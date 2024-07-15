З Днем хрещення Київської Русі 15 липня — привітання у віршах, прозі та листівках

Святкування Дня хрещення Київської Русі-України. Фото: pomisna.info

У цей понеділок, 15 липня, українці відзначають важливе свято, яке одночасно є державним та церковним — День хрещення Київської Русі-України. Ця подія подарувала нашій історії нову сторінку. Збагатила культуру та зміцнила стосунки й зв'язок з європейськими країнами. Привітайте рідних і близьких з цією славетною датою.

Новини.LIVE підготував красиві та щирі привітання з Днем хрещення Київської Русі-України у прозі, віршах та листівках.

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Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України у красивій прозі

Зі святом Хрещення Русі! Ми віримо, що святий рівноапостольний князь Володимир Великий дарує нам свою молитовну допомогу для утвердження миру в наших душах, сім'ях і в рідній Україні!

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З Днем хрещення Київської Русі-України! Нехай цей день надихне вас на добрі справи та духовне зростання.

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Дозвольте привітати вас зі знаменним для всіх нас святом — Днем Хрещення Русі-України. 1036 років тому князь Володимир охрестив наших пращурів, а сьогодні ми з вдячністю згадуємо про нього. Нехай Господь молитвами святого рівноапостольного князя Володимира Хрестителя береже Україну та всіх нас!

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Вітаю з Днем хрещення Київської Русі-України! Бажаю вам миру, щастя та благословення на кожен день.

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Щиро вітаю з Днем хрещення Київської Русі-України! У цей славетний день для нашої держави бажаю від душі великого щастя, міцної віри, радості душі, світлої надії, чистої любові, щирих почуттів та міцного здоров'я.

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Вітаю з Днем хрещення Київської Русі-України. Нехай ваші діяння будуть праведними, вчинки — щедрими, а думки — добрими!

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З Днем хрещення Русі! У це світле свято щиро бажаю міцного здоров'я, миру, любові та сімейного тепла!

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Вітаю зі святим днем, коли Київська Русь прийняла віру християнську православну! Бажаю, щоб Господь зберігав і оберігав тебе від непосильних скорбот і хвороб! Щоб завжди у всьому супроводжувала удача, а все погане і негативне неслося геть!

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З Днем хрещення Київської Русі-України! Бажаю вам світлої віри, духовного зростання та гармонії у серці.

День хрещення Київської Русі-України 2024 — привітання у віршах українською мовою

Нехай світле свято Божого знамення,

Принесе вам любов і примирення,

Нехай Господь завжди оберігає,

Нехай віра позбутися від зла допомогає.

З Днем хрещення Русі-України вітаємо,

Життя довге і щасливе бажаємо,

Нехай все, про що мріяли, збувається,

Нехай всі образи назавжди забуваються.

***

Пройшло відтоді немало років,

Як раптом сталося щастя.

Володимир-князь на радість усім

Приніс нам християнство!

І з Днем хрещення Русі

Всіх вас я вітаю.

Лише за законами божими вам

Жити від душі бажаю!

Нехай негаразди обійдуть

Вогнище ваше стороною,

Щоб запанував в ньому навіки

Світ щастя і спокою.

***

Вітаю від душі

З Днем хрещення Русі!

В день, світлий і святий,

Від щирого серця радій.

Від зла розум очищай,

Біль та сльози оминай!



***

З Днем хрещення Русі-України вітаємо,

Життя довге та щасливе бажаємо,

Нехай все, про що мріяли, збувається,

Нехай всі образи назавжди забуваються.

Красиві та щирі листівки-привітання до свята хрещення Київської Русі-України 2024 року

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем хрещення Київської Русі-України 15 липня 2024 року

Нагадаємо, ми писали, як в Україні святкують День Хрещення Київської Русі.

Також ми розповідали про важливі традиції, звичаї, прикмети та заборони, які існують у День святого Володимира.