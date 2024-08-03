Именины в августе 2024 — кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенка

Красивая девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Особый для каждого христианина праздник — День ангела или именины. Эту дату принято считать вторым днем рождения, ведь это День рождения души. А родители выбирают имена новорожденным из календаря святцев, чтобы малыш приобрел небесное благословение и ангела-хранителя.

Новини.LIVE рассказывает, кого следует поздравить в последний месяц лета с именинами и какое имя выбрать для ребенка по церковному августовскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

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У кого День ангела 1 августа

Мужские имена: Александр, Дмитрий, Леонтий, Тимофей, Федор.

Женские имена: София.

У кого День ангела 2 августа

Мужские имена: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

У кого День ангела 3 августа

Мужские имена: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

У кого День ангела 4 августа

Мужские имена: Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Семен.

Женские имена: Дарья, Ирина.

У кого День ангела 5 августа

Мужские имена: Ефим, Иван.

Женские имена: Мария, Дарья, Кристина.

У кого День ангела 6 августа

Мужские имена: Лев, Спас.

У кого День ангела 7 августа

Мужские имена: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр.

У кого День ангела 8 августа

Мужские имена: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.

У кого День ангела 9 августа

Мужские имена: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Яков.

Женские имена: Ирина, Маргарита, Мария.

У кого День ангела 10 августа

Мужские имена: Афанасий, Вячеслав, Роман.

У кого День ангела 11 августа

Мужские имена: Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Федор.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 12 августа

Мужские имена: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

У кого День ангела 13 августа

Мужские имена: Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Тихон, Яков.

Женские имена: Евдокия, Оксана.

У кого День ангела 14 августа

Мужские имена: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Семен, Федор.

Женские имена: Ева, Евдокия.

Девушка с крыльями и фонарем. Фото: nastol.com.ua

У кого День ангела 15 августа

Мужские имена: Максим, Александр, Матвей, Василий, Федор.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 16 августа

Мужские имена: Александр, Иван, Степан, Яков.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 17 августа

Мужские имена: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел.

Женские имена: Ульяна.

У кого День ангела 18 августа

Мужские имена: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил.

Женские имена: Ульяна.

У кого День ангела 19 августа

Мужские имена: Андрей, Николай, Тимофей.

У кого День ангела 20 августа

Мужские имена: Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор.

У кого День ангела 21 августа

Мужские имена: Александр, Павел.

Женские имена: Марфа.

У кого День ангела 22 августа

Мужские имена: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гаврил, Иван, Макар, Михаил, Федор.

Женские имена: Ариадна.

У кого День ангела 23 августа

Мужские имена: Ефрем, Иван, Николай, Павел.

У кого День ангела 24 августа

Мужские имена: Арсений, Георгий, Пётр.

Девочка в костюме ангела. Фото: depositphotos.com

У кого День ангела 25 августа

Мужские имена: Владимир, Иоанн, Моисей.

У кого День ангела 26 августа

Мужские имена: Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Адриан.

Женские имена: Наталья, Мария.

У кого День ангела 27 августа

Мужские имена: Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

Женские имена: Анфиса.

У кого День ангела 28 августа

Мужские имена: Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 29 августа

Мужские имена: Иван.

У кого День ангела 30 августа

Мужские имена: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Петр, Федор, Яков.

Женские имена: Елизавета.

У кого День ангела 31 августа

Мужские имена: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил.

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