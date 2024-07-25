С Днем ангела Анны 2024 — поздравления в прозе, стихах, открытках 25 июля

Красивая девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

В этот четверг, 25 июля, православные верующие отмечают важный религиозный праздник Успения святой Анны, матери Богородицы. В эту дату принято поздравлять с Днем ангела всех представительниц прекрасного пола, имеющих красивое имя Анна.

Новини.LIVE подготовил оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах, открытках и видео для Анн, празднующих сегодня, 25 июля, свои именины.

Читайте также:

С Днем ангела Анны 2024

поздравления в стихах на украинском языке

З Днем Ангела Анну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

Нехай під крилами своїми

Ганнусю ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Анно, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров’я, дорогих людей

Які любов'ю вміють зігрівати.

***

Анну, з днем Ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров'я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Хай Ангел тебе береже й захищає,

І долі щасливої в Бога благає.

Хай радість і усмішки в серці квітують,

А люди хороші — добро хай дарують.

***

Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та Віра у душі живуть.

Сьогодні Ангел в небесах святкує

І ти, Анюто, про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, Надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Анні побажаю я тепла,

Любові та удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для Анни в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Анно, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Анно, вітає!

***

Люба Анютко, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Твоє ім'я, Анюто, найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

Поздравления с Днем ангела Анны 25 июля в красивой прозе

Дорогая моя Анюта, искренне поздравляю тебя с именинами! Пусть ангел всегда будет рядом с тобой и оберегает от всех бед. Желаю много солнечных дней и искренних улыбок.

***

Поздравляю с Днем ангела! Анютка, хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для хорошего дела и настоящего чуда!

***

Анечка, с Днем ангела тебя! Желаю, чтобы в сердце твоем всегда цвели любовь и надежда. Пусть каждый день доставляет радость.

***

Поздравляю тебя Анна с Днем ангела! Желаю успехов, здоровья и искренней любви. Пусть твой ангел-хранитель будет всегда рядом и направляет на верный путь.

***

Анна, прими от нас поздравления! Желаем тебе всех земных благ. Счастья, воодушевления, верных друзей, благополучия, карьерного роста!

***

Анна, поздравляю тебя с именинами! Пусть все вокруг доставляет только радость, удовольствие и интерес! Улыбок, добра, щедрости, любви, тепла, достатка, финансовой независимости и человеческого счастья!

***

Анюта, поздравляем тебя! Пусть жизнь дарит больше счастливых и радостных моментов. Пусть сбудутся твои самые смелые желания и заветные мечты, а для этого желаем здоровья, везения и достатка!

День ангела Анны 2024 — оригинальные открытки

Поздравление с именинами Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами Анны 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с именинами Анны 2024 года

Также предлагаем ознакомиться с подробным православным календарем праздников и памятных дат на август 2024 года.