День Независимости Украины 2024 — будет ли дополнительный выходной 24 августа

Украинцы отмечают День Независимости. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

В августе украинцев ждет сверхважный государственный праздник — День Независимости Украины. Наша страна отметит 33-ю годовщину. В мирное время в этот день у украинцев был официальный выходной день. А если праздник выпадал на субботу или воскресенье, то понедельник был дополнительным выходным. Однако, к сожалению, независимость мы снова встретим в условиях полномасштабной войны, которую начала страна-агрессорская россия.

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Выходной в День Независимости 2024 года

Каждый год украинцы отмечают День Независимости в одну и ту же дату — 24 августа. В 2024 году праздник выпадает на субботу и будет выходным днем.

Согласно Кодексу законов о труде Украины, все государственные праздники в Украине являются выходными. Если праздник выпадает на выходной день, он переносится на понедельник. То есть в понедельник, 26 августа, должен быть дополнительный выходной.

Однако, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", во время особого периода в стране дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

Девушка отмечает важные даты в календаре. Фото: depositphotos.com

Поэтому официально граждане Украины не будут иметь дополнительный выходной на День Независимости. В то же время частные компании могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительные выходные на государственные праздники.

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