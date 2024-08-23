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День Державного Прапора України 2024 — патріотичні привітання і листівки до свята

23 серпня 2024 05:45
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем Державного Прапора України 2024 — щирі привітання та листівки
Українці відзначають День Державного Прапора. Фото: Уніан
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цю п'ятницю, 23 серпня, ми відзначаємо День Державного Прапора України. Це велике свято символізує національну єдність, гордість, незалежність та славу багатьох поколінь українського народу. 

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Новини.LIVE підготував для Вас патріотичну та щиру добірку привітань з Днем Державного прапора України 2024 року у прозі, віршах та листівках. Сьогодні, як ніколи, важливо подарувати кожному теплі слова. Тож, обов'язково привітайте з важливим святом своїх родичів, близьких, друзів та знайомих.

З Днем Державного прапора України 23 серпня — привітання у прозі 

Щиро вітаю з Днем прапора України! Нехай це свято принесе з собою сталеве здоров'я, незламний патріотизм та оптимістичний настрій. Віримо в перемогу! Слава Україні!

***

Вітаю з Днем Державного Прапора України! Бажаю мирного неба і світлої надії. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

***

У це важливий для кожного українця день бажаю непохитної віри, вірності та надії. З Днем Державного Прапора України!

***

Вітаю з Днем українського прапора! Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. 

***

Вітаю з Днем Державного прапора України! Щиро бажаю щедрих врожаїв, жовтих полів, мирного блакитного неба, насичених фарб в житті народу, успішного розвитку країни, веселих пісень і красивих танців, великої гордості та почуття патріотизму у кожного українця за чудовий прапор і чудову країну.

***

Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети — процвітання соборної, вільної, неподільної та могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі! З Днем Державного Прапора України!

Привітання з Днем Державного Прапора України у віршах українською мовою 

Це прапор — вільної країни,
Це прапор — міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний — символе добра,
А жовтий — золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.

***

Свято відзначаємо,
Прапор бережемо!
Ворогів виганяємо,
Гімн України співаємо!
З Днем Державного прапора України!

***

Золото — в долині,
Угорі — блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він — звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.

***

З далеких часів відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він — символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю...
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!

***

Прапор України в небі майорить,
Даруючи народу золото й блакить.
Це стяг моєї Батьківщини,
Це символ вільної країни.
Нехай цей прапор нас єднає,
На мир країну благословляє.

***

Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне —
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині — жито,
По горі — блакить.
Прапор наш — не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині — хліб.

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,
в Україні — гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів шляхом найкращим,
І пишаємося стягом нашим!

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,
У країні — гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів правильним шляхом,
Пишаємося нашим стягом!

***

З Днем українського прапора, браття
Хай майорить незалежності наше багаття
Хай прославляють країну у світі усьому
А добробут міцніє у кожному домі!

День державного прапора 2024 — яскраві та патріотичні привітання у листівках

День державного прапора 2024 — яскраві та патріотичні привітання у листівках
Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День державного прапора 2024 — яскраві листівки
Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День державного прапора 2024 — листівки до свята 23 серпня
Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем Державного Прапора України у листівках
Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Державного прапора України 23 серпня — привітання
Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Державного прапора України 23 серпня — красиві листівки
Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Державного Прапора України 2024 — щирі привітання
Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Державного Прапора України 2024 року 

 

 

 

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, професійних та міжнародних свят на вересень 2024 року. 

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