Именины в сентябре 2024 — кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенка

Красивая девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

День ангела — особый праздник для каждого христианина. Эту дату принято считать вторым днем рождения, ведь это День рождения души.

Новини.LIVE рассказывает, кого следует поздравить в первый месяц осени с именинами и какое имя выбрать для ребенка по церковному сентябрьскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

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У кого День ангела 1 сентября

Мужские имена: Семен.

Женские имена: Марфа, Наталья, Татьяна.

У кого День ангела 2 сентября

Мужские имена: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Стефан, Феодор, Федосий, Феодот, Юлиан.

Женские имена: Ксения, Серафима.

У кого День ангела 3 сентября

Мужские имена: Андрей, Василий, Владимир, Дорофей, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Феофан, Харитон, Ефим.

Женские имена: Василиса.

У кого День ангела 4 сентября

Мужские имена: Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан, Яким.

Женские имена: Елена.

У кого День ангела 5 сентября

Мужские имена: Авдей, Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Феодор, Ефим.

Женские имена: Елизавета, Ираида, Раиса.

У кого День ангела 6 сентября

Мужские имена: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил.

Женские имена: Фекла.

У кого День ангела 7 сентября

Мужские имена: Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.

У кого День ангела 8 сентября

Мужские имена: Иван, Георгий.

У кого День ангела 9 сентября

Мужские имена: Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Афанасий, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон, Яким.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 10 сентября

Мужские имена: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен.

Женские имена: Татьяна.

У кого День ангела 11 сентября

Мужские имена: Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.

У кого День ангела 12 сентября

Мужские имена: Даниил, Иван, Никодим, Николай, Алексей, Афанасий, Семен, Феодор, Юлиан.

У кого День ангела 13 сентября

Мужские имена: Валериан, Ерофий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр, Стефан, Юлиан.

У кого День ангела 14 сентября

Мужские имена: Иван, Николай.

Красивая девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 15 сентября

Мужские имена: Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Яков.

Женские имена: Евдокия, Людмила, Мария.

У кого День ангела 16 сентября

Мужские имена: Виктор, Григорий, Дорофий, Иосиф, Алексей, Сергей.

Женские имена: Людмила.

У кого День ангела 17 сентября

Мужские имена: Иван, Илья, Никодим, Павел, Серафим, Феодосий.

Женские имена: Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра, София.

У кого День ангела 18 сентября

Мужские имена: Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ян.

Женские имена: Ариадна, Арина, Евфросинья, Ирина, София.

У кого День ангела 19 сентября

Мужские имена: Гаврило, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Алексей, Теодор, Трофим, Федор.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 20 сентября

Мужские имена: Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Остап, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Татьяна.

У кого День ангела 21 сентября

Мужские имена: Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор Александр, Петр, Ян.

У кого День ангела 22 сентября

Мужские имена: Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Александр, Петр.

Женские имена: Параска.

У кого День ангела 23 сентября

Мужские имена: Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян.

Женские имена: Ираида, Раиса.

У кого День ангела 24 сентября

Мужские имена: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан.

Женские имена: Фекла.

У кого День ангела 25 сентября

Мужские имена: Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Афанасий, Остап, Павел, Прохирь, Роман, Сергей.

Женские имена: Ефросинья.

У кого День ангела 26 сентября

Мужские имена: Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Афанасий, Тихон, Ян.

У кого День ангела 27 сентября

Мужские имена: Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

Женские имена: Акилина, Феврония.

У кого День ангела 28 сентября

Мужские имена: Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Иеремия, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян.

Женские имена: Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 29 сентября

Мужские имена: Иван, Иоанн.

У кого День ангела 30 сентября

Мужские имена: Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Серафим.

Женские имена: Александра, Аполлинария.

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