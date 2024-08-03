Именины в августе 2024 — кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенка

День ангела в августе 2024 — кого поздравить с именинами и как назвать ребенка
Особый для каждого христианина праздник — День ангела или именины. Эту дату принято считать вторым днем рождения, ведь это День рождения души. А родители выбирают имена новорожденным из календаря святцев, чтобы малыш приобрел небесное благословение и ангела-хранителя.
Новини.LIVE рассказывает, кого следует поздравить в последний месяц лета с именинами и какое имя выбрать для ребенка по церковному августовскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.
Кто празднует именины в августе 2024 года — подробный календарь на месяц
У кого День ангела 1 августа
Мужские имена: Александр, Дмитрий, Леонтий, Тимофей, Федор.
Женские имена: София.
У кого День ангела 2 августа
Мужские имена: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.
У кого День ангела 3 августа
Мужские имена: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.
У кого День ангела 4 августа
Мужские имена: Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Семен.
Женские имена: Дарья, Ирина.
У кого День ангела 5 августа
Мужские имена: Ефим, Иван.
Женские имена: Мария, Дарья, Кристина.
У кого День ангела 6 августа
Мужские имена: Лев, Спас.
У кого День ангела 7 августа
Мужские имена: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр.
У кого День ангела 8 августа
Мужские имена: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.
У кого День ангела 9 августа
Мужские имена: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Яков.
Женские имена: Ирина, Маргарита, Мария.
У кого День ангела 10 августа
Мужские имена: Афанасий, Вячеслав, Роман.
У кого День ангела 11 августа
Мужские имена: Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Федор.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 12 августа
Мужские имена: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.
У кого День ангела 13 августа
Мужские имена: Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Тихон, Яков.
Женские имена: Евдокия, Оксана.
У кого День ангела 14 августа
Мужские имена: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Семен, Федор.
Женские имена: Ева, Евдокия.
У кого День ангела 15 августа
Мужские имена: Максим, Александр, Матвей, Василий, Федор.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 16 августа
Мужские имена: Александр, Иван, Степан, Яков.
Женские имена: Анна.
У кого День ангела 17 августа
Мужские имена: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел.
Женские имена: Ульяна.
У кого День ангела 18 августа
Мужские имена: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил.
Женские имена: Ульяна.
У кого День ангела 19 августа
Мужские имена: Андрей, Николай, Тимофей.
У кого День ангела 20 августа
Мужские имена: Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор.
У кого День ангела 21 августа
Мужские имена: Александр, Павел.
Женские имена: Марфа.
У кого День ангела 22 августа
Мужские имена: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гаврил, Иван, Макар, Михаил, Федор.
Женские имена: Ариадна.
У кого День ангела 23 августа
Мужские имена: Ефрем, Иван, Николай, Павел.
У кого День ангела 24 августа
Мужские имена: Арсений, Георгий, Пётр.
У кого День ангела 25 августа
Мужские имена: Владимир, Иоанн, Моисей.
У кого День ангела 26 августа
Мужские имена: Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Адриан.
Женские имена: Наталья, Мария.
У кого День ангела 27 августа
Мужские имена: Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.
Женские имена: Анфиса.
У кого День ангела 28 августа
Мужские имена: Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор.
Женские имена: Анна.
У кого День ангела 29 августа
Мужские имена: Иван.
У кого День ангела 30 августа
Мужские имена: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Петр, Федор, Яков.
Женские имена: Елизавета.
У кого День ангела 31 августа
Мужские имена: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил.
Также мы подготовили детальный православный календарь, который поможет узнать, когда и какие церковные праздники отметим в августе 2024 года.
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