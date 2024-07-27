З Днем медика 27 липня 2024 — щирі привітання своїми словами, листівки до свята

Усміхнені медичні працівниці. Фото: Новини.LIVE

У цю суботу, 27 липня, в Україні своє професійне свято відзначають працівники сфери охорони здоров'я. У День медика або День медичного працівника варто подякувати усім санітарам, медсестрам, лікарям, хірургам, які оберігають наше здоров'я.

Спеціально до Дня медичного працівника 2024 року Новини.LIVE підготував найяскравіші привітання з професійним святом у віршах, прозі та яскравих листівках. Обов'язково привітайте знайомих, друзів та близьких, які обрали цю відповідальну професію.

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Привітання з Днем медичного працівника у віршах українською мовою

Всіх медиків вітаємо зі святом!

Ми вдячні вам за руки золоті,

За те, що ви працюєте багато

Спасибі кажуть вам дорослі та малі.

Нехай в родинах буде спокій, розуміння,

Нехай достаток буде завжди у близьких,

Запам’ятайте, що безцінні ваші вміння,

І що поставити на ноги здатні всіх!

***

З Днем медика я Вас вітаю,

Здоров’я, щастя побажаю,

Хай Вам завжди у всім щастить,

І радісною буде кожна мить,

Щоб мир й достаток панували,

Незгоди — хату оминали!

***

Заслужена пошана і повага

Для медиків у ці липневі дні!

Шепоче літо про добро й увагу

Що дарували медики мені.

Це ваша скромність й незамінний хист

Життя людські рятують щохвилини.

Бо ж треба врівноважить тиск:

Серця до вас сполохані все линуть.

Хай буде вам терпіння у стократ,

Щоб руки ваші не зазнали втоми.

Щоб панував і спокій й тихий лад,

Коли ви повертаєтесь додому!

***

З Днем медика, мій лікарю хороший!

Спасибі за моє здоров’я Вам,

Воно дорожче золота і грошей!

Бажаю сонця й миру Вашим дням.

Бажаю від роботи насолоди,

А від життя — і щастя, і красот,

Нехай не буде на душі негоди,

Злітайте в мріях до ясних висот!

***

День медичного працівника —

це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

священне діло, благородне.

Здоров'я нації, народу —

державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

є суттю й медпрацівника.

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

медпрацівник з людьми завжди,

в дорогу ближню чи далеку

він хворим йде допомогти.

Медпрацівник не Бог — людина,

але від нього, як від Бога,

для зцілення украй потрібна

недужим людям допомога.

І дай нам, Боже, всім надовго

здорового, безхмарного життя.

Ми людям віддаємо для цього

свої знання, і сили, й почуття

З Днем медика 27 липня — привітання у прозі

Щиро вітаю вас з Днем медика! Бажаю ніколи не переставати любити свою професію, насолоджуватися результатами своєї праці, бути сповненими сил, енергії та натхнення.

***

Вітаю з професійним святом лікарів! Бажаю вам, щоб на душі було спокійно і радісно. Нехай втома обходить стороною, а енергії й сил з кожним днем стає лише більше.

***

З Днем медичного працівника! Нехай ваші близькі будуть щасливі, горизонти ясні, небо над головою мирним, а сонце яскравим!

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Дякую, що рятуєте життя та даруєте людям здоров'я! Бажаю вам поваги та любові колег і пацієнтів, довгих і щасливих років життя, міцного здоров'я, душевного тепла і любові! З Днем медичного працівника!

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Вітаю вас з Днем медичного працівника і бажаю величезних успіхів у вашій благородній і такій необхідній праці. Нехай життя обдарує вас щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей.

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Вітаю зі святом! Бажаю вам, щоб ваш білий халат і запах ліків відлякував усі хвороби не тільки від вас, а й від усіх ваших рідних і близьких. Будьте завжди здорові, радійте життю, і нехай приводів для радості буде невичерпна безліч.

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Прийміть щирі вітання з Днем медичного працівника! Ваша самовіддана праця врятувала не одне життя і принесла полегшення тисячам людей. Нехай ваша робота завжди приносить вам задоволення і визнання.

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Від щирого серця вітаю з професійним святом! Дякую вам за вашу відданість, професіоналізм та турботу про кожного пацієнта. Нехай ваша праця завжди приносить вам задоволення, а здоров’я та добробут супроводжують вас у житті.

День медичного працівника 2024 — привітання у красивих листівках

Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем медика 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем медика 2024 року

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