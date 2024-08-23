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День Государственного Флага Украины 2024 — патриотические поздравления и открытки к празднику

23 августа 2024 05:45
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем Государственного Флага Украины 2024 — искренние поздравления и открытки
Украинцы отмечают День Государственного Флага. Фото: Униан
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В эту пятницу, 23 августа, мы отмечаем День Государственного Флага Украины. Этот большой праздник символизирует национальное единство, гордость, независимость и славу многих поколений украинского народа.

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Новини.LIVE подготовил для Вас патриотическую и искреннюю подборку поздравлений с Днем Государственного флага Украины 2024 года в прозе, стихах и открытках. Сегодня как никогда важно подарить каждому теплые слова. Потому, обязательно поздравьте с важным праздником своих родственников, близких, друзей и знакомых.

С Днем Государственного флага Украины 23 августа — поздравление в прозе

Поздравляю с Днем флага Украины! Пусть этот праздник принесет с собой стальное здоровье, несгибаемый патриотизм и оптимистическое настроение. Верим в победу! Слава Украине!

***

Поздравляю с Днем Государственного Флага Украины! Желаю мирного неба и светлой надежды. Пусть флаг Украины наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.

***

В этот важный для каждого украинца день желаю непоколебимой веры, верности и надежды. С Днем Государственного Флага Украины!

***

Поздравляю с Днем украинского флага! Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым.

***

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Искренне желаю щедрых урожаев, желтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, веселых песен и красивых танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и чудесную страну.

***

Желаю согласия, сил и вдохновения, успехов в работе во благо нашей страны! Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели — процветания соборной, свободной, неделимой и могущественной Украины. Мира и процветания нашему Государству! С Днем Государственного Флага Украины!

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины в стихах на украинском языке

Це прапор — вільної країни,
Це прапор — міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний — символе добра,
А жовтий — золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.

***

Свято відзначаємо,
Прапор бережемо!
Ворогів виганяємо,
Гімн України співаємо!
З Днем Державного прапора України!

***

Золото — в долині,
Угорі — блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він — звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.

***

З далеких часів відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він — символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю...
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!

***

Прапор України в небі майорить,
Даруючи народу золото й блакить.
Це стяг моєї Батьківщини,
Це символ вільної країни.
Нехай цей прапор нас єднає,
На мир країну благословляє.

***

Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне —
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині — жито,
По горі — блакить.
Прапор наш — не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині — хліб.

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,
в Україні — гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів шляхом найкращим,
І пишаємося стягом нашим!

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,
У країні — гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів правильним шляхом,
Пишаємося нашим стягом!

***

З Днем українського прапора, браття
Хай майорить незалежності наше багаття
Хай прославляють країну у світі усьому
А добробут міцніє у кожному домі!

День государственного флага 2024 — яркие и патриотические поздравления в открытках

День государственного флага 2024 – яркие и патриотические поздравления в открытках
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День государственного флага 2024 — яркие открытки.
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День государственного флага 2024 — открытки к празднику 23 августа
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем Государственного Флага Украины в открытках
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Государственного флага Украины 23 августа — поздравление
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Государственного флага Украины 23 августа — красивые открытки.
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Государственного Флага Украины 2024 — искренние поздравления
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Государственного Флага Украины 2024 года

 

 

 

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных и международных праздников на сентябрь 2024 года.

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06:30 Отсрочка для воспитателя — когда это возможно

06:30 Цены на сою продолжают расти — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:15 ВСУ продолжают вытеснять армию РФ из Курской области — где продвинулись украинские войска

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:10 Где в Украине живут самые богатые пенсионеры — ТОП-3 региона

06:05 Жара до +37 °C и чрезвычайная опасность — синоптики спрогнозировали погоду на выходные

06:01 Ввели в минус — почему Ощадбанк может взимать арестованные суммы из социальных средств

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