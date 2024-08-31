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День авиации Украины 2024 — искренние поздравления и красивые открытки для авиаторов

31 августа 2024 06:00
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем авиации Украины 2024 — открытки, поздравления в смс, прозе и стихах
Украинские пилоты на учениях. Фото: instagram.com/air.force.ua.official
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Ежегодно в последнюю субботу августа в Украине отмечают День авиации. В этом году праздник выпал на 31 августа. Особая праздничная дата посвящена как гражданской, так и военной авиации, которая сегодня продолжает давать достойный отпор российским оккупантам. В этот день принято поздравлять всех работников авиационной промышленности, ученых, конструкторов, летчиков, стюардесс, а также студентов летных школ и авиаучилищ.

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Новини.LIVE подготовил красивые, искренние и трогательные поздравления в прозе, стихах и открытках ко Дню авиации Украины 2024 года.

С Днем авиации 2024 года — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім'я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
З Днем Авіації! 

*** 

З Днем авіації сьогодні
Я вас вітаю від душі,
Хай підкоряються простори,
Красиві будуть віражі.
Бажаю в небі перемог,
І вильотів чудесних!
Хай збережуть вас від тривог
Всі ангели небесні!

***

До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
З Днем Авіації! 

***

Спокійно в небі завжди буде,
Бо аси наші на посту.
З Днем авіації вітаю,
Удачі вашому крилу!

*** 

Доблесні льотчики,
Браві пілоти,
Стюардеси милі — 
Вам всім тільки злетів, 
Ласкавого сонця,
Неба тільки чистого,
Вам вітру попутного,
І іскристого вина! 
Свято авіації
Неньки України,
Будьте, як і колись,
Непохитні! 

*** 

Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.
Святом авіації він називається.
Славим ми пілотів й стюардес,
за їх труди й великий стрес.
Бажаємо не знати горя,
щоб усміхалась завжди доля,
і кохання у душі в них цвіло. 

Поздравление с Днем авиации Украины в искренней и трогательной прозе

В этот праздничный день хочу пожелать тебе покорения новых высот. Пусть твоя неиссякаемая сила, победа и энтузиазм ведут тебя вперед. С Днем авиации Украины!

***

Поздравляю с Днем авиации Украины и искренне желаю мирного неба и свободного воздушного пространства. Пусть каждый полет проходит успешно, пусть каждый день несет в себе хорошее настроение и удачу, пусть каждый миг будет счастливым, пусть сердце всегда сохраняет добрую надежду и любовь к родным.

***

Поздравляю с Днем авиации Украины! Желаю крепкого здоровья, железных нервов, неистощимых сил и несокрушимой веры в светлое и мирное будущее.

***

Друг, сегодня хочу тебе пожелать преуспеть во всех делах, быстрый и неустанный, как взлет авиалайнера. Пусть жизнь будет безоблачной и солнечной. С Днем авиации Украины!

***

Примите искренние поздравления с Днем авиации Украины! Желаем праздничного настроения, неистощимых сил, личного и семейного счастья, крепкого здоровья, успехов и благополучия!

***

В этот замечательный теплый день поздравляю тебя с Днем авиации Украины! Пусть взлеты и посадки будут легкими и мягкими, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушного, легкого настроения и улыбок в праздник и всегда!

***

Искренне поздравляю с профессиональным праздником — Днем авиации Украины. Ты очень смелый, талантливый и преданный своему делу профессионал. Пусть во всем тебя сопровождает успех, а жизнь будет безоблачной и солнечной.

День авиации Украины 2024 — красивые и яркие открытки

День авиации Украины 2024 — красивые и яркие открытки.
Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День авиации Украины 2024 — открытки.
Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем авиации 2024 — красивые поздравления
Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем авиации 2024 — красивые открытки.
Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года
Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем авиации Украины 2024 — открытки, поздравления
Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День авиации Украины 2024 — искренние поздравления и красивые открытки.
Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем авиации Украины 2024 года

 

 

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных и международных праздников на сентябрь 2024 года.

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