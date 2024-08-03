Іменини у серпні 2024 — кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину

День ангела у серпні 2024 — кого вітати з іменинами та як назвати дитину
Особливе для кожного християнина свято — День ангела або іменини. Цю дату заведено вважати другим днем народження, адже це День народження душі. А батьки вибирають імена новонародженим з календаря святців, щоб маля набуло небесного благословення та янгола-охоронця.
Новини.LIVE розповідає, кого слід привітати в останній місяць літа з іменинами та яке ім'я обрати для дитини за церковним серпневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.
Хто святкує іменини у серпні 2024 року — детальний календар на місяць
У кого День ангела 1 серпня
Чоловічі імена: Олександр, Дмитро, Леонтій, Тимофій, Федір.
Жіночі імена: Софія.
У кого День ангела 2 серпня
Чоловічі імена: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.
У кого День ангела 3 серпня
Чоловічі імена: Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.
У кого День ангела 4 серпня
Чоловічі імена: Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен.
Жіночі імена: Дарина, Ірина.
У кого День ангела 5 серпня
Чоловічі імена: Юхим, Іван.
Жіночі імена: Марія, Дарина, Христина.
У кого День ангела 6 серпня
Чоловічі імена: Лев, Спас.
У кого День ангела 7 серпня
Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.
У кого День ангела 8 серпня
Чоловічі імена: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.
У кого День ангела 9 серпня
Чоловічі імена: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків.
Жіночі імена: Ірина, Маргарита, Марія.
У кого День ангела 10 серпня
Чоловічі імена: Афанасій, В'ячеслав, Роман.
У кого День ангела 11 серпня
Чоловічі імена: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір.
Жіночі імена: Марія.
У кого День ангела 12 серпня
Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.
У кого День ангела 13 серпня
Чоловічі імена: Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків.
Жіночі імена: Євдокія, Оксана.
У кого День ангела 14 серпня
Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Семен, Федір.
Жіночі імена: Єва, Євдокія.
У кого День ангела 15 серпня
Чоловічі імена: Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір.
Жіночі імена: Марія.
У кого День ангела 16 серпня
Чоловічі імена: Олександр, Іван, Степан, Яків.
Жіночі імена: Ганна.
У кого День ангела 17 серпня
Чоловічі імена: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло.
Жіночі імена: Уляна.
У кого День ангела 18 серпня
Чоловічі імена: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло.
Жіночі імена: Уляна.
У кого День ангела 19 серпня
Чоловічі імена: Андрій, Микола, Тимофій.
У кого День ангела 20 серпня
Чоловічі імена: Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.
У кого День ангела 21 серпня
Чоловічі імена: Олександр, Павло.
Жіночі імена: Марфа.
У кого День ангела 22 серпня
Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Федір.
Жіночі імена: Аріадна.
У кого День ангела 23 серпня
Чоловічі імена: Єфрем, Іван, Микола, Павло.
У кого День ангела 24 серпня
Чоловічі імена: Арсеній, Георгій, Петро.
У кого День ангела 25 серпня
Чоловічі імена: Володимир, Іван, Мойсей.
У кого День ангела 26 серпня
Чоловічі імена: Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан.
Жіночі імена: Наталія, Марія.
У кого День ангела 27 серпня
Чоловічі імена: Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан.
Жіночі імена: Анфіса.
У кого День ангела 28 серпня
Чоловічі імена: Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір.
Жіночі імена: Ганна.
У кого День ангела 29 серпня
Чоловічі імена: Іван.
У кого День ангела 30 серпня
Чоловічі імена: Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Петро, Федір, Яків.
Жіночі імена: Єлизавета.
У кого День ангела 31 серпня
Чоловічі імена: Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло.
Також ми підготували детальний православний календар, який допоможе дізнатися, коли та які церковні свята відзначатимемо у серпні 2024 року.
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