День Незалежності України 2024 — чи буде додатковий вихідний на свято 24 серпня

День Незалежності України 2024 — чи чекати додатковий вихідний 24 серпня
У серпні на українців чекає надважливе державне свято — День Незалежності України. Наша країна відзначить 33-тю річницю. У мирний час цього дня українці мали офіційний вихідний день. А якщо свято припадало на суботу або неділю, то понеділок був додатковим вихідним. Проте, на жаль, незалежність ми знову зустрінемо в умовах повномасштабної війни, яку розпочала країна-агресорка Росія.
Чи чекати додатковий вихідний до Дня Незалежності 24 серпня 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.
Вихідний на День Незалежності 2024 року
Щороку українці відзначають День Незалежності в одну й ту саму дату — 24 серпня. 2024 року свято припадає на суботу і буде вихідним днем.
Відповідно до Кодексу законів про працю України, всі державні свята в Україні є вихідними. Якщо свято припадає на вихідний день, воно переноситься на понеділок. Тобто в понеділок, 26 серпня, мав би бути додатковий вихідний.
Проте, відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", під час особливого періоду в країні додаткові вихідні на державні свята скасовуються.
Тож, офіційно громадяни України не матимуть додатковий вихідний на День Незалежності. Водночас приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам додаткові вихідні на державні свята.
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