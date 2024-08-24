Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow День Незалежності України 2024 — патріотичні привітання, що зігріють серця arrow

День Незалежності України 2024 — патріотичні привітання, що зігріють серця

24 серпня 2024 05:17
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем Незалежності України 2024 — красиві листівки, привітання у прозі й віршах
Українці відзначають День Незалежності. Фото: prm.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Особливе і надважливе для кожного українця свято, яке ми відзначаємо 24 серпня — День Незалежності України. Рівно 33 роки тому наша країна здобула незалежність. Проте, вже третій рік ми виборюємо свою свободу та майбутнє. Сьогодні ми маємо згадати про єдність й продовжити шлях до вільної та щасливої держави. 

Новини.LIVE підготував патріотичні, щирі та красиві привітання з Днем Незалежності України 2024 року у віршах, прозі та листівках. Обов'язково привітайте з важливим святом своїх родичів, близьких, друзів та знайомих.

Читайте також:

Привітання з Днем Незалежності України у віршах українською мовою 

Святковий день — 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна — незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І підіймає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості й згоді,
Ми України сестри й брати.

***

Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
З Днем Незалежності!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
Із вільним козацьким вітром летить!

***

Моя пісенна країна
Зоветься у світі Україна.
І у веселім дружнім крузі
Пісні співають добрі друзі.
З Днем Незалежності, друже!
Сьогодні в Україні свято —
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
На безліч добрих та корисних справ!

***

Наш український древній рід
Такі державні заложив основи,
Що скільки буде існувати світ —
Нас не здолають у житті ніколи!
З Днем Незалежності України!

***

З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!

***

З національним святом українського народу —
Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древні кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна — у пісні, у слові,
В думах сивого кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співає.
Живи, Україно!
Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.

***

З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!

День Незалежності України 2024 — щирі та патріотичні привітання у прозі 

Вітаю з Днем Незалежності України! Нехай наша країна завжди буде вільною та квітучою. А тобі особисто бажаю миру та щасливого майбутнього. Слава Україні!

***

Друже, щиро вітаю з Днем Незалежності! Нехай цей день принесе тобі радість, гордість та віру у світле майбутнє. Разом до перемоги! Слава Україні!

***

З Днем Незалежності України! Процвітання вам, вашій родині та країні! Будьте незалежні та вільні у всіх своїх проявах!

***

У День Незалежності хочу побажати тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії та нескінченного оптимізму. Нехай твої мрії збуваються, а Україна процвітає на твоїх очах!

***

Сьогодні наша країна святкує 33-й День Незалежності — день гідності, сили та віри. Бажаю завжди відчувати себе гідним громадянином нашої країни та прикладом патріотизму для інших.

***

Нехай віра в себе завжди підтримує тебе на шляху до успіху, а патріотизм і любов до України світить тобі яскравіше за сонце. З Днем Незалежності України!

***

З Днем Незалежності України! Бажаю міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

***

З Днем Незалежності! Хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе!

З Днем Незалежності України 24 серпня — красиві листівки

День Незалежності України 2024 — щирі та патріотичні привітання
Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Незалежності України 24 серпня — красиві листівки
Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Незалежності України 2024 — листівки
Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем Незалежності України у листівках 2024 року
Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День Незалежності України 2024 — патріотичні привітання у листівках
Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День Незалежності України 2024 — патріотичні листівки
Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Незалежності України 24 серпня — листівки 2024
Привітання з Днем Незалежності України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Незалежності України 2024 року

 

 

 

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, професійних та міжнародних свят на вересень 2024 року. 

свята привітання листівки вірші побажання День Незалежності 2024

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:34 Такого в світі ніде нема — ТОП-20 місць України, про які знають не всі

05:04 Покровськ ворогу не по зубах, але евакуюватись треба — політолог назвав причину

04:41 Хто був першим президентом та скільки областей в Україні — опитування до Дня Незалежності

04:38 Захоплення колонії у РФ може мати"український слід" — роспропаганда вже готує темники

04:13 Роблять ремонт та сплачують оренду — в "Азові" розповіли, як вони живуть у прифронтових містах

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

03:23 У Харкові увімкнули "зоряне небо" — це сталось вперше після широкомасштабного вторгнення РФ

02:55 Евакуаційний потяг з Покровська став рекордним – люди залишали домівки, але не своїх тваринок

Новина з відео

02:30 Коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку — закон

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

02:24 Кривбас близький до втрати свого найкращого футболіста

05:34 Такого в світі ніде нема — ТОП-20 місць України, про які знають не всі

05:04 Покровськ ворогу не по зубах, але евакуюватись треба — політолог назвав причину

04:41 Хто був першим президентом та скільки областей в Україні — опитування до Дня Незалежності

04:38 Захоплення колонії у РФ може мати"український слід" — роспропаганда вже готує темники

04:13 Роблять ремонт та сплачують оренду — в "Азові" розповіли, як вони живуть у прифронтових містах

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

03:23 У Харкові увімкнули "зоряне небо" — це сталось вперше після широкомасштабного вторгнення РФ

02:55 Евакуаційний потяг з Покровська став рекордним – люди залишали домівки, але не своїх тваринок

Новина з відео

02:30 Коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку — закон

02:24 Кривбас близький до втрати свого найкращого футболіста

02:08 Кеннеді-молодший не вірить у перемогу на виборах, але залишається в бюлетенях — як таке можливо

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті