С Днем медика 27 июля 2024 — поздравления своими словами, открытки к празднику

Улыбающиеся медицинские работницы. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 27 июля, в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники сферы здравоохранения. В День медика или День медицинского работника следует поблагодарить всех санитаров, медсестр, врачей, хирургов, оберегающих наше здоровье.

Специально ко Дню медицинского работника 2024 года Новини.LIVE подготовил самые яркие поздравления с профессиональным праздником в стихах, прозе и ярких открытках. Обязательно поздравьте знакомых, друзей и близких, избравших эту ответственную профессию.

Читайте также:

Поздравление с Днем медицинского работника в стихах на украинском языке

Всіх медиків вітаємо зі святом!

Ми вдячні вам за руки золоті,

За те, що ви працюєте багато

Спасибі кажуть вам дорослі та малі.

Нехай в родинах буде спокій, розуміння,

Нехай достаток буде завжди у близьких,

Запам’ятайте, що безцінні ваші вміння,

І що поставити на ноги здатні всіх!

***

З Днем медика я Вас вітаю,

Здоров’я, щастя побажаю,

Хай Вам завжди у всім щастить,

І радісною буде кожна мить,

Щоб мир й достаток панували,

Незгоди — хату оминали!

***

Заслужена пошана і повага

Для медиків у ці липневі дні!

Шепоче літо про добро й увагу

Що дарували медики мені.

Це ваша скромність й незамінний хист

Життя людські рятують щохвилини.

Бо ж треба врівноважить тиск:

Серця до вас сполохані все линуть.

Хай буде вам терпіння у стократ,

Щоб руки ваші не зазнали втоми.

Щоб панував і спокій й тихий лад,

Коли ви повертаєтесь додому!

***

З Днем медика, мій лікарю хороший!

Спасибі за моє здоров’я Вам,

Воно дорожче золота і грошей!

Бажаю сонця й миру Вашим дням.

Бажаю від роботи насолоди,

А від життя — і щастя, і красот,

Нехай не буде на душі негоди,

Злітайте в мріях до ясних висот!

***

День медичного працівника —

це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

священне діло, благородне.

Здоров'я нації, народу —

державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

є суттю й медпрацівника.

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

медпрацівник з людьми завжди,

в дорогу ближню чи далеку

він хворим йде допомогти.

Медпрацівник не Бог — людина,

але від нього, як від Бога,

для зцілення украй потрібна

недужим людям допомога.

І дай нам, Боже, всім надовго

здорового, безхмарного життя.

Ми людям віддаємо для цього

свої знання, і сили, й почуття

С Днем медика 27 июля — поздравление в прозе

Поздравляю вас с Днем медика! Хочу пожелать вам никогда не переставать любить свою профессию, наслаждаться результатами своего труда, быть полными сил, энергии и вдохновения.

***

Поздравляю с профессиональным праздником врачей! Желаю вам, чтобы на душе было спокойно и радостно. Пусть усталость обходит стороной, а энергии и сил с каждым днем становится только больше.

***

С Днем медицинского работника! Пусть ваши близкие будут счастливы, горизонты ясны, небо над головой мирным, а солнце ярким!

***

Спасибо, что спасаете жизнь и дарите людям здоровье! Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! С Днем медицинского работника!

***

Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю огромных успехов в вашем благородном и столь необходимом труде. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей.

***

Поздравляю с праздником! Желаю вам, чтобы ваш белый халат и запах лекарства отпугивал все болезни не только от вас, но и от всех ваших родных и близких. Будьте всегда здоровы, радуйтесь жизни, и пусть поводов для радости будет неистощимое множество.

***

Примите искренние поздравления с Днем медицинского работника! Ваш самоотверженный труд спас не одну жизнь и принес облегчение тысячам людей. Пусть ваша работа всегда доставляет вам удовольствие и признание.

***

От всей души поздравляю с профессиональным праздником! Благодарю вас за вашу преданность, профессионализм и заботу о каждом пациенте. Пусть ваш труд всегда доставляет вам удовольствие, а здоровье и благополучие сопровождают вас в жизни.

День медицинского работника 2024 — поздравление в красивых открытках

Поздравление с Днем медика 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем медика 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем медика 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем медика 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем медика 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем медика 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем медика 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем медика 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем медика 2024 года

Также советуем ознакомиться с календарем праздников на август 2024, который расскажет о главных событиях месяца.