З Днем Незалежності України 2024 — красиві листівки, привітання у прозі й віршах

Українці відзначають День Незалежності. Фото: prm.ua

Особливе і надважливе для кожного українця свято, яке ми відзначаємо 24 серпня — День Незалежності України. Рівно 33 роки тому наша країна здобула незалежність. Проте, вже третій рік ми виборюємо свою свободу та майбутнє. Сьогодні ми маємо згадати про єдність й продовжити шлях до вільної та щасливої держави.

Новини.LIVE підготував патріотичні, щирі та красиві привітання з Днем Незалежності України 2024 року у віршах, прозі та листівках. Обов'язково привітайте з важливим святом своїх родичів, близьких, друзів та знайомих.

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Привітання з Днем Незалежності України у віршах українською мовою

Святковий день — 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна — незалежна.

Запам'ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І підіймає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,

Щоб славу України відродити.

Щоб дружно жити, в радості й згоді,

Ми України сестри й брати.

***

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну.

З Днем Незалежності!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!

***

Моя пісенна країна

Зоветься у світі Україна.

І у веселім дружнім крузі

Пісні співають добрі друзі.

З Днем Незалежності, друже!

Сьогодні в Україні свято —

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

На безліч добрих та корисних справ!

***

Наш український древній рід

Такі державні заложив основи,

Що скільки буде існувати світ —

Нас не здолають у житті ніколи!

З Днем Незалежності України!

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

З національним святом українського народу —

Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древні кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

В думах сивого кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співає.

Живи, Україно!

Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!

День Незалежності України 2024 — щирі та патріотичні привітання у прозі

Вітаю з Днем Незалежності України! Нехай наша країна завжди буде вільною та квітучою. А тобі особисто бажаю миру та щасливого майбутнього. Слава Україні!

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Друже, щиро вітаю з Днем Незалежності! Нехай цей день принесе тобі радість, гордість та віру у світле майбутнє. Разом до перемоги! Слава Україні!

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З Днем Незалежності України! Процвітання вам, вашій родині та країні! Будьте незалежні та вільні у всіх своїх проявах!

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У День Незалежності хочу побажати тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії та нескінченного оптимізму. Нехай твої мрії збуваються, а Україна процвітає на твоїх очах!

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Сьогодні наша країна святкує 33-й День Незалежності — день гідності, сили та віри. Бажаю завжди відчувати себе гідним громадянином нашої країни та прикладом патріотизму для інших.

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Нехай віра в себе завжди підтримує тебе на шляху до успіху, а патріотизм і любов до України світить тобі яскравіше за сонце. З Днем Незалежності України!

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З Днем Незалежності України! Бажаю міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

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З Днем Незалежності! Хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе!

З Днем Незалежності України 24 серпня — красиві листівки

Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Незалежності України 2024 року

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