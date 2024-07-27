С Днем медика 27 июля 2024 — поздравления своими словами, открытки к празднику

День медика 27 июля — красивые открытки и душевные поздравления с праздником
В субботу, 27 июля, в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники сферы здравоохранения. В День медика или День медицинского работника следует поблагодарить всех санитаров, медсестр, врачей, хирургов, оберегающих наше здоровье.
Специально ко Дню медицинского работника 2024 года Новини.LIVE подготовил самые яркие поздравления с профессиональным праздником в стихах, прозе и ярких открытках. Обязательно поздравьте знакомых, друзей и близких, избравших эту ответственную профессию.
Поздравление с Днем медицинского работника в стихах на украинском языке
Всіх медиків вітаємо зі святом!
Ми вдячні вам за руки золоті,
За те, що ви працюєте багато
Спасибі кажуть вам дорослі та малі.
Нехай в родинах буде спокій, розуміння,
Нехай достаток буде завжди у близьких,
Запам’ятайте, що безцінні ваші вміння,
І що поставити на ноги здатні всіх!
***
З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров’я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!
***
Заслужена пошана і повага
Для медиків у ці липневі дні!
Шепоче літо про добро й увагу
Що дарували медики мені.
Це ваша скромність й незамінний хист
Життя людські рятують щохвилини.
Бо ж треба врівноважить тиск:
Серця до вас сполохані все линуть.
Хай буде вам терпіння у стократ,
Щоб руки ваші не зазнали втоми.
Щоб панував і спокій й тихий лад,
Коли ви повертаєтесь додому!
***
З Днем медика, мій лікарю хороший!
Спасибі за моє здоров’я Вам,
Воно дорожче золота і грошей!
Бажаю сонця й миру Вашим дням.
Бажаю від роботи насолоди,
А від життя — і щастя, і красот,
Нехай не буде на душі негоди,
Злітайте в мріях до ясних висот!
***
День медичного працівника —
це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
священне діло, благородне.
Здоров'я нації, народу —
державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
медпрацівник з людьми завжди,
в дорогу ближню чи далеку
він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог — людина,
але від нього, як від Бога,
для зцілення украй потрібна
недужим людям допомога.
І дай нам, Боже, всім надовго
здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаємо для цього
свої знання, і сили, й почуття
С Днем медика 27 июля — поздравление в прозе
Поздравляю вас с Днем медика! Хочу пожелать вам никогда не переставать любить свою профессию, наслаждаться результатами своего труда, быть полными сил, энергии и вдохновения.
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Поздравляю с профессиональным праздником врачей! Желаю вам, чтобы на душе было спокойно и радостно. Пусть усталость обходит стороной, а энергии и сил с каждым днем становится только больше.
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С Днем медицинского работника! Пусть ваши близкие будут счастливы, горизонты ясны, небо над головой мирным, а солнце ярким!
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Спасибо, что спасаете жизнь и дарите людям здоровье! Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! С Днем медицинского работника!
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Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю огромных успехов в вашем благородном и столь необходимом труде. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей.
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Поздравляю с праздником! Желаю вам, чтобы ваш белый халат и запах лекарства отпугивал все болезни не только от вас, но и от всех ваших родных и близких. Будьте всегда здоровы, радуйтесь жизни, и пусть поводов для радости будет неистощимое множество.
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Примите искренние поздравления с Днем медицинского работника! Ваш самоотверженный труд спас не одну жизнь и принес облегчение тысячам людей. Пусть ваша работа всегда доставляет вам удовольствие и признание.
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От всей души поздравляю с профессиональным праздником! Благодарю вас за вашу преданность, профессионализм и заботу о каждом пациенте. Пусть ваш труд всегда доставляет вам удовольствие, а здоровье и благополучие сопровождают вас в жизни.
День медицинского работника 2024 — поздравление в красивых открытках
Видеопоздравления с Днем медика 2024 года
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