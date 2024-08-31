С Днем авиации Украины 2024 — открытки, поздравления в смс, прозе и стихах

Украинские пилоты на учениях. Фото: instagram.com/air.force.ua.official

Ежегодно в последнюю субботу августа в Украине отмечают День авиации. В этом году праздник выпал на 31 августа. Особая праздничная дата посвящена как гражданской, так и военной авиации, которая сегодня продолжает давать достойный отпор российским оккупантам. В этот день принято поздравлять всех работников авиационной промышленности, ученых, конструкторов, летчиков, стюардесс, а также студентов летных школ и авиаучилищ.

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Новини.LIVE подготовил красивые, искренние и трогательные поздравления в прозе, стихах и открытках ко Дню авиации Украины 2024 года.

С Днем авиации 2024 года — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім'я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

З Днем Авіації!

***

З Днем авіації сьогодні

Я вас вітаю від душі,

Хай підкоряються простори,

Красиві будуть віражі.

Бажаю в небі перемог,

І вильотів чудесних!

Хай збережуть вас від тривог

Всі ангели небесні!

***

До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

З Днем Авіації!

***

Спокійно в небі завжди буде,

Бо аси наші на посту.

З Днем авіації вітаю,

Удачі вашому крилу!

***

Доблесні льотчики,

Браві пілоти,

Стюардеси милі —

Вам всім тільки злетів,

Ласкавого сонця,

Неба тільки чистого,

Вам вітру попутного,

І іскристого вина!

Свято авіації

Неньки України,

Будьте, як і колись,

Непохитні!

***

Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.

Святом авіації він називається.

Славим ми пілотів й стюардес,

за їх труди й великий стрес.

Бажаємо не знати горя,

щоб усміхалась завжди доля,

і кохання у душі в них цвіло.

Поздравление с Днем авиации Украины в искренней и трогательной прозе

В этот праздничный день хочу пожелать тебе покорения новых высот. Пусть твоя неиссякаемая сила, победа и энтузиазм ведут тебя вперед. С Днем авиации Украины!

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Поздравляю с Днем авиации Украины и искренне желаю мирного неба и свободного воздушного пространства. Пусть каждый полет проходит успешно, пусть каждый день несет в себе хорошее настроение и удачу, пусть каждый миг будет счастливым, пусть сердце всегда сохраняет добрую надежду и любовь к родным.

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Поздравляю с Днем авиации Украины! Желаю крепкого здоровья, железных нервов, неистощимых сил и несокрушимой веры в светлое и мирное будущее.

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Друг, сегодня хочу тебе пожелать преуспеть во всех делах, быстрый и неустанный, как взлет авиалайнера. Пусть жизнь будет безоблачной и солнечной. С Днем авиации Украины!

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Примите искренние поздравления с Днем авиации Украины! Желаем праздничного настроения, неистощимых сил, личного и семейного счастья, крепкого здоровья, успехов и благополучия!

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В этот замечательный теплый день поздравляю тебя с Днем авиации Украины! Пусть взлеты и посадки будут легкими и мягкими, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушного, легкого настроения и улыбок в праздник и всегда!

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Искренне поздравляю с профессиональным праздником — Днем авиации Украины. Ты очень смелый, талантливый и преданный своему делу профессионал. Пусть во всем тебя сопровождает успех, а жизнь будет безоблачной и солнечной.

День авиации Украины 2024 — красивые и яркие открытки

Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем авиации Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем авиации Украины 2024 года

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