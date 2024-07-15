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День крещения Киевской Руси 2024 — лучшие поздравления и открытки к празднику

15 июля 2024 03:44
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем крещения Киевской Руси 15 июля — поздравления в стихах, прозе и открытках
Празднование Дня крещения Киевской Руси-Украины. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В этот понедельник, 15 июля, украинцы отмечают важный праздник, который одновременно государственный и церковный — День крещения Киевской Руси-Украины. Это событие подарило нашей истории новую страницу. Обогатила культуру и укрепила отношения и связь с европейскими странами. Поздравьте родных и близких с этой славной датой.

Новини.LIVE подготовил красивые и искренние поздравления с Днем крещения Киевской Руси-Украины в прозе, стихах и открытках.

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Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины в красивой прозе

С праздником Крещения Руси! Мы верим, что святой равноапостольный князь Владимир Великий дарит нам свою молитвенную помощь для утверждения мира в наших душах, семьях и родной Украине!

***

С Днем крещения Киевской Руси-Украины! Пусть этот день вдохновит вас на добрые дела и духовный рост.

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Позвольте поздравить вас со знаменательным для всех нас праздником — Днем Крещения Руси-Украины. 1036 лет назад князь Владимир окрестил наших предков, а сегодня мы с благодарностью вспоминаем о нем. Пусть Господь молитвами святого равноапостольного князя Владимира Крестителя хранит Украину и всех нас!

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Поздравляю с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Желаю вам мира, счастья и благословения каждый день.

***

Поздравляю с Днем крещения Киевской Руси-Украины! В этот славный день для нашего государства желаю от души большого счастья, крепкой веры, радости души, светлой надежды, чистой любви, искренних чувств и крепкого здоровья.

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Поздравляю с Днем крещения Киевской Руси-Украины. Пусть ваши деяния будут праведными, поступки щедрыми, а мысли добрыми!

***

С Днем крещения Руси! В этот светлый праздник искренне желаю крепкого здоровья, мира, любви и семейного тепла!

***

Поздравляю со святым днем, когда Киевская Русь приняла веру христианскую православную! Желаю, чтобы Господь хранил и оберегал тебя от непосильных скорбей и болезней! Чтобы всегда во всем сопровождала удача, а все плохое и отрицательное уносилось прочь!

***

С Днем крещения Киевской Руси-Украины! Желаю вам светлой веры, духовного роста и гармонии в сердце.

День крещения Киевской Руси-Украины 2024 — поздравление в стихах на украинском языке

Нехай світле свято Божого знамення,
Принесе вам любов і примирення,
Нехай Господь завжди оберігає,
Нехай віра позбутися від зла допомогає.
З Днем хрещення Русі-України вітаємо,
Життя довге і щасливе бажаємо,
Нехай все, про що мріяли, збувається,
Нехай всі образи назавжди забуваються.

***

Пройшло відтоді немало років,
Як раптом сталося щастя.
Володимир-князь на радість усім
Приніс нам християнство!
І з Днем хрещення Русі
Всіх вас я вітаю.
Лише за законами божими вам
Жити від душі бажаю!
Нехай негаразди обійдуть
Вогнище ваше стороною,
Щоб запанував в ньому навіки
Світ щастя і спокою.

***

Вітаю від душі
З Днем хрещення Русі!
В день, світлий і святий,
Від щирого серця радій.
Від зла розум очищай,
Біль та сльози оминай!


***

З Днем хрещення Русі-України вітаємо,
Життя довге та щасливе бажаємо,
Нехай все, про що мріяли, збувається,
Нехай всі образи назавжди забуваються.

Красивые и искренние открытки-поздравления к празднику крещения Киевской Руси-Украины 2024 года

День крещения Киевской Руси-Украины 2024 — поздравление
Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День крещения Киевской Руси-Украины 2024 — открытки
Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые и искренние открытки-поздравления к празднику Крещения Киевской Руси-Украины 2024 года
Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем Крещения Киевской Руси-Украины 15 июля 2024 года
Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем Крещения Киевской Руси-Украины в открытках 15 июля 2024 года
Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем крещения Киевской Руси 15 июля поздравления в открытках
Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем крещения Киевской Руси-Украины 15 июля 2024 года

 

 

Напомним, мы писали, как в Украине отмечают День Крещения Киевской Руси.

Также мы рассказывали о важных традициях, обычаях, приметах и запретах, которые существуют в День святого Владимира.

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