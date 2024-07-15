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День хрещення Київської Русі 2024 — найкращі привітання та листівки до свята

15 липня 2024 03:44
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем хрещення Київської Русі 15 липня — привітання у віршах, прозі та листівках
Святкування Дня хрещення Київської Русі-України. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цей понеділок, 15 липня, українці відзначають важливе свято, яке одночасно є державним та церковним — День хрещення Київської Русі-України. Ця подія подарувала нашій історії нову сторінку. Збагатила культуру та зміцнила стосунки й зв'язок з європейськими країнами. Привітайте рідних і близьких з цією славетною датою.

Новини.LIVE підготував красиві та щирі привітання з Днем хрещення Київської Русі-України у прозі, віршах та листівках. 

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Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України у красивій прозі 

Зі святом Хрещення Русі! Ми віримо, що святий рівноапостольний князь Володимир Великий дарує нам свою молитовну допомогу для утвердження миру в наших душах, сім'ях і в рідній Україні!

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З Днем хрещення Київської Русі-України! Нехай цей день надихне вас на добрі справи та духовне зростання.

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Дозвольте привітати вас зі знаменним для всіх нас святом — Днем Хрещення Русі-України. 1036 років тому князь Володимир охрестив наших пращурів, а сьогодні ми з вдячністю згадуємо про нього. Нехай Господь молитвами святого рівноапостольного князя Володимира Хрестителя береже Україну та всіх нас!

***

Вітаю з Днем хрещення Київської Русі-України! Бажаю вам миру, щастя та благословення на кожен день.

***

Щиро вітаю з Днем хрещення Київської Русі-України! У цей славетний день для нашої держави бажаю від душі великого щастя, міцної віри, радості душі, світлої надії, чистої любові, щирих почуттів та міцного здоров'я.

***

Вітаю з Днем хрещення Київської Русі-України. Нехай ваші діяння будуть праведними, вчинки — щедрими, а думки — добрими!

***

З Днем хрещення Русі! У це світле свято щиро бажаю міцного здоров'я, миру, любові та сімейного тепла!

***

Вітаю зі святим днем, коли Київська Русь прийняла віру християнську православну! Бажаю, щоб Господь зберігав і оберігав тебе від непосильних скорбот і хвороб! Щоб завжди у всьому супроводжувала удача, а все погане і негативне неслося геть!

***

З Днем хрещення Київської Русі-України! Бажаю вам світлої віри, духовного зростання та гармонії у серці.

День хрещення Київської Русі-України 2024 — привітання у віршах українською мовою 

Нехай світле свято Божого знамення,
Принесе вам любов і примирення,
Нехай Господь завжди оберігає,
Нехай віра позбутися від зла допомогає.
З Днем хрещення Русі-України вітаємо,
Життя довге і щасливе бажаємо,
Нехай все, про що мріяли, збувається,
Нехай всі образи назавжди забуваються.

***

Пройшло відтоді немало років,
Як раптом сталося щастя.
Володимир-князь на радість усім
Приніс нам християнство!
І з Днем хрещення Русі
Всіх вас я вітаю.
Лише за законами божими вам
Жити від душі бажаю!
Нехай негаразди обійдуть
Вогнище ваше стороною,
Щоб запанував в ньому навіки
Світ щастя і спокою.

***

Вітаю від душі
З Днем хрещення Русі!
В день, світлий і святий,
Від щирого серця радій.
Від зла розум очищай,
Біль та сльози оминай!


***

З Днем хрещення Русі-України вітаємо,
Життя довге та щасливе бажаємо,
Нехай все, про що мріяли, збувається,
Нехай всі образи назавжди забуваються.

Красиві та щирі листівки-привітання до свята хрещення Київської Русі-України 2024 року

День хрещення Київської Русі-України 2024 — привітання
Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День хрещення Київської Русі-України 2024 — листівки
Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві та щирі листівки-привітання до свята хрещення Київської Русі-України 2024 року
Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 15 липня 2024 року
Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України у листівках 15 липня 2024 року
Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем хрещення Київської Русі 15 липня — привітання у листівках
Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем хрещення Київської Русі-України 15 липня 2024 року

 

 

Нагадаємо, ми писали, як в Україні святкують День Хрещення Київської Русі.

Також ми розповідали про важливі традиції, звичаї, прикмети та заборони, які існують у День святого Володимира.

свята привітання листівки побажання 15 липня День Хрещення Русі

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