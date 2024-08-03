Іменини у серпні 2024 — кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину

Красива дівчина з крилами янгола. Фото: freepik.com

Особливе для кожного християнина свято — День ангела або іменини. Цю дату заведено вважати другим днем народження, адже це День народження душі. А батьки вибирають імена новонародженим з календаря святців, щоб маля набуло небесного благословення та янгола-охоронця.

Новини.LIVE розповідає, кого слід привітати в останній місяць літа з іменинами та яке ім'я обрати для дитини за церковним серпневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

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У кого День ангела 1 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Дмитро, Леонтій, Тимофій, Федір.

Жіночі імена: Софія.

У кого День ангела 2 серпня

Чоловічі імена: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

У кого День ангела 3 серпня

Чоловічі імена: Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.

У кого День ангела 4 серпня

Чоловічі імена: Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен.

Жіночі імена: Дарина, Ірина.

У кого День ангела 5 серпня

Чоловічі імена: Юхим, Іван.

Жіночі імена: Марія, Дарина, Христина.

У кого День ангела 6 серпня

Чоловічі імена: Лев, Спас.

У кого День ангела 7 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.

У кого День ангела 8 серпня

Чоловічі імена: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.

У кого День ангела 9 серпня

Чоловічі імена: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків.

Жіночі імена: Ірина, Маргарита, Марія.

У кого День ангела 10 серпня

Чоловічі імена: Афанасій, В'ячеслав, Роман.

У кого День ангела 11 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 12 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

У кого День ангела 13 серпня

Чоловічі імена: Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків.

Жіночі імена: Євдокія, Оксана.

У кого День ангела 14 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Семен, Федір.

Жіночі імена: Єва, Євдокія.

Дівчина з крилами та ліхтарем. Фото: nastol.com.ua

У кого День ангела 15 серпня

Чоловічі імена: Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 16 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Іван, Степан, Яків.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 17 серпня

Чоловічі імена: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло.

Жіночі імена: Уляна.

У кого День ангела 18 серпня

Чоловічі імена: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло.

Жіночі імена: Уляна.

У кого День ангела 19 серпня

Чоловічі імена: Андрій, Микола, Тимофій.

У кого День ангела 20 серпня

Чоловічі імена: Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.

У кого День ангела 21 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Павло.

Жіночі імена: Марфа.

У кого День ангела 22 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Федір.

Жіночі імена: Аріадна.

У кого День ангела 23 серпня

Чоловічі імена: Єфрем, Іван, Микола, Павло.

У кого День ангела 24 серпня

Чоловічі імена: Арсеній, Георгій, Петро.

Дівчинка у костюмі янгола. Фото: depositphotos.com

У кого День ангела 25 серпня

Чоловічі імена: Володимир, Іван, Мойсей.

У кого День ангела 26 серпня

Чоловічі імена: Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан.

Жіночі імена: Наталія, Марія.

У кого День ангела 27 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан.

Жіночі імена: Анфіса.

У кого День ангела 28 серпня

Чоловічі імена: Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 29 серпня

Чоловічі імена: Іван.

У кого День ангела 30 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Петро, Федір, Яків.

Жіночі імена: Єлизавета.

У кого День ангела 31 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло.

Також ми підготували детальний православний календар, який допоможе дізнатися, коли та які церковні свята відзначатимемо у серпні 2024 року.