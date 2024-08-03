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День ангела у серпні 2024 — кого вітати з іменинами та як назвати дитину

3 серпня 2024 06:34
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Іменини у серпні 2024 — кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину
Красива дівчина з крилами янгола. Фото: freepik.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Особливе для кожного християнина свято — День ангела або іменини. Цю дату заведено вважати другим днем народження, адже це День народження душі. А батьки вибирають імена новонародженим з календаря святців, щоб маля набуло небесного благословення та янгола-охоронця. 

Новини.LIVE розповідає, кого слід привітати в останній місяць літа з іменинами та яке ім'я обрати для дитини за церковним серпневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

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У кого День ангела 1 серпня 

Чоловічі імена: Олександр, Дмитро, Леонтій, Тимофій, Федір.

Жіночі імена: Софія.

У кого День ангела 2 серпня 

Чоловічі імена: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

У кого День ангела 3 серпня 

Чоловічі імена: Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.

У кого День ангела 4 серпня 

Чоловічі імена: Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен.

Жіночі імена: Дарина, Ірина.

У кого День ангела 5 серпня 

Чоловічі імена: Юхим, Іван. 

Жіночі імена: Марія, Дарина, Христина.

У кого День ангела 6 серпня 

Чоловічі імена: Лев, Спас.

У кого День ангела 7 серпня 

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.

У кого День ангела 8 серпня 

Чоловічі імена: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.

У кого День ангела 9 серпня 

Чоловічі імена: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків.

Жіночі імена: Ірина, Маргарита, Марія.

У кого День ангела 10 серпня 

Чоловічі імена: Афанасій, В'ячеслав, Роман.

У кого День ангела 11 серпня 

Чоловічі імена: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір. 

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 12 серпня 

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

У кого День ангела 13 серпня 

Чоловічі імена: Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків.

Жіночі імена: Євдокія, Оксана.

У кого День ангела 14 серпня 

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Семен, Федір.

Жіночі імена: Єва, Євдокія.

 

У кого іменини у серпні 2024 року
Дівчина з крилами та ліхтарем. Фото: nastol.com.ua

У кого День ангела 15 серпня 

Чоловічі імена: Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір. 

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 16 серпня 

Чоловічі імена: Олександр, Іван, Степан, Яків. 

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 17 серпня 

Чоловічі імена: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло. 

Жіночі імена: Уляна.

У кого День ангела 18 серпня 

Чоловічі імена: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло. 

Жіночі імена: Уляна.

У кого День ангела 19 серпня 

Чоловічі імена: Андрій, Микола, Тимофій.

У кого День ангела 20 серпня 

Чоловічі імена: Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.

У кого День ангела 21 серпня 

Чоловічі імена: Олександр, Павло. 

Жіночі імена: Марфа.

У кого День ангела 22 серпня 

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Федір.

Жіночі імена: Аріадна.

У кого День ангела 23 серпня 

Чоловічі імена: Єфрем, Іван, Микола, Павло.

У кого День ангела 24 серпня 

Чоловічі імена: Арсеній, Георгій, Петро.

 

День ангела: як назвати дитину в серпні
Дівчинка у костюмі янгола. Фото: depositphotos.com

У кого День ангела 25 серпня 

Чоловічі імена: Володимир, Іван, Мойсей.

У кого День ангела 26 серпня 

Чоловічі імена: Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан. 

Жіночі імена: Наталія, Марія.

У кого День ангела 27 серпня 

Чоловічі імена: Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан. 

Жіночі імена: Анфіса.

У кого День ангела 28 серпня 

Чоловічі імена: Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір. 

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 29 серпня 

Чоловічі імена: Іван.

У кого День ангела 30 серпня 

Чоловічі імена: Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Петро, Федір, Яків. 

Жіночі імена: Єлизавета.

У кого День ангела 31 серпня 

Чоловічі імена:  Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло.

Також ми підготували детальний православний календар, який допоможе дізнатися, коли та які церковні свята відзначатимемо у серпні 2024 року. 

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06:25 На Рівненщині військком, який побив підлеглого, вийшов на волю під заставу

06:10 Відомо, яка буде пенсія із нинішньою зарплатою у 15 тис. та 30 тис. грн

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06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

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