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День ангела у вересні 2024 — кого вітати з іменинами та як назвати дитину

24 серпня 2024 17:24
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Іменини у вересні 2024 — кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину
Красива дівчина з крилами янгола. Фото: freepik.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

День ангела — особливе свято для кожного християнина. Цю дату заведено вважати другим днем народження, адже це День народження душі. 

Новини.LIVE розповідає, кого слід привітати у перший місяць осені з іменинами та яке ім'я обрати для дитини за церковним вересневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

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У кого День ангела 1 вересня 

Чоловічі імена: Семен. 

Жіночі імена: Марфа, Наталія, Тетяна.

У кого День ангела 2 вересня 

Чоловічі імена: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демід, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан, Феодор, Федосій, Феодот, Юліан.

Жіночі імена: Ксенія, Серафима.

У кого День ангела 3 вересня 

Чоловічі імена: Андрій, Василь, Володимир, Дорофей,  Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Феофан, Харитон, Юхим.

Жіночі імена: Василиса.

У кого День ангела 4 вересня 

Чоловічі імена: Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан, Яким.

Жіночі імена: Олена.

У кого День ангела 5 вересня 

Чоловічі імена: Авдей, Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Феодор, Юхим.

Жіночі імена: Єлизавета, Іраїда, Раїса.

У кого День ангела 6 вересня 

Чоловічі імена: Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.

Жіночі імена: Фекла.

У кого День ангела 7 вересня 

Чоловічі імена: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Пахомій, Петро, Сава, Стефан.

У кого День ангела 8 вересня 

Чоловічі імена: Іван, Георгій.

У кого День ангела 9 вересня 

Чоловічі імена: Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон, Яким.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 10 вересня 

Чоловічі імена: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Кас'ян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен.

Жіночі імена: Тетяна.

У кого День ангела 11 вересня 

Чоловічі імена: Віктор, Герман, Дмитро, Ія, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.

У кого День ангела 12 вересня 

Чоловічі імена: Данило, Іван, Никодим, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Феодор, Юліан.

У кого День ангела 13 вересня 

Чоловічі імена: Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Олександр, Петро, Стефан, Юліан.

У кого День ангела 14 вересня 

Чоловічі імена: Іван, Микола.

 

День ангела Анни 2024 — щирі привітання у прозі, віршах та листівках з іменинами
Красива дівчина з крилами янгола. Фото: freepik.com

У кого День ангела 15 вересня 

Чоловічі імена: Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків.

Жіночі імена: Євдокія, Людмила, Марія.

У кого День ангела 16 вересня 

Чоловічі імена: Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Олексій, Сергій.

Жіночі імена: Людмила.

У кого День ангела 17 вересня 

Чоловічі імена: Іван, Ілля, Никодим, Павло, Серафим, Феодосій.

Жіночі імена: Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра, Софія.

У кого День ангела 18 вересня 

Чоловічі імена: Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ян.

Жіночі імена: Аріадна, Аріна, Євфросинія, Ірина, Софія.

У кого День ангела 19 вересня 

Чоловічі імена: Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Олексій, Теодор, Трохим, Федір.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 20 вересня 

Чоловічі імена: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Теодор, Федір, Ян.

Жіночі імена: Тетяна.

У кого День ангела 21 вересня 

Чоловічі імена: Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор Олександр, Петро, Ян.

У кого День ангела 22 вересня 

Чоловічі імена: Веніамін, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Олександр, Петро.

Жіночі імена: Параска.

У кого День ангела 23 вересня 

Чоловічі імена: Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян.

Жіночі імена: Іраїда, Раїса.

У кого День ангела 24 вересня 

Чоловічі імена: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.

Жіночі імена: Фекла.

У кого День ангела 25 вересня 

Чоловічі імена: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Прохір, Роман, Сергій.

Жіночі імена: Єфросинія.

У кого День ангела 26 вересня 

Чоловічі імена: Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас, Тихін, Ян.

У кого День ангела 27 вересня 

Чоловічі імена: Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

Жіночі імена: Акиліна, Февронія.

У кого День ангела 28 вересня 

Чоловічі імена: Валентин, В'ячеслав, Георгій, Єгор, Єремія, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.

У кого День ангела 29 вересня 

Чоловічі імена: Іван, Ян.

У кого День ангела 30 вересня 

Чоловічі імена: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Серафим.

Жіночі імена: Олександра, Аполлінарія.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця. 

свята церква іменини вересень календар День ангела

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