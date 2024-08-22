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Церковний календар на вересень 2024 — коли Різдво Богородиці та Воздвиження

22 серпня 2024 10:05
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Церковний календар на вересень 2024 — що та коли святкуватимемо за новим стилем
Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У вересні на українських вірян чекає кілька великих свят у православному церковному календарі. Серед них — Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього, День пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова. 

Новини.LIVE ділиться актуальним церковним календарем Православної церкви України на вересень 2024 року, який допоможе не пропустити найголовніші релігійні свята, події та пам'ятні дати місяця. 

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Які церковні свята будуть у вересні 2024 року — календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

  • 1 вересня — початок індикту — церковне новоліття або початок нового Церковного року, преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи, Собор Вінницьких святих.
  • 2 вересня — преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.
  • 3 вересня — мучениці Василиси Нікомідійської, священномученика Анфима, єпископа Нікомідійського, та інших із ним, Пісідійської ікони Божої Матері.
  • 4 вересня — священномученика Вавила, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків, обрітення мощей святителя Іосафа, єпископа Білгородського, ікони Божої Матері "Неопалима Купина".
  • 5 вересня — преподобномученика Афанасія Берестейського, убієння благовірного князя Гліба (у хрещенні Давида).
  • 6 вересня — спогад чуда Архістратига Михаїла в Хонах (Колосах).
  • 7 вересняпередсвято Різдва Пресвятої Богородиці, преподобномученика Макарія Канівського, архімандрита Овруцького, Переяславського, ікони Божої Матері "Вінницька" ("Вінницько-Рожецька").
  • 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці, ікони Софії — премудрості Божої (Київської), Почаївської ікони Божої Матері.

 

Коли Різдво Пресвятої Богородиці 2024 року
Ікона іздва Пресвятої Богородиці. Фото: pravoslavna.volyn.ua
  • 9 вересня — праведних Богоотців Іоакима та Анни, обрітення і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського.
  • 10 вересня — мучениць Мінодори, Мітродори та Німфодори, преподобного Павла Слухняного, Печерського.
  • 11 вересня — преподобної Феодори Олександрійської Молодшої.
  • 12 вересня — священномученика Автонома Італійського, єпископа.
  • 13 вересняпередсвяткування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, пам'ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, священномученика Корнилія Сотника, єпископа.
  • 14 вересняВоздвиження Хреста Господнього, преставлення святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, Ліснинської ікони Божої Матері.

 

Коли Воздвиження Хреста Господнього 2024 року
Святкування Воздвиження Хреста Господнього. Фото: mukachevo.net
  • 15 вересня — великомученика Микити Готфського.
  • 16 вересня — великомучениці Євфимії Всехвальної.
  • 17 вереснямучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

 

Коли День пам'яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 2024 року
Ікона мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Фото: google.com
  • 18 вересня — преподобного Євменія, єпископа Гортинського, Молченської ікони Божої Матері.
  • 19 вересня — мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського.
  • 20 вересня — мучеників і сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців, преподобного і благовірного князя Олега Брянського.
  • 21 вересня — апостола від 70-ти Кодрата, обрітення мощей святителя Димитрія, Туптала.
  • 22 вересня — пророка Іони.
  • 23 вереснязачаття чесного, славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.
  • 24 вересня — преподобного Феодосія Манявського, первомучениці рівноапостольної Фекли.
  • 25 вересня — преподобної Євфросинії Олександрійської, преподобної Євфросинії Суздальської, в миру Феодулії.
  • 26 вересняапостола і євангеліста Івана Богослова.

 

Коли День пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова 2024 року
Ікона Івана Богослова. Фото: google.com
  • 27 вересня — мученика Каллістрата і дружини його.
  • 28 вересня — преподобного Харитона Сповідника, Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах.
  • 29 вересня — преподобного Кіріака пустельника.
  • 30 вересня — святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, професійних та міжнародних свят на вересень 2024 року. 

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10:59 Трамп провів перший мітинг після замаху — закрився за куленепробивним склом

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Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

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