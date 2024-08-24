З Днем Незалежності України 2024 — красиві листівки, привітання у прозі й віршах

День Незалежності України 2024 — патріотичні привітання, що зігріють серця
Особливе і надважливе для кожного українця свято, яке ми відзначаємо 24 серпня — День Незалежності України. Рівно 33 роки тому наша країна здобула незалежність. Проте, вже третій рік ми виборюємо свою свободу та майбутнє. Сьогодні ми маємо згадати про єдність й продовжити шлях до вільної та щасливої держави.
Новини.LIVE підготував патріотичні, щирі та красиві привітання з Днем Незалежності України 2024 року у віршах, прозі та листівках. Обов'язково привітайте з важливим святом своїх родичів, близьких, друзів та знайомих.
Привітання з Днем Незалежності України у віршах українською мовою
Святковий день — 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна — незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І підіймає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості й згоді,
Ми України сестри й брати.
***
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
З Днем Незалежності!
***
Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
Із вільним козацьким вітром летить!
***
Моя пісенна країна
Зоветься у світі Україна.
І у веселім дружнім крузі
Пісні співають добрі друзі.
З Днем Незалежності, друже!
Сьогодні в Україні свято —
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
На безліч добрих та корисних справ!
***
Наш український древній рід
Такі державні заложив основи,
Що скільки буде існувати світ —
Нас не здолають у житті ніколи!
З Днем Незалежності України!
***
З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
***
З національним святом українського народу —
Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
***
Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древні кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна — у пісні, у слові,
В думах сивого кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співає.
Живи, Україно!
Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
***
З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!
День Незалежності України 2024 — щирі та патріотичні привітання у прозі
Вітаю з Днем Незалежності України! Нехай наша країна завжди буде вільною та квітучою. А тобі особисто бажаю миру та щасливого майбутнього. Слава Україні!
***
Друже, щиро вітаю з Днем Незалежності! Нехай цей день принесе тобі радість, гордість та віру у світле майбутнє. Разом до перемоги! Слава Україні!
***
З Днем Незалежності України! Процвітання вам, вашій родині та країні! Будьте незалежні та вільні у всіх своїх проявах!
***
У День Незалежності хочу побажати тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії та нескінченного оптимізму. Нехай твої мрії збуваються, а Україна процвітає на твоїх очах!
***
Сьогодні наша країна святкує 33-й День Незалежності — день гідності, сили та віри. Бажаю завжди відчувати себе гідним громадянином нашої країни та прикладом патріотизму для інших.
***
Нехай віра в себе завжди підтримує тебе на шляху до успіху, а патріотизм і любов до України світить тобі яскравіше за сонце. З Днем Незалежності України!
***
З Днем Незалежності України! Бажаю міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.
***
З Днем Незалежності! Хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе!
З Днем Незалежності України 24 серпня — красиві листівки
Відеопривітання з Днем Незалежності України 2024 року
Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, професійних та міжнародних свят на вересень 2024 року.
Читайте Новини.LIVE!