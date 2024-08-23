З Днем Державного Прапора України 2024 — щирі привітання та листівки

Українці відзначають День Державного Прапора. Фото: Уніан

У цю п'ятницю, 23 серпня, ми відзначаємо День Державного Прапора України. Це велике свято символізує національну єдність, гордість, незалежність та славу багатьох поколінь українського народу.

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Новини.LIVE підготував для Вас патріотичну та щиру добірку привітань з Днем Державного прапора України 2024 року у прозі, віршах та листівках. Сьогодні, як ніколи, важливо подарувати кожному теплі слова. Тож, обов'язково привітайте з важливим святом своїх родичів, близьких, друзів та знайомих.

З Днем Державного прапора України 23 серпня — привітання у прозі

Щиро вітаю з Днем прапора України! Нехай це свято принесе з собою сталеве здоров'я, незламний патріотизм та оптимістичний настрій. Віримо в перемогу! Слава Україні!

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Вітаю з Днем Державного Прапора України! Бажаю мирного неба і світлої надії. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

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У це важливий для кожного українця день бажаю непохитної віри, вірності та надії. З Днем Державного Прапора України!

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Вітаю з Днем українського прапора! Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим.

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Вітаю з Днем Державного прапора України! Щиро бажаю щедрих врожаїв, жовтих полів, мирного блакитного неба, насичених фарб в житті народу, успішного розвитку країни, веселих пісень і красивих танців, великої гордості та почуття патріотизму у кожного українця за чудовий прапор і чудову країну.

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Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети — процвітання соборної, вільної, неподільної та могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі! З Днем Державного Прапора України!

Привітання з Днем Державного Прапора України у віршах українською мовою

Це прапор — вільної країни,

Це прапор — міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний — символе добра,

А жовтий — золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

Свято відзначаємо,

Прапор бережемо!

Ворогів виганяємо,

Гімн України співаємо!

З Днем Державного прапора України!

***

Золото — в долині,

Угорі — блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він — звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

***

З далеких часів відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він — символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю...

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

Прапор України в небі майорить,

Даруючи народу золото й блакить.

Це стяг моєї Батьківщини,

Це символ вільної країни.

Нехай цей прапор нас єднає,

На мир країну благословляє.

***

Небеса блакитні

Сяють з глибини,

А пшеничні й житні

Мерехтять лани.

Образ цей не зблідне,

Хоч минуть жнива.

Це знамено рідне —

Злото й синява.

Прапор наш, як літо,

В сонці майорить.

По долині — жито,

По горі — блакить.

Прапор наш — не битва,

Не рушничний дріб:

По горі молитва,

По долині — хліб.

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,

в Україні — гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів шляхом найкращим,

І пишаємося стягом нашим!

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,

У країні — гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів правильним шляхом,

Пишаємося нашим стягом!

***

З Днем українського прапора, браття

Хай майорить незалежності наше багаття

Хай прославляють країну у світі усьому

А добробут міцніє у кожному домі!

День державного прапора 2024 — яскраві та патріотичні привітання у листівках

Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Державного Прапора України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Державного Прапора України 2024 року

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