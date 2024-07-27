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День медика 27 липня — красиві листівки та душевні привітання зі святом

27 липня 2024 05:35
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем медика 27 липня 2024 — щирі привітання своїми словами, листівки до свята
Усміхнені медичні працівниці. Фото: Новини.LIVE
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цю суботу, 27 липня, в Україні своє професійне свято відзначають працівники сфери охорони здоров'я. У День медика або День медичного працівника варто подякувати усім санітарам, медсестрам, лікарям, хірургам, які оберігають наше здоров'я. 

Спеціально до Дня медичного працівника 2024 року Новини.LIVE підготував найяскравіші привітання з професійним святом у віршах, прозі та яскравих листівках. Обов'язково привітайте знайомих, друзів та близьких, які обрали цю відповідальну професію. 

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Привітання з Днем медичного працівника у віршах українською мовою 

Всіх медиків вітаємо зі святом!
Ми вдячні вам за руки золоті,
За те, що ви працюєте багато
Спасибі кажуть вам дорослі та малі.
Нехай в родинах буде спокій, розуміння,
Нехай достаток буде завжди у близьких,
Запам’ятайте, що безцінні ваші вміння,
І що поставити на ноги здатні всіх!

***

З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров’я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!

***

Заслужена пошана і повага
Для медиків у ці липневі дні!
Шепоче літо про добро й увагу
Що дарували медики мені.
Це ваша скромність й незамінний хист
Життя людські рятують щохвилини.
Бо ж треба врівноважить тиск:
Серця до вас сполохані все линуть.
Хай буде вам терпіння у стократ,
Щоб руки ваші не зазнали втоми.
Щоб панував і спокій й тихий лад,
Коли ви повертаєтесь додому!

***

З Днем медика, мій лікарю хороший!
Спасибі за моє здоров’я Вам,
Воно дорожче золота і грошей!
Бажаю сонця й миру Вашим дням.
Бажаю від роботи насолоди,
А від життя — і щастя, і красот,
Нехай не буде на душі негоди,
Злітайте в мріях до ясних висот!

***

День медичного працівника —
це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
священне діло, благородне.
Здоров'я нації, народу —
державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
медпрацівник з людьми завжди,
в дорогу ближню чи далеку
він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог — людина,
але від нього, як від Бога,
для зцілення украй потрібна
недужим людям допомога.
І дай нам, Боже, всім надовго
здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаємо для цього
свої знання, і сили, й почуття

З Днем медика 27 липня — привітання у прозі

Щиро вітаю вас з Днем медика! Бажаю ніколи не переставати любити свою професію, насолоджуватися результатами своєї праці, бути сповненими сил, енергії та натхнення. 

***

Вітаю з професійним святом лікарів! Бажаю вам, щоб на душі було спокійно і радісно. Нехай втома обходить стороною, а енергії й сил з кожним днем стає лише більше. 

***

З Днем медичного працівника! Нехай ваші близькі будуть щасливі, горизонти ясні, небо над головою мирним, а сонце яскравим!

***

Дякую, що рятуєте життя та даруєте людям здоров'я! Бажаю вам поваги та любові колег і пацієнтів, довгих і щасливих років життя, міцного здоров'я, душевного тепла і любові! З Днем медичного працівника!

***

Вітаю вас з Днем медичного працівника і бажаю величезних успіхів у вашій благородній і такій необхідній праці. Нехай життя обдарує вас щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей.

***

Вітаю зі святом! Бажаю вам, щоб ваш білий халат і запах ліків відлякував усі хвороби не тільки від вас, а й від усіх ваших рідних і близьких. Будьте завжди здорові, радійте життю, і нехай приводів для радості буде невичерпна безліч. 

***

Прийміть щирі вітання з Днем медичного працівника! Ваша самовіддана праця врятувала не одне життя і принесла полегшення тисячам людей. Нехай ваша робота завжди приносить вам задоволення і визнання.

***

Від щирого серця вітаю з професійним святом! Дякую вам за вашу відданість, професіоналізм та турботу про кожного пацієнта. Нехай ваша праця завжди приносить вам задоволення, а здоров’я та добробут супроводжують вас у житті. 

День медичного працівника 2024 — привітання у красивих листівках

День медичного працівника 2024 — привітання у красивих листівках
Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День медичного працівника 2024 — привітання
Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День медичного працівника 2024 — листівки
Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем медика 27 липня — привітання
Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем медика 27 липня — листівки
Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем медика 27 липня — картинки
Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем медичного працівника у листівках
Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем медичного працівника у листівках українською мовою
Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем медика 2024 року 

 

 

 

Також радимо ознайомитися з календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні події місяця. 

свята медики привітання листівки побажання 27 липня

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