З Днем авіації України 2024 — листівки, привітання у смс, прозі та віршах

Українські пілоти на навчаннях. Фото: instagram.com/air.force.ua.official

Щорічно в останню суботу серпня в Україні відзначають День авіації. Цьогоріч свято випало на 31 серпня. Особлива святкова дата присвячена як цивільній, так і військовій авіації, яка сьогодні продовжує давати гідну відсіч російським окупантам. У цей день заведено вітати всіх працівників авіаційної промисловості, вчених, конструкторів, льотчиків, стюардес, а також студентів льотних шкіл і авіаучилищ.

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Новини.LIVE підготував красиві, щирі та зворушливі привітання у прозі, віршах та листівках до Дня авіації України 2024 року.

З Днем авіації 2024 — красиві привітання у віршах українською мовою

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім'я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

З Днем Авіації!

***

З Днем авіації сьогодні

Я вас вітаю від душі,

Хай підкоряються простори,

Красиві будуть віражі.

Бажаю в небі перемог,

І вильотів чудесних!

Хай збережуть вас від тривог

Всі ангели небесні!

***

До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

З Днем Авіації!

***

Спокійно в небі завжди буде,

Бо аси наші на посту.

З Днем авіації вітаю,

Удачі вашому крилу!

***

Доблесні льотчики,

Браві пілоти,

Стюардеси милі —

Вам всім тільки злетів,

Ласкавого сонця,

Неба тільки чистого,

Вам вітру попутного,

І іскристого вина!

Свято авіації

Неньки України,

Будьте, як і колись,

Непохитні!

***

Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.

Святом авіації він називається.

Славим ми пілотів й стюардес,

за їх труди й великий стрес.

Бажаємо не знати горя,

щоб усміхалась завжди доля,

і кохання у душі в них цвіло.

Привітання з Днем авіації України у щирій та зворушливій прозі

У цей святковий день хочу побажати тобі підкорення нових висот. Нехай твоя невичерпна сила, звитяга та ентузіазм ведуть тебе вперед. З Днем авіації України!

***

Вітаю з Днем авіації України та щиро бажаю мирного неба і вільного повітряного простору. Нехай кожен політ проходить успішно, нехай кожен день несе в собі гарний настрій і удачу, нехай кожна мить буде щасливою, нехай серце завжди зберігає добру надію і любов до рідних.

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Щиро вітаю з Днем авіації України! Бажаю міцного здоров'я, залізних нервів, невичерпних сил та незламної віри у світле та мирне майбутнє.

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Друже, сьогодні хочу тобі побажати мати успіх у всіх справах, швидкий та невпинний, як зліт авіалайнера. Нехай життя буде безхмарним та сонячним. З Днем авіації України!

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Прийміть найщиріші вітання з Днем авіації України! Бажаємо святкового настрою, невичерпних сил і наснаги, особистого і родинного щастя, міцного здоров'я, успіхів та добробуту!

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У цей чудовий теплий день щиро вітаю тебе з Днем авіації України! Нехай злети та посадки будуть легкі та м'які, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою та усмішок в свято і завжди!

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Щиро вітаю з професійним святом — Днем авіації України. Ти — надзвичайно сміливий, талановитий та відданий своїй справі професіонал. Нехай в усьому тебе супроводжує успіх, а життя буде безхмарним та сонячним.

День авіації України 2024 — красиві та яскраві листівки

Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем авіації України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем авіації України 2024 року

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