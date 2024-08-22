Церковный календарь на сентябрь 2024 — что и когда будем праздновать по новому стилю

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

В сентябре украинских верующих ждет несколько больших праздников в православном церковном календаре. Среди них — Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Новини.LIVE делится актуальным церковным календарем Православной церкви Украины на сентябрь 2024, который поможет не пропустить самые главные религиозные праздники, события и памятные даты месяца.

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Какие церковные праздники будут в сентябре 2024 года — календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднований:

1 сентября — начало индикта — церковное новолетие или начало нового Церковного года , преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых.

— начало индикта — , преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых. 2 сентября — преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских .

— . 3 сентября — мученицы Василисы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.

— мученицы Василисы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери. 4 сентября — священномученика Вавила, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, обретения мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

— священномученика Вавила, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, обретения мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". 5 сентября — преподобномученика Афанасия Берестейского, убиение благоверного князя Глеба (в крещении Давида).

— преподобномученика Афанасия Берестейского, убиение благоверного князя Глеба (в крещении Давида). 6 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах).

— воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах). 7 сентября — предпраздник Рождества Пресвятой Богородицы , преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овруцкого, Переяславского, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").

— , преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овруцкого, Переяславского, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая"). 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии — премудрости Божьей (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери.

Икона из Пресвятой Богородицы. Фото: pravoslavna.volyn.ua

9 сентября — праведных Богоотцов Иоакима и Анны, обретения и перенесения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

— праведных Богоотцов Иоакима и Анны, обретения и перенесения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. 10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Слухняного, Печерского.

— мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Слухняного, Печерского. 11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

— преподобной Феодоры Александрийской Младшей. 12 сентября — священномученика Автонома Итальянского, епископа.

— священномученика Автонома Итальянского, епископа. 13 сентября — предпразднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня , память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, священномученика Корнилия Сотника, епископа.

— , память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, священномученика Корнилия Сотника, епископа. 14 сентября — Воздвижение Креста Господня, преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Лиснинской иконы Божией Матери.

Празднование Воздвижения Креста Господня. Фото: mukachevo.net

15 сентября — великомученика Никиты Готфского.

— великомученика Никиты Готфского. 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.

— великомученицы Евфимии Всехвальной. 17 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Икона мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Фото: google.com

18 сентября — преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери.

— преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери. 19 сентября — мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.

— мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского. 20 сентября — мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

— мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского. 21 сентября — апостола от 70 Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала.

— апостола от 70 Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала. 22 сентября — пророка Ионы.

— пророка Ионы. 23 сентября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна .

— . 24 сентября — преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Фекли.

— преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Фекли. 25 сентября — преподобной Евфросинии Александрийской, преподобной Евфросинии Суздальской, в мире Феодулии.

— преподобной Евфросинии Александрийской, преподобной Евфросинии Суздальской, в мире Феодулии. 26 сентября — апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Икона Ивана Богослова. Фото: google.com

27 сентября — мученика Каллистрата и жены его.

— мученика Каллистрата и жены его. 28 сентября — преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Ближних пещерах.

— преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Ближних пещерах. 29 сентября — преподобного Кириака отшельника.

— преподобного Кириака отшельника. 30 сентября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

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