 июля проводятся торжественные богослужения. Верующие стараются обязательно посетить церковь в эту дату. Однако те, кто по каким-то причинам не может этого сделать, молятся святой дома.

Поскольку Анна считается покровительницей матерей и женщин, у святой просят, прежде всего, исцеления от бесплодия, легкой беременности и родов, здоровья для детей. Также Анна защищает отверженных и обиженных, помогает в борьбе с тяжелыми недугами.

Христиане могут задуматься о собственной жизни, укрепить свою веру и восстановить духовные силы, обращаясь к святой с молитвами и просьбами.

Церковь призывает в этот день заниматься добрыми делами, помогать ближним. Также в праздник следует собраться всей семьей, уделить время друг другу, поддержать добрыми словами и делами. Если давно не звонили своей маме, сделайте это, подарите ей теплые слова и заботу.

Верующие в храме на богослужении. Фото: google.com

Что нельзя делать в праздник Успения праведной Анны 25 июля

Церковь категорически запрещает в этот день:

устраивать громкие и веселые застолья, ведь это прежде всего день памяти;

ругаться;

злословить;

врать;

оскорблять других;

лениться — умеренный труд принесет не только пользу, но и удовольствие;

— умеренный труд принесет не только пользу, но и удовольствие; сплетничать;

оговаривать кого-то;

злиться.

Все эти действия и эмоции оскверняют наши души и отдаляют от Господа и добра.

Верующая в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Молитва на Успение праведной Анны, способная творить чудеса

В праздник следует прочитать эту молитву, которая подарит покой и мир в душе:

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