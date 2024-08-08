День Незалежності України 2024 — чи буде додатковий вихідний на свято 24 серпня

Українці відзначають День Незалежності. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

У серпні на українців чекає надважливе державне свято — День Незалежності України. Наша країна відзначить 33-тю річницю. У мирний час цього дня українці мали офіційний вихідний день. А якщо свято припадало на суботу або неділю, то понеділок був додатковим вихідним. Проте, на жаль, незалежність ми знову зустрінемо в умовах повномасштабної війни, яку розпочала країна-агресорка Росія.

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Вихідний на День Незалежності 2024 року

Щороку українці відзначають День Незалежності в одну й ту саму дату — 24 серпня. 2024 року свято припадає на суботу і буде вихідним днем.

Відповідно до Кодексу законів про працю України, всі державні свята в Україні є вихідними. Якщо свято припадає на вихідний день, воно переноситься на понеділок. Тобто в понеділок, 26 серпня, мав би бути додатковий вихідний.

Проте, відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", під час особливого періоду в країні додаткові вихідні на державні свята скасовуються.

Дівчина відмічає важливі дати у календарі. Фото: depositphotos.com

Тож, офіційно громадяни України не матимуть додатковий вихідний на День Незалежності. Водночас приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам додаткові вихідні на державні свята.

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