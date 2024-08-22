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Церковный календарь на сентябрь 2024 — когда Рождество Богородицы и Воздвижение

22 августа 2024 10:05
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Церковный календарь на сентябрь 2024 — что и когда будем праздновать по новому стилю
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В сентябре украинских верующих ждет несколько больших праздников в православном церковном календаре. Среди них — Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Новини.LIVE делится актуальным церковным календарем Православной церкви Украины на сентябрь 2024, который поможет не пропустить самые главные религиозные праздники, события и памятные даты месяца.

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Какие церковные праздники будут в сентябре 2024 года — календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднований:

  • 1 сентября — начало индикта — церковное новолетие или начало нового Церковного года, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых.
  • 2 сентябряпреподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
  • 3 сентября — мученицы Василисы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.
  • 4 сентября — священномученика Вавила, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, обретения мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
  • 5 сентября — преподобномученика Афанасия Берестейского, убиение благоверного князя Глеба (в крещении Давида).
  • 6 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах).
  • 7 сентябряпредпраздник Рождества Пресвятой Богородицы, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овруцкого, Переяславского, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").
  • 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии — премудрости Божьей (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери.

 

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2024 года
Икона из Пресвятой Богородицы. Фото: pravoslavna.volyn.ua
  • 9 сентября — праведных Богоотцов Иоакима и Анны, обретения и перенесения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
  • 10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Слухняного, Печерского.
  • 11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
  • 12 сентября — священномученика Автонома Итальянского, епископа.
  • 13 сентябряпредпразднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, священномученика Корнилия Сотника, епископа.
  • 14 сентябряВоздвижение Креста Господня, преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Лиснинской иконы Божией Матери.

 

Когда Воздвижение Креста Господня 2024 года
Празднование Воздвижения Креста Господня. Фото: mukachevo.net
  • 15 сентября — великомученика Никиты Готфского.
  • 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.
  • 17 сентябрямучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

 

Когда День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в 2024 году
Икона мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Фото: google.com
  • 18 сентября — преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери.
  • 19 сентября — мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.
  • 20 сентября — мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.
  • 21 сентября — апостола от 70 Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала.
  • 22 сентября — пророка Ионы.
  • 23 сентябрязачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • 24 сентября — преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Фекли.
  • 25 сентября — преподобной Евфросинии Александрийской, преподобной Евфросинии Суздальской, в мире Феодулии.
  • 26 сентябряапостола и евангелиста Иоанна Богослова.

 

Когда День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 2024 года
Икона Ивана Богослова. Фото: google.com
  • 27 сентября — мученика Каллистрата и жены его.
  • 28 сентября — преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Ближних пещерах.
  • 29 сентября — преподобного Кириака отшельника.
  • 30 сентября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных и международных праздников на сентябрь 2024 года.

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