З Днем авіації України 2024 — листівки, привітання у смс, прозі та віршах

День авіації України 2024 — щирі привітання та гарні листівки для авіаторів
Щорічно в останню суботу серпня в Україні відзначають День авіації. Цьогоріч свято випало на 31 серпня. Особлива святкова дата присвячена як цивільній, так і військовій авіації, яка сьогодні продовжує давати гідну відсіч російським окупантам. У цей день заведено вітати всіх працівників авіаційної промисловості, вчених, конструкторів, льотчиків, стюардес, а також студентів льотних шкіл і авіаучилищ.
Новини.LIVE підготував красиві, щирі та зворушливі привітання у прозі, віршах та листівках до Дня авіації України 2024 року.
З Днем авіації 2024 — красиві привітання у віршах українською мовою
Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім'я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
З Днем Авіації!
***
З Днем авіації сьогодні
Я вас вітаю від душі,
Хай підкоряються простори,
Красиві будуть віражі.
Бажаю в небі перемог,
І вильотів чудесних!
Хай збережуть вас від тривог
Всі ангели небесні!
***
До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
З Днем Авіації!
***
Спокійно в небі завжди буде,
Бо аси наші на посту.
З Днем авіації вітаю,
Удачі вашому крилу!
***
Доблесні льотчики,
Браві пілоти,
Стюардеси милі —
Вам всім тільки злетів,
Ласкавого сонця,
Неба тільки чистого,
Вам вітру попутного,
І іскристого вина!
Свято авіації
Неньки України,
Будьте, як і колись,
Непохитні!
***
Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.
Святом авіації він називається.
Славим ми пілотів й стюардес,
за їх труди й великий стрес.
Бажаємо не знати горя,
щоб усміхалась завжди доля,
і кохання у душі в них цвіло.
Привітання з Днем авіації України у щирій та зворушливій прозі
У цей святковий день хочу побажати тобі підкорення нових висот. Нехай твоя невичерпна сила, звитяга та ентузіазм ведуть тебе вперед. З Днем авіації України!
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Вітаю з Днем авіації України та щиро бажаю мирного неба і вільного повітряного простору. Нехай кожен політ проходить успішно, нехай кожен день несе в собі гарний настрій і удачу, нехай кожна мить буде щасливою, нехай серце завжди зберігає добру надію і любов до рідних.
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Щиро вітаю з Днем авіації України! Бажаю міцного здоров'я, залізних нервів, невичерпних сил та незламної віри у світле та мирне майбутнє.
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Друже, сьогодні хочу тобі побажати мати успіх у всіх справах, швидкий та невпинний, як зліт авіалайнера. Нехай життя буде безхмарним та сонячним. З Днем авіації України!
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Прийміть найщиріші вітання з Днем авіації України! Бажаємо святкового настрою, невичерпних сил і наснаги, особистого і родинного щастя, міцного здоров'я, успіхів та добробуту!
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У цей чудовий теплий день щиро вітаю тебе з Днем авіації України! Нехай злети та посадки будуть легкі та м'які, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою та усмішок в свято і завжди!
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Щиро вітаю з професійним святом — Днем авіації України. Ти — надзвичайно сміливий, талановитий та відданий своїй справі професіонал. Нехай в усьому тебе супроводжує успіх, а життя буде безхмарним та сонячним.
День авіації України 2024 — красиві та яскраві листівки
Відеопривітання з Днем авіації України 2024 року
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