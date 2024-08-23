З Днем Державного Прапора України 2024 — щирі привітання та листівки

День Державного Прапора України 2024 — патріотичні привітання і листівки до свята
У цю п'ятницю, 23 серпня, ми відзначаємо День Державного Прапора України. Це велике свято символізує національну єдність, гордість, незалежність та славу багатьох поколінь українського народу.
Новини.LIVE підготував для Вас патріотичну та щиру добірку привітань з Днем Державного прапора України 2024 року у прозі, віршах та листівках. Сьогодні, як ніколи, важливо подарувати кожному теплі слова. Тож, обов'язково привітайте з важливим святом своїх родичів, близьких, друзів та знайомих.
З Днем Державного прапора України 23 серпня — привітання у прозі
Щиро вітаю з Днем прапора України! Нехай це свято принесе з собою сталеве здоров'я, незламний патріотизм та оптимістичний настрій. Віримо в перемогу! Слава Україні!
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Вітаю з Днем Державного Прапора України! Бажаю мирного неба і світлої надії. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.
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У це важливий для кожного українця день бажаю непохитної віри, вірності та надії. З Днем Державного Прапора України!
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Вітаю з Днем українського прапора! Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим.
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Вітаю з Днем Державного прапора України! Щиро бажаю щедрих врожаїв, жовтих полів, мирного блакитного неба, насичених фарб в житті народу, успішного розвитку країни, веселих пісень і красивих танців, великої гордості та почуття патріотизму у кожного українця за чудовий прапор і чудову країну.
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Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети — процвітання соборної, вільної, неподільної та могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі! З Днем Державного Прапора України!
Привітання з Днем Державного Прапора України у віршах українською мовою
Це прапор — вільної країни,
Це прапор — міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний — символе добра,
А жовтий — золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
***
Свято відзначаємо,
Прапор бережемо!
Ворогів виганяємо,
Гімн України співаємо!
З Днем Державного прапора України!
***
Золото — в долині,
Угорі — блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він — звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.
***
З далеких часів відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він — символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю...
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!
***
Прапор України в небі майорить,
Даруючи народу золото й блакить.
Це стяг моєї Батьківщини,
Це символ вільної країни.
Нехай цей прапор нас єднає,
На мир країну благословляє.
***
Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне —
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині — жито,
По горі — блакить.
Прапор наш — не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині — хліб.
***
Нехай прапор рідний над нами в'ється,
в Україні — гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів шляхом найкращим,
І пишаємося стягом нашим!
***
Нехай прапор рідний над нами в'ється,
У країні — гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів правильним шляхом,
Пишаємося нашим стягом!
***
З Днем українського прапора, браття
Хай майорить незалежності наше багаття
Хай прославляють країну у світі усьому
А добробут міцніє у кожному домі!
День державного прапора 2024 — яскраві та патріотичні привітання у листівках
Відеопривітання з Днем Державного Прапора України 2024 року
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