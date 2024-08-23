С Днем Государственного Флага Украины 2024 — искренние поздравления и открытки

Украинцы отмечают День Государственного Флага. Фото: Униан

В эту пятницу, 23 августа, мы отмечаем День Государственного Флага Украины. Этот большой праздник символизирует национальное единство, гордость, независимость и славу многих поколений украинского народа.

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Новини.LIVE подготовил для Вас патриотическую и искреннюю подборку поздравлений с Днем Государственного флага Украины 2024 года в прозе, стихах и открытках. Сегодня как никогда важно подарить каждому теплые слова. Потому, обязательно поздравьте с важным праздником своих родственников, близких, друзей и знакомых.

С Днем Государственного флага Украины 23 августа — поздравление в прозе

Поздравляю с Днем флага Украины! Пусть этот праздник принесет с собой стальное здоровье, несгибаемый патриотизм и оптимистическое настроение. Верим в победу! Слава Украине!

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Поздравляю с Днем Государственного Флага Украины! Желаю мирного неба и светлой надежды. Пусть флаг Украины наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.

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В этот важный для каждого украинца день желаю непоколебимой веры, верности и надежды. С Днем Государственного Флага Украины!

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Поздравляю с Днем украинского флага! Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым.

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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Искренне желаю щедрых урожаев, желтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, веселых песен и красивых танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и чудесную страну.

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Желаю согласия, сил и вдохновения, успехов в работе во благо нашей страны! Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели — процветания соборной, свободной, неделимой и могущественной Украины. Мира и процветания нашему Государству! С Днем Государственного Флага Украины!

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины в стихах на украинском языке

Це прапор — вільної країни,

Це прапор — міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний — символе добра,

А жовтий — золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

Свято відзначаємо,

Прапор бережемо!

Ворогів виганяємо,

Гімн України співаємо!

З Днем Державного прапора України!

***

Золото — в долині,

Угорі — блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він — звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

***

З далеких часів відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він — символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю...

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

Прапор України в небі майорить,

Даруючи народу золото й блакить.

Це стяг моєї Батьківщини,

Це символ вільної країни.

Нехай цей прапор нас єднає,

На мир країну благословляє.

***

Небеса блакитні

Сяють з глибини,

А пшеничні й житні

Мерехтять лани.

Образ цей не зблідне,

Хоч минуть жнива.

Це знамено рідне —

Злото й синява.

Прапор наш, як літо,

В сонці майорить.

По долині — жито,

По горі — блакить.

Прапор наш — не битва,

Не рушничний дріб:

По горі молитва,

По долині — хліб.

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,

в Україні — гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів шляхом найкращим,

І пишаємося стягом нашим!

***

Нехай прапор рідний над нами в'ється,

У країні — гідно всім живеться!

Йдемо до успіхів правильним шляхом,

Пишаємося нашим стягом!

***

З Днем українського прапора, браття

Хай майорить незалежності наше багаття

Хай прославляють країну у світі усьому

А добробут міцніє у кожному домі!

День государственного флага 2024 — яркие и патриотические поздравления в открытках

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Государственного Флага Украины 2024 года

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