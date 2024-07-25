С Днем ангела Анны 2024 — поздравления в прозе, стихах, открытках 25 июля

День ангела Анны 2024 — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках с именинами
В этот четверг, 25 июля, православные верующие отмечают важный религиозный праздник Успения святой Анны, матери Богородицы. В эту дату принято поздравлять с Днем ангела всех представительниц прекрасного пола, имеющих красивое имя Анна.
Новини.LIVE подготовил оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах, открытках и видео для Анн, празднующих сегодня, 25 июля, свои именины.
С Днем ангела Анны 2024
поздравления в стихах на украинском языке
З Днем Ангела Анну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!
***
Нехай під крилами своїми
Ганнусю ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
***
Анно, в цей чудовий, гарний день
Так хочеться багато побажати:
Добра, здоров’я, дорогих людей
Які любов'ю вміють зігрівати.
***
Анну, з днем Ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров'я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!
Хай Ангел тебе береже й захищає,
І долі щасливої в Бога благає.
Хай радість і усмішки в серці квітують,
А люди хороші — добро хай дарують.
***
Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Анюто, про свято не забудь.
Хай Ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові та удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для Анни в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Анно, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Анно, вітає!
***
Люба Анютко, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Твоє ім'я, Анюто, найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
Поздравления с Днем ангела Анны 25 июля в красивой прозе
Дорогая моя Анюта, искренне поздравляю тебя с именинами! Пусть ангел всегда будет рядом с тобой и оберегает от всех бед. Желаю много солнечных дней и искренних улыбок.
***
Поздравляю с Днем ангела! Анютка, хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для хорошего дела и настоящего чуда!
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Анечка, с Днем ангела тебя! Желаю, чтобы в сердце твоем всегда цвели любовь и надежда. Пусть каждый день доставляет радость.
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Поздравляю тебя Анна с Днем ангела! Желаю успехов, здоровья и искренней любви. Пусть твой ангел-хранитель будет всегда рядом и направляет на верный путь.
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Анна, прими от нас поздравления! Желаем тебе всех земных благ. Счастья, воодушевления, верных друзей, благополучия, карьерного роста!
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Анна, поздравляю тебя с именинами! Пусть все вокруг доставляет только радость, удовольствие и интерес! Улыбок, добра, щедрости, любви, тепла, достатка, финансовой независимости и человеческого счастья!
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Анюта, поздравляем тебя! Пусть жизнь дарит больше счастливых и радостных моментов. Пусть сбудутся твои самые смелые желания и заветные мечты, а для этого желаем здоровья, везения и достатка!
День ангела Анны 2024 — оригинальные открытки
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