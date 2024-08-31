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День авіації України 2024 — щирі привітання та гарні листівки для авіаторів

31 серпня 2024 06:00
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем авіації України 2024 — листівки, привітання у смс, прозі та віршах
Українські пілоти на навчаннях. Фото: instagram.com/air.force.ua.official
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Щорічно в останню суботу серпня в Україні відзначають День авіації. Цьогоріч свято випало на 31 серпня. Особлива святкова дата присвячена як цивільній, так і військовій авіації, яка сьогодні продовжує давати гідну відсіч російським окупантам. У цей день заведено вітати всіх працівників авіаційної промисловості, вчених, конструкторів, льотчиків, стюардес, а також студентів льотних шкіл і авіаучилищ. 

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Новини.LIVE підготував красиві, щирі та зворушливі привітання у прозі, віршах та листівках до Дня авіації України 2024 року. 

З Днем авіації 2024 — красиві привітання у віршах українською мовою

Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім'я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
З Днем Авіації! 

*** 

З Днем авіації сьогодні
Я вас вітаю від душі,
Хай підкоряються простори,
Красиві будуть віражі.
Бажаю в небі перемог,
І вильотів чудесних!
Хай збережуть вас від тривог
Всі ангели небесні!

***

До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
З Днем Авіації! 

***

Спокійно в небі завжди буде,
Бо аси наші на посту.
З Днем авіації вітаю,
Удачі вашому крилу!

*** 

Доблесні льотчики,
Браві пілоти,
Стюардеси милі — 
Вам всім тільки злетів, 
Ласкавого сонця,
Неба тільки чистого,
Вам вітру попутного,
І іскристого вина! 
Свято авіації
Неньки України,
Будьте, як і колись,
Непохитні! 

*** 

Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.
Святом авіації він називається.
Славим ми пілотів й стюардес,
за їх труди й великий стрес.
Бажаємо не знати горя,
щоб усміхалась завжди доля,
і кохання у душі в них цвіло. 

Привітання з Днем авіації України у щирій та зворушливій прозі

У цей святковий день хочу побажати тобі підкорення нових висот. Нехай твоя невичерпна сила, звитяга та ентузіазм ведуть тебе вперед. З Днем авіації України!

***

Вітаю з Днем авіації України та щиро бажаю мирного неба і вільного повітряного простору. Нехай кожен політ проходить успішно, нехай кожен день несе в собі гарний настрій і удачу, нехай кожна мить буде щасливою, нехай серце завжди зберігає добру надію і любов до рідних.

*** 

Щиро вітаю з Днем авіації України! Бажаю міцного здоров'я, залізних нервів, невичерпних сил та незламної віри у світле та мирне майбутнє. 

*** 

Друже, сьогодні хочу тобі побажати мати успіх у всіх справах, швидкий та невпинний, як зліт авіалайнера. Нехай життя буде безхмарним та сонячним. З Днем авіації України!

*** 

Прийміть найщиріші вітання з Днем авіації України! Бажаємо святкового настрою, невичерпних сил і наснаги, особистого і родинного щастя, міцного здоров'я, успіхів та добробуту!

*** 

У цей чудовий теплий день щиро вітаю тебе з Днем авіації України! Нехай злети та посадки будуть легкі та м'які, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою та усмішок в свято і завжди! 

*** 

Щиро вітаю з професійним святом — Днем авіації України. Ти — надзвичайно сміливий, талановитий та відданий своїй справі професіонал. Нехай в усьому тебе супроводжує успіх, а життя буде безхмарним та сонячним. 

День авіації України 2024 — красиві та яскраві листівки

День авіації України 2024 — красиві та яскраві листівки
Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День авіації України 2024 — листівки
Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем авіації 2024 — красиві привітання
Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем авіації 2024 — красиві листівки
Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем авіації України 2024 року
Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем авіації України 2024 — листівки, привітання
Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День авіації України 2024 — щирі привітання та гарні листівки
Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем авіації України 2024 року

 

 

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, професійних та міжнародних свят на вересень 2024 року. 

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